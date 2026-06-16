‘२०२९ पर्यंत ‘उबाठा’ पूर्णपणे संपणार’, एकनाथ शिंदे गटाच्या ‘ऑपरेशन टायगर’वरून बड्या नेत्याचा खळबळजनक दावा

भविष्याचा अंदाज वर्तवताना संजय निरुपम म्हणाले की, २०२९ सालापर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. त्यांनी नमूद केले की, उद्धव यांच्या नेतृत्वामुळे निराश होऊन लोक दररोज पक्ष सोडून जात आहेत. निरुपम यांनी उपरोधिकपणे म्हटले की, जे उद्धव ठाकरे स्वतः वारंवार फेसबुकवर ‘लाईव्ह’ येत असत, त्यांनीच आपल्या खासदारांनाही तसेच करण्यास प्रेरित केले; परिणामी, ‘मातोश्री’वरील बैठकीत प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याऐवजी खासदार पहिल्यांदाच ऑनलाइन ‘लाईव्ह’ सहभागी झाले. खासदार आणि आमदारांमध्ये निर्माण झालेली प्रचंड नाराजी हा पक्ष नजीकच्या काळात पूर्णपणे विखुरला जाण्याचा स्पष्ट पुरावा आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
#WATCH | Mumbai: On Operation Tiger, Shiv Sena leader Sanjay Nirupam says, “The party called Ubatha is slowly dying. Their MLA and MP no longer have faith in Ubatha’s leadership. By 2029, the party will be finished. People are leaving Ubatha every day. As far as their MPs are… pic.twitter.com/DQZLLpZLD8 — ANI (@ANI) June 16, 2026
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‘उबाठा’ मधील वाढत्या अंतर्गत बंडाळीमागे संजय निरुपम यांनी तीन प्रमुख कारणे सांगितली. त्यांनी सांगितले की, पहिले कारण म्हणजे पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वामध्ये आलेला अति-अहंकार. दुसरे म्हणजे, नेतृत्व स्वतःच्याच आमदार आणि खासदारांसाठी अनुपलब्ध असते, ज्यामुळे त्यांना भेटणे जवळपास अशक्य झाले आहे. तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, पक्ष चालवणारे दोन प्रमुख नेते उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे क्वचितच घराबाहेर पडतात आणि तळागाळातील लोकांशी संवाद साधण्यासाठी महाराष्ट्राचा दौराही करत नाहीत.
या संपूर्ण वादाची मुळे रविवारी (१४ जून २०२६) मुंबईतील ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘मातोश्री’ येथे बोलावण्यात आलेल्या पक्षाच्या लोकसभा खासदारांच्या एका तातडीच्या बैठकीत दडलेली आहेत. या महत्त्वपूर्ण बैठकीसाठी पक्षाच्या सर्व नऊ खासदारांना अनिवार्यपणे आमंत्रित करण्यात आले होते; मात्र, प्रत्यक्षात केवळ चारच खासदार उपस्थित राहिले आणि पाच प्रमुख नेते अनुपस्थित होते. काही खासदार वैयक्तिक कारणांमुळे किंवा आपत्कालीन परिस्थितीमुळे मुंबईला येऊ शकले नाहीत आणि त्यांनी ‘व्हर्च्युअली’ (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) बैठकीत सहभाग घेतला, असे स्पष्टीकरण देऊन ज्येष्ठ नेते अरविंद सावंत यांनी परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी राजकीय विश्लेषक या स्थितीकडे एका मोठ्या राजकीय उलथापालथीपूर्वीची शांतता म्हणून पाहत आहेत.
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