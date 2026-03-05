Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • End Of Nitish Era In Bihar Cm Likely To Move To Rajya Sabha Bjp To Get Chief Minister Post

Nitish Kumar Tweet: नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपद सोडणार? बिहारच्या राजकारणात काय आहे गेम चेंजर प्लॅन!

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सक्रिय राजकारणातील त्यांचे पुढचे पाऊल उघड केले आहे. परिणामी पाटणापासून दिल्लीपर्यंत राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 11:42 AM
नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपद सोडणार? बिहारच्या राजकारणात काय आहे गेम चेंजर प्लॅन!

नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपद सोडणार? बिहारच्या राजकारणात काय आहे गेम चेंजर प्लॅन!

Follow Us:
Follow Us:

Nitish Kumar Tweet News in Marathi : बिहाराच्या राजकारणात मोठा भूकंप येण्याची शक्यता आहे. बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यसभेत जाणार आहेत. त्यांनी एका ट्विटमध्ये याची पुष्टी केली. आता, नवीन मुख्यमंत्र्यांसाठी सज्ज व्हा. जेडीयू प्रमुख नितीश कुमार यांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर केली, ज्यामुळे बिहारचे सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्री राहिलेले त्यांचे कार्यकाळ संपले. जेडीयूने नितीश कुमार आणि रामनाथ ठाकूर यांच्यासाठी राज्यसभेच्या दोन्ही जागांसाठी एनआर (नजरत पावती) देखील दाखल केली आहे. दुपारी १ ते २ दरम्यान नामांकने दाखल होण्याची शक्यता आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना येत्या राज्यसभा निवडणुकीत संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य होण्याची आकांक्षा आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून ही इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. गेल्या दोन दशकांपासून बिहारमध्ये सेवा केल्यानंतर, नितीश कुमार आता संसदीय जीवनाचे त्यांचे दीर्घकाळचे स्वप्न पूर्ण करू इच्छितात, जिथे त्यांना संसदेच्या चारही सभागृहांचे आणि विधानसभेचे सदस्य व्हायचे होते. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की ते बिहारच्या विकासासाठी वचनबद्ध राहतील. मुख्यमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, राज्यात स्थापन होणाऱ्या नवीन सरकारला त्यांचे पूर्ण समर्थन आणि मार्गदर्शन मिळत राहील. नितीश यांचे हे पाऊल बिहारच्या सत्ता रचनेत मोठ्या बदलाचे संकेत देते.

बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नूतन कार्यकारिणी जाहीर; कार्याध्यक्षपदी गणेश सोनवणे यांच्यासह अनेकांची निवड

नितीश कुमार यांचे ट्विट

नितीश कुमार यांनी ट्विट केले, “दोन दशकांहून अधिक काळ तुम्ही माझ्यावरचा विश्वास आणि पाठिंबा सातत्याने कायम ठेवला आहे आणि त्या बळावर आम्ही बिहारची आणि तुमच्या सर्वांची पूर्ण निष्ठेने सेवा केली आहे. तुमच्या विश्वास आणि पाठिंब्यामुळेच आज बिहार विकास आणि आदराचा एक नवीन आयाम अनुभवत आहे. यासाठी मी यापूर्वी अनेक वेळा तुमचे आभार मानले आहेत.”

माझ्या संसदीय कारकिर्दीला सुरुवात केल्यापासून, मला बिहार विधिमंडळ आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य होण्याची इच्छा होती. या अनुषंगाने, मी या निवडणुकीत राज्यसभेचा सदस्य बनण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे खात्री देतो की तुमच्याशी असलेले हे नाते भविष्यातही कायम राहील आणि विकसित बिहार उभारण्यासाठी एकत्र काम करण्याची माझी वचनबद्धता अढळ राहील. स्थापन होणाऱ्या नवीन सरकारला माझा पूर्ण पाठिंबा आणि मार्गदर्शन असेल.

नितीश कुमार यांच्या व्यतिरिक्त, भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हे देखील आज राज्यसभेसाठी आपला अर्ज दाखल करतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे देखील या प्रसंगी नवीन यांच्यासोबत उपस्थित राहतील, हा अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. जनता दल युनायटेड (जेडीयू) चे प्रमुख आणि राज्याचे सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्री राहिलेले नितीश कुमार हे आज विधानसभेच्या आवारात आपला अर्ज दाखल करण्याची अपेक्षा आहे.

