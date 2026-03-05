Hormuz Strait News: भारताचा सागरी संरक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय; एचएएल-रशियाचा ५,०८३ कोटींचा करार

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारतीय संरक्षण क्षेत्र आणि स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून, संरक्षण मंत्रालयाने ५,०८३ कोटी रुपयांच्या महत्त्वपूर्ण करारांना मंजुरी दिली आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:34 AM
Hormuz Strait News: भारतीय संरक्षण क्षेत्र आणि स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून, संरक्षण मंत्रालयाने ५,०८३ कोटी रुपयांच्या महत्त्वपूर्ण करारांना मंजुरी दिली आहे. या करारात प्रामुख्याने सहा प्रगत हलके हेलिकॉप्टर आणि जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्रे खरेदी करणे समाविष्ट आहे. सागरी सुरक्षा आणि लष्करी आधुनिकीकरणासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते.

सुरक्षा क्षमतेत वाढ तटरक्षक दलासाठी खरेदी करण्यात येणारे एएलएच एमके-II आणि एमके-III ट्विन-इंजिन हेलिकॉप्टर अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहेत. ते सध्या कार्यरत असलेल्या हवाई प्लॅटफॉर्मपेक्षा लक्षणीयरीत्या उत्कृष्ट आहेत. समुद्र आणि किनारी हवाई पट्ट्यांवरून कार्य करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, या हेलिकॉप्टरचा ताफ्यात समावेश केल्याने कृत्रिम बेटे आणि ऑफशोअर प्रतिष्ठानांच्या सुरक्षा क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल.

भारताय अवकाश क्षेत्रातील आघाडाचा सरकारा कंपनी असलेल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडसाठी हा करार व्यवसायातील मोठी वाढ आहे. संरक्षण मंत्रालयाने एचएएलसोबत २,९०१ कोटी रुपयांचा करार केला. या बजेट अंतर्गत, तटरक्षक दलासाठी सागरी भूमिका एएलएच एमके-III हेलिकॉप्टर खरेदी केले जात आहेत. या करारात हेलिकॉप्टर तसेच ऑपरेशनल उपकरणे, अभियांत्रिकी समर्थन पॅकेज आणि कामगिरी-आधारित लॉजिस्टिक समर्थन समाविष्ट आहे.

सरकार पश्चिम आशियातील वेगाने विकसित होणाऱ्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. खलाश आणि सागरी मालमत्तेची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक यंत्रणा सक्रिय करण्यात आल्या आहेत, असे केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी बुधवारी सांगितले. पश्चिम आशिया सध्या लष्करी गोंधळाचा सामना करत आहे, अमेरिका आणि इस्त्रायली सैन्य इराणविरुद्ध युद्धात गुंतले आहे.

इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी, एक प्रमुख शिपिंग मार्ग बंद केला आहे. शनिवारी अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येनंतर संघर्ष तीव्र झाला आहे. मंत्री सोनोवाल यांनी पर्शियन आखातातील सध्याच्या सुरक्षा वातावरणाचे आणि भारतीय सागरी मालमत्तेवर आणि कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

