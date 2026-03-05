US-Israel Iran War: ‘माझ्यासोबत, माझी मुलगी देखील…’ युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकली लारा दत्ता

इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धाचा दुबईवरही परिणाम झालेला दिसून आला आहे. दुबई हे जगभरातील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण आहे. सामान्य लोकांसोबतच अनेक भारतीय चित्रपट कलाकारही तिथे राहतात. अभिनेत्री लारा दत्ता देखील तिची मुलगी सायरासोबत दुबईमध्ये आहे. मध्य पूर्व युद्धादरम्यान, तिने दुबईवर आकाशात क्षेपणास्त्रे पाहिली आणि हे तिने इन्स्टाग्रामवर एका व्हिडिओमध्ये शेअर केले. अभिनेत्रीचा पती, माजी टेनिसपटू महेश भूपती त्या ठिकाणी नसल्याबद्दल तिने आनंद व्यक्त केला.
युद्धासारख्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकलेल्या लारा दत्ताने आपला अनुभव सांगताना म्हटले, “गेल्या तीन वर्षांपासून, युएई, दुबई माझ्यासाठी घरासारखे आहे. मी इथे बराच वेळ घालवला आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी मी दुबईतील एका स्टुडिओमध्ये शूटिंग करत होते. आम्हाला वरच्या मजल्यावर स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. मी स्टुडिओतून बाहेर पडले आणि तेव्हा क्षेपणास्त्रांना हवेतच रोखले जात असल्याचे दिसत होते. अनेक स्फोट झाले होते. मी खोटं बोलणार नाही. ते दिवस खूपच अस्वस्थ करणारे होते.” असे अभिनेत्रीने म्हटले आहे.
आकाशात उडणारी लढाऊ विमाने
लारा दत्ताने सांगितले की तिने स्वतःच्या डोळ्यांनी आकाशात फायटर जेट्स उडताना पाहिले आणि मोठ्या स्फोटांचे आवाजही ऐकले. अभिनेत्री म्हणाली, “मी फक्त इतकंच सांगू इच्छिते की आम्ही सध्या थोडे घाबरलो आहोत आणि ही परिस्थिती खूप भीतीदायक आहे. आकाशात अनेक फायटर जेट्स उडताना दिसत आहेत आणि ‘बूम’चे मोठे आवाज ऐकू येत आहेत. आम्ही ज्या व्हिलामध्ये राहत आहोत तो खूप सुरक्षित आहे, तरीही त्या स्फोटांच्या आवाजामुळे खिडक्या थरथरत आहेत, घर आणि दरवाजेही हलल्यासारखे वाटत आहेत. पण तरीही मला असुरक्षित वाटत नाही. एकदाही नाही.” असे अभिनेत्रीने म्हटले आहे.
यादरम्यान लाराने युएई सरकारचेही आभार मानले. तिने सांगितले की सरकारने लोकांना मदत केली आणि त्यांना सुरक्षित वाटले. ती म्हणाली, “आमची काळजी घेतली गेली, आम्हाला सुरक्षित वाटले.” तिने पुढे म्हटले की सरकारने प्रत्येकाला त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाची पर्वा न करता सुरक्षा प्रदान केली आहे. तिने सांगितले की तिचा माळी सकाळी नेहमीप्रमाणे तिच्या लॉनमध्ये रोपांना पाणी घालत होता आणि डिलिव्हरी रायडर्स त्यांचे काम करत होते.
लाराच्या डोळ्यात अश्रू आले
यादरम्यान लारा दत्ता त्या लोकांविषयी बोलताना भावुक झाली, ज्यांच्याकडे आपल्या देशात परत जाण्याचा पर्याय नाही. अभिनेत्री म्हणाली, “ज्या सामान्य लोकांकडे इथून जाण्याचा कोणताही पर्याय नाही आणि जे या देशाची व्यवस्था चालवत आहेत, त्यांचा मला खूप आदर वाटतो. आम्ही सतत फ्लाइट्सची माहिती पाहत आहोत. फारशा फ्लाइट्स नाहीत, पण काही उपलब्ध आहेत. जसे की इतिहाद एअरवेज आणि एमिरेट्स. आम्ही फ्लाइट्स तपासत आहोत आणि मुंबईला परत येण्याचा प्रयत्न करत आहोत, कारण मुलं जास्त घाबरली आहेत.”