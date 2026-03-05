Nitish Kumar Tweet: नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपद सोडणार? बिहारच्या राजकारणात काय आहे गेम चेंजर प्लॅन!

Nitish Kumar Tweet News in Marathi : बिहाराच्या राजकारणात मोठा भूकंप येण्याची शक्यता आहे. बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यसभेत जाणार आहेत. त्यांनी एका ट्विटमध्ये याची पुष्टी केली. आता, नवीन मुख्यमंत्र्यांसाठी सज्ज व्हा. जेडीयू प्रमुख नितीश कुमार यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर केली, ज्यामुळे बिहारचे सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्री राहिलेले त्यांचे कार्यकाळ संपले. जेडीयूने नितीश कुमार आणि रामनाथ ठाकूर यांच्यासाठी राज्यसभेच्या दोन्ही जागांसाठी एनआर (नजरत पावती) देखील दाखल केली आहे. दुपारी १ ते २ दरम्यान नामांकने दाखल होण्याची शक्यता आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना येत्या राज्यसभा निवडणुकीत संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य होण्याची आकांक्षा आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून ही इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. गेल्या दोन दशकांपासून बिहारमध्ये सेवा केल्यानंतर, नितीश कुमार आता संसदीय जीवनाचे त्यांचे दीर्घकाळचे स्वप्न पूर्ण करू इच्छितात, जिथे त्यांना संसदेच्या चारही सभागृहांचे आणि विधानसभेचे सदस्य व्हायचे होते. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की ते बिहारच्या विकासासाठी वचनबद्ध राहतील. मुख्यमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, राज्यात स्थापन होणाऱ्या नवीन सरकारला त्यांचे पूर्ण समर्थन आणि मार्गदर्शन मिळत राहील. नितीश यांचे हे पाऊल बिहारच्या सत्ता रचनेत मोठ्या बदलाचे संकेत देते.
नितीश कुमार यांनी ट्विट केले, “दोन दशकांहून अधिक काळ तुम्ही माझ्यावरचा विश्वास आणि पाठिंबा सातत्याने कायम ठेवला आहे आणि त्या बळावर आम्ही बिहारची आणि तुमच्या सर्वांची पूर्ण निष्ठेने सेवा केली आहे. तुमच्या विश्वास आणि पाठिंब्यामुळेच आज बिहार विकास आणि आदराचा एक नवीन आयाम अनुभवत आहे. यासाठी मी यापूर्वी अनेक वेळा तुमचे आभार मानले आहेत.”
माझ्या संसदीय कारकिर्दीला सुरुवात केल्यापासून, मला बिहार विधिमंडळ आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य होण्याची इच्छा होती. या अनुषंगाने, मी या निवडणुकीत राज्यसभेचा सदस्य बनण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे खात्री देतो की तुमच्याशी असलेले हे नाते भविष्यातही कायम राहील आणि विकसित बिहार उभारण्यासाठी एकत्र काम करण्याची माझी वचनबद्धता अढळ राहील. स्थापन होणाऱ्या नवीन सरकारला माझा पूर्ण पाठिंबा आणि मार्गदर्शन असेल.
नितीश कुमार यांच्या व्यतिरिक्त, भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हे देखील आज राज्यसभेसाठी आपला अर्ज दाखल करतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे देखील या प्रसंगी नवीन यांच्यासोबत उपस्थित राहतील, हा अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. जनता दल युनायटेड (जेडीयू) चे प्रमुख आणि राज्याचे सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्री राहिलेले नितीश कुमार हे आज विधानसभेच्या आवारात आपला अर्ज दाखल करण्याची अपेक्षा आहे.