यंदाच्या वर्षी नागपुरात जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नाहीच; जुलैमधील सुनावणीनंतरच होणार निर्णय

Web Title: End of nitish era in bihar cm likely to move to rajya sabha bjp to get chief minister post

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 11:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

खासदार धैर्यशील पाटील यांना भाजपचा ‘दे धक्का’! राज्यसभा निवडणुकीच्या यादीतून वगळल्याने चर्चेला उधाण 
1

खासदार धैर्यशील पाटील यांना भाजपचा ‘दे धक्का’! राज्यसभा निवडणुकीच्या यादीतून वगळल्याने चर्चेला उधाण 

Panvel News: स्वीकृत नगरसेवकपदावर ‘आर्थिक सौदा’चा संशय? पनवेलमध्ये शिवसेना उबाठा गटात खळबळ
2

Panvel News: स्वीकृत नगरसेवकपदावर ‘आर्थिक सौदा’चा संशय? पनवेलमध्ये शिवसेना उबाठा गटात खळबळ

भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर; आमदार स्नेहा दुबे यांना पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनामध्ये डावलले
3

भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर; आमदार स्नेहा दुबे यांना पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनामध्ये डावलले

BJP Rajya Sabha Candidates : राज्यसभेसाठी भाजपच्या उमेदवारांची यादी जाहीर, महाराष्ट्रातील ‘या’ चौघांच्या नावावर शिक्कामोर्तब
4

BJP Rajya Sabha Candidates : राज्यसभेसाठी भाजपच्या उमेदवारांची यादी जाहीर, महाराष्ट्रातील ‘या’ चौघांच्या नावावर शिक्कामोर्तब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nitish Kumar Tweet: नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपद सोडणार? बिहारच्या राजकारणात काय आहे गेम चेंजर प्लॅन!

Nitish Kumar Tweet: नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपद सोडणार? बिहारच्या राजकारणात काय आहे गेम चेंजर प्लॅन!

Mar 05, 2026 | 11:42 AM
Madhyapradesh: मध्यप्रदेश हादरला! अनैतिक संबंधांच्या संशयातून 18 महिन्यांच्या चिमुकलीची हत्या; मृतदेह १० दिवस घरातच ठेवला आणि…

Madhyapradesh: मध्यप्रदेश हादरला! अनैतिक संबंधांच्या संशयातून 18 महिन्यांच्या चिमुकलीची हत्या; मृतदेह १० दिवस घरातच ठेवला आणि…

Mar 05, 2026 | 11:41 AM
Donald Trump: इराणचा बदला अन् पाकिस्तानी मोहरा! हॉटेलच्या खोलीत ‘असा’ ठरला ट्रम्पच्या हत्येचा मास्टरप्लॅन; बनले युद्धाचे कारण

Donald Trump: इराणचा बदला अन् पाकिस्तानी मोहरा! हॉटेलच्या खोलीत ‘असा’ ठरला ट्रम्पच्या हत्येचा मास्टरप्लॅन; बनले युद्धाचे कारण

Mar 05, 2026 | 11:35 AM
पोर्श कार अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉ. अजय तावरेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

पोर्श कार अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉ. अजय तावरेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

Mar 05, 2026 | 11:34 AM
Latur ZP News: लातूर जिल्हा परिषदेत बनावट प्रमाणपत्रांचा घोटाळा; तीन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल 

Latur ZP News: लातूर जिल्हा परिषदेत बनावट प्रमाणपत्रांचा घोटाळा; तीन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल 

Mar 05, 2026 | 11:34 AM
Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Mar 05, 2026 | 11:30 AM
रक्तदानासाठी ‘आर्ट गॅलरी’तून घातली कल्पक साद! एकात्मता, अध्यात्म आणि राष्ट्रीय भावनेतून जनजागृती करण्यावर दिला जाणार भर

रक्तदानासाठी ‘आर्ट गॅलरी’तून घातली कल्पक साद! एकात्मता, अध्यात्म आणि राष्ट्रीय भावनेतून जनजागृती करण्यावर दिला जाणार भर

Mar 05, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM