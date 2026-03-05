Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai Real Estate: मुंबईत मोठ्या घरांची मागणी वाढली; ५ कोटींपेक्षा महागड्या घरांकडे खरेदीदारांचा कल

 फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुंबई शहरातील रिअल इस्टेट नोंदणीने नवीन विक्रम प्रस्थापित केला, जो १४ वर्षांचा उच्चांक आहे. अहवालांनुसार, फेब्रुवारीमध्ये एकूण १३,०२९ मालमत्तांची नोंदणी झाली.

Updated On: Mar 05, 2026 | 11:57 AM
  • रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये उच्चांक कायम
  • फेब्रुवारीत १३,०२९ मालमत्तांची नोंदणी
  • १४ वर्षांत तिजोरीत १,१३४ कोटींची भर
 

Mumbai Real Estate: फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुंबई शहरातील रिअल इस्टेट नोंदणीने नवीन विक्रम प्रस्थापित केला, जो १४ वर्षांचा उच्चांक आहे. अहवालांनुसार, फेब्रुवारीमध्ये एकूण १३,०२९ मालमत्तांची नोंदणी झाली, जी एका दशकाहून अधिक काळातील सर्वाधिक आहे. यामुळे राज्य सरकारला अंदाजे १,१३४ कोटींचे मुद्रांक शुल्क उत्पन्न मिळाले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे २१ टक्के जास्त आहे. अहवालानुसार, एकूण नोंदणींमध्ये निवासी मालमत्तांचे प्रमाण सुमारे ८० टक्के होते, जे अंतिम वापरकर्त्यांच्या मागणीला मजबूत दर्शवते.

हे देखील वाचा: Hormuz Strait News: भारताचा सागरी संरक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय; एचएएल-रशियाचा ५,०८३ कोटींचा करार

विशेषतः मध्यम आणि उच्च दर्जाच्या घरांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (अंदाजे १० दशलक्ष डॉलर्स) किमतीच्या लक्झरी घरांचा वाटा सुमारे ८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे तर, २ ते ५ कोटी रुपयांपर्यंत किमतीच्या घरांचा वाटा सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. याउलट, १ कोटींपेक्षा कमी किमतीच्या घरांचा वाटा कमी झाला आहे. पश्चिम उपनगरांचे बाजारपेठेत सर्वाधिक वर्चस्व आहे. पश्चिम उपनगरांनी बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवले असून, एकूण नोंदणीपैकी ५७ टक्के नोंदणी झाली आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा अंदाजे ४९ टक्के होता.

हे देखील वाचा: Rupee Vs Dollar News: अमेरिका-इस्राइल-इराण युद्धाचा परिणाम होणार; युद्ध लांबलं तर सोने २ लाखांच्या पार?

सुधारित पायाभूत सुविधा, सुधारित वाहतूक कनेक्टिव्हिटी आणि आधुनिक निवासी प्रकल्पांच्या उपलब्धतेमुळे हा प्रदेश खरेदीदारांसाठी पसंतीचा पर्याय बनला आहे. कोस्टल रोड आणि इतर कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमुळे या भागांचे आकर्षण आणखी वाढले आहे. मोठ्या आकाराच्या घरांची मागणी वाढली. मध्यवर्ती उपनगरांचा वाटा सुमारे ३० टक्के होता तर, दक्षिण मुंबई आणि इतर भागांत तुलनेने कमी वाटा होता. घरांच्या आकाराच्या बाबतीत, १,००० चौरस फूटापर्यंतच्या फ्लॅट्सची मागणी सर्वाधिक आहे, ज्यामध्ये ५०० ते १,००० चौरस फूट श्रेणीतील घरे वर्चस्व गाजवत आहेत.

तथापि, मोठ्या आकाराच्या घरांची मागणी देखील हळूहळू वाढत आहे. एकंदरीत, मुंबईतील रिअल इस्टेट बाजार केवळ आकारमानातच मजबूत झाला नाही तर, उच्च किमतीच्या विभागांकडे स्पष्टपणे वळत असल्याचे दिसून येते. मध्यम आणि लक्झरी घरांकडे खरेदीदारांचा कल असल्याचे कळते.

Published On: Mar 05, 2026 | 11:57 AM

