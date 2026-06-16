Daily की Monthly? कोणती SIP देते दमदार रिटर्न? समजून घ्या सविस्तर गणित

SIP मध्ये गुंतवणूक करणारे अनेक गुंतवणूकदार संभ्रमात असतात नेमकी कशात गुंतवणूक करायाची आणि कोणत्या प्रकारात करायाची. रोज करायाची की महिन्याने करायची. जर बाजारात दररोज चढ-उतार होत असतील, तर मासिक गुंतवणुकीऐवजी दररोज गुंतवणूक केल्यास कमी झालेल्या किमतींचा अधिक चांगला फायदा घेता येईल का? आणि कालांतराने चांगला परतावा मिळेल, असे नाही का? असे प्रश्न सर्रास सगळ्यांना पडतो. याचीच शंका दूर करुयात. जाणून घेऊयात नेमकी कोणती गुंतवणूक ठरेल योग्य?
RBI चा बँकांना दणका… आता तुमच्या खिशाला कात्री लागणार नाही! बँकांच्या मनमानी कारभारावर लागणार रोख, सर्वसामान्यांना दिलासा
वरवर पाहता, हा तर्क योग्य वाटतो आणि गेल्या काही वर्षांत गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर दैनंदिन SIP अधिक लोकप्रिय होण्यामागे हे एक कारण आहे, विशेषतः स्वयंचलित गुंतवणुकीच्या सवयींना प्राधान्य देणाऱ्या तरुण गुंतवणूकदारांमध्ये. परंतु प्रत्यक्षात, दैनंदिन आणि मासिक SIP च्या परताव्यामधील फरक अनेकदा मार्केटिंगच्या जाहिरातींइतका लक्षणीय नसतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, ही निवड आर्थिक विचारांपेक्षा मानसिक आणि उपयुक्ततेच्या विचारांवर अधिक अवलंबून असते.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, दैनिक SIP चालवणे रिस्कवालं असू शकते. दुसरी मोठी समस्या म्हणजे रोख रकमेचे व्यवस्थापन. दैनिक SIP मध्ये व्यवहार वारंवार होत असल्यामुळे, जोडलेल्या खात्यात निधीची सतत उपलब्धता असणं आवश्यक असतं. काही गुंतवणूकदारांना अनेक लहान कपाती मानसिकदृष्ट्या गोंधळात टाकणाऱ्या किंवा त्यांचा मागोवा ठेवण्यास कठीण वाटू शकतात. दुसरीकडे, मासिक SIP अनेकदा पगार आणि घरगुती बजेटशी अधिक सहजपणे जुळतात. विशेषतः पगारदार गुंतवणूकदारांसाठी, मासिक SIP सामान्यतः अधिक कार्यक्षम असतात कारण उत्पन्न जमा झाल्यानंतर लगेचच गुंतवणूक केली जाते.
खरं तर, काही गुंतवणूकदारांना दैनंदिन SIP अधिक पसंत आहे. ज्यांचे उत्पन्न अनियमित आहे, जे व्यापारी आपली बहुतेक रक्कम हळूहळू गुंतवतात, किंवा ज्या गुंतवणूकदारांना अस्थिर बाजारात दरमहा मोठी रक्कम गुंतवणे सोयीचे वाटत नाही, त्यांच्यासाठी दैनंदिन SIP विशेषतः सोयीस्कर ठरू शकते.तुमच्या माहितीसाठी, दैनंदिन गुंतवणूक काही वापरकर्त्यांसाठी ऑटोमेशनची सवय अधिक दृढ करू शकते, कारण हे वारंवार लहान गुंतवणूक करण्यासारखेच आहे. तथापि, हा निर्णय सोयीनुसार आणि गुंतवणुकीच्या मूल्यानुसार घेतला पाहिजे, त्यातून आपोआप जास्त परतावा मिळेल या गृहितकावर नाही.
गावांमध्ये काम मिळेना, शहरातही वाढलं टेन्शन! मे महिन्यात बेरोजगारीची धक्कादायक आकडेवारी, अर्थव्यवस्था संकटात?