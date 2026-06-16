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PM Kisan Installment : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! तारीख ठरली, ‘या’ दिवशी जमा होणार PM किसान योजनेचा 23वा हप्ता

Updated On: Jun 16, 2026 | 03:09 PM IST
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सारांश

देशभरातील लाखो शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता शेतकऱ्यांची प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. सरकारकडून यासंदर्भता महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आनंद गगनात मावणार नाही. PM किसान योजमेचा 23वा हप्ता जमा होण्याची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

PM Kisan Installment Date : कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या माहितीनुसार, पीएम किसान योजनेचा 23वा हप्ता 20 जून 2026 रोजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती मंत्रालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरूनही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.देशभरातील लाखो शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता शेतकऱ्यांची प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. सरकारकडून यासंदर्भता महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आनंद गगनात मावणार नाही. PM किसान योजमेचा 23वा हप्ता जमा होण्याची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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किती मिळते आर्थिक मदत?

केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण Rs 6,000 आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम वर्षभरात तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी तितकेसे पाठबळ मिळते. आतापर्यंत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 22 हप्त्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. आता सर्वांचे लक्ष 23व्या हप्त्याकडे लागले होते.

कशासाठी आर्थिक मदत?

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, औषधे तसेच इतर शेतीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यास मदत होते. शेतीचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन सरकारकडून ही आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेचा नियमित लाभ घेत आहेत.

हफ्त मिळवण्यासाठी काही अटी

23वा हप्ता मिळवण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे आणि ज्यांच्याकडे वैध Farmer ID उपलब्ध आहे, त्यांनाच या हप्त्याचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अद्याप आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या शेतकऱ्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

कधी मिळणार हफ्ता?

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या माहितीनुसार, पीएम किसान योजनेचा 23वा हप्ता 20 जून 2026 रोजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती मंत्रालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरूनही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

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Web Title: Pm kisan yojana 23rd installment release date expected june july 2026 marathi news

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Published On: Jun 16, 2026 | 03:09 PM

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