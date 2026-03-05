Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषदेत भाजपचा गटनेता कोण? ‘या’ सदस्यांची नावे चर्चेत

दरम्यान, जिल्हा परिषदेत भाजपकडून गटनेत्याची निवड होणार आहे. स्थानिक पातळीवरून तीन नावे पक्षाच्या वरिष्ठांकडे पाठवण्यात आली असून, पुढील काही दिवसांत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेत भाजपचा गटनेता हा विरोधी पक्षनेता असेल, असे मानले जात आहे.
जिल्हा परिषदेत भाजपचे एकूण १० सदस्य निवडून आले आहेत. त्यापैकी शिरूर तालुक्यातून सर्वाधिक तीन सदस्य विजयी झाले आहेत. भोर आणि पुरंदर तालुक्यातून प्रत्येकी दोन सदस्य निवडून आले असून मुळशी, दौंड आणि हवेली या तालुक्यांतून प्रत्येकी एक सदस्य भाजपकडून निवडून आला आहे. त्यामुळे गटनेतेपदासाठी शिरूर, भोर आणि पुरंदर या तालुक्यांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे.
शिरूर तालुक्यातून राजेंद्र गावडे, कांचन सांडभोर आणि सुनिता कड विजयी झाले आहेत. यापैकी राजेंद्र गावडे यांचे नाव गटनेतेपदासाठी पुढे असल्याची चर्चा आहे. पुरंदरमधून अजय कैलास इंगळे आणि हरिभाऊ लोळे विजयी झाले असून त्यापैकी एका नावाचाही विचार सुरू असल्याचे सांगितले जाते. भोर तालुक्यातून पोपट सुके आणि माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या पत्नी स्वरूपा थोपटे विजयी झाल्या आहेत. स्वरूपा थोपटे यांचेही नाव गटनेतेपदासाठी पुढे आले असल्याची माहिती आहे.
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील युती, सभापतीपदाची निवड आणि गटनेतेपदाबाबतचा अहवाल तयार करून वरिष्ठांकडे पाठवण्यात आला आहे. गटनेतेपदासाठी तीन नावे पाठवली असून, पुढील दोन दिवसांत वरिष्ठ पातळीवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
हे सुद्धा वाचा : पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून राजकारण रंगले; काय आहे सध्याची परिस्थिती?