Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Budget 2026 Will Finance Minister Nirmala Sitharaman Present Budget On Sunday 1 February 2026 Or Date Will Change

पहिल्यांदाच Budget ची तारीख चुकणार? 1 फेब्रुवारी रोजी आला रविवार, कधी होणार युनियन बजेट 2026

२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी आधीच सुरू झाली आहे आणि तो १ फेब्रुवारी २०२६ (रविवार) रोजी सादर होण्याची अपेक्षा आहे. असे झाले तर पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.

Updated On: Jan 07, 2026 | 10:14 AM
बजेट रविवारी होणार का (फोटो सौजन्य - iStock/Instagram)

बजेट रविवारी होणार का (फोटो सौजन्य - iStock/Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • बजेटची तारीख काय आहे 
  • रविवारी बजेट होणार का?
  • काय असणार केंद्र सरकारचा निर्णय 
२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी (रविवार) रोजी सादर होण्याची अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अलिकडच्या काळात पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी सूचित केले आहे की अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होऊ शकते.

हे उल्लेखनीय आहे की २०१७ पासून सरकार दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करत आहे. त्या वर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी रोजी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर केला होता. यापूर्वी २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. या वर्षी १ फेब्रुवारी रविवारी येतो. हा दिवस गुरु रविदास जयंतीशी देखील जुळतो, जो मर्यादित सुट्टीचा दिवस आहे. रविवारमुळे सरकारी कार्यालये आणि शेअर बाजार बंद राहतात. शनिवारीही अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

काय सांगतो अहवाल

या अहवालानुसार, आर्थिक सर्वेक्षण २९ जानेवारी रोजी सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर, ३० आणि ३१ जानेवारी रोजी सुट्ट्या असतील. सूत्रांचे म्हणणे आहे की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा सुमारे तीन आठवडे चालेल, तर दुसरा टप्पा सुमारे चार आठवडे चालेल. २०२५ मध्ये, १ फेब्रुवारी हा शनिवारी होता आणि सरकारने त्याच दिवशी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. यापूर्वी, केंद्रीय अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला जात असे. उदाहरणार्थ, १९९९ मध्ये, तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी २७ फेब्रुवारी (शनिवार) रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एक मोठा बदल झाला – अर्थसंकल्पीय भाषण संध्याकाळी ५ वाजता ऐवजी सकाळी ११ वाजता वाचण्यात आले. हे वसाहतवादी परंपरेपासून दूर गेले होते.

Budget 2026: क्रेडिट कार्ड, जास्त कर्ज आणि विमा…बजेटमध्ये महिलांना मिळू शकतो जबरदस्त फायदा

विकसित भारतावर भर

२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण मानला जातो कारण तो जागतिक तणाव आणि डोनाल्ड ट्रम्पच्या टॅरिफच्या भीतीच्या दरम्यान आला आहे. परिणामी, आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारताचा दर्जा राखण्यासाठी सरकारने मोठे आर्थिक सुधारणा उपाय हाती घेण्याची अपेक्षा आहे. “विकसित भारत” हे सरकारचे ध्येय लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प आणि धोरणांचे विषय निवडण्यात आले आहेत. जागतिक आव्हानांमध्ये जलद विकासासाठी मोठ्या सुधारणा या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू असू शकतात.

२०२६ चा अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जाईल का?

२८ जानेवारी रोजी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील मुख्य विषयांमध्ये “Reform, Perform And Transform” यांचा समावेश असू शकतो. यावर आधारित विविध मंत्रालयांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. शिवाय, वसाहतवादी विचारसरणी दूर करणे हा सरकारसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी लाल किल्ल्यावरून यावर भर दिला. त्यांच्या पाच प्रतिज्ञांमध्येही त्याचा समावेश होता. 

हे लक्षात घ्यावे की भारताच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाच्या ६९ व्या वर्धापन दिनानिमित्त संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची, लोकसभा आणि राज्यसभेची बैठक रविवारी, १३ मे रोजी झाली. अर्थसंकल्प रविवारी सादर करायचा की नाही याचा अंतिम निर्णय संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समिती (CCPA) घेईल. याशिवाय, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे की सीसीपीए योग्य वेळी हा निर्णय घेईल, परंतु सरकार १ फेब्रुवारी रोजीच अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा चालू ठेवू शकते.

Budget 2026: रेल्वे की हायवे? निर्मला सीतारमणच्या पेटीतून कोणाला मिळणार जास्त पैसे, सरकारचा पैसा कोणाला

Web Title: Budget 2026 will finance minister nirmala sitharaman present budget on sunday 1 february 2026 or date will change

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 10:14 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?
1

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी
2

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

Union Budget 2026: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा शिगेला! आठवा वेतन आयोगासाठी 2026 चा बजेट गेमचेंजर ठरणार?
3

Union Budget 2026: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा शिगेला! आठवा वेतन आयोगासाठी 2026 चा बजेट गेमचेंजर ठरणार?

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या
4

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

Jan 22, 2026 | 11:14 AM
जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

Jan 22, 2026 | 11:09 AM
मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

Jan 22, 2026 | 11:08 AM
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Jan 22, 2026 | 10:58 AM
तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजोक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजोक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 22, 2026 | 10:56 AM
जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

Jan 22, 2026 | 10:54 AM
दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

Jan 22, 2026 | 10:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM