दमदार बास, स्टायलिश डिझाइन! रापूचे दोन नवे ब्लूटूथ साउंडबार मार्केटमध्ये लाँच, RGB लाइटिंगचा जबरदस्त अनुभव मिळणार

ऑडिओ अनुभव अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी रापू कंपनीने युजर्सच्या गरजा लक्षात घेऊन दोन नवीन साउंडबार बाजारात आणले आहेत. गेमिंग, चित्रपट आणि दैनंदिन मनोरंजनासाठी डिझाइन केलेले हे डिव्हाइस अनेक आकर्षक फीचर्ससह येतात.

Updated On: Mar 05, 2026 | 12:08 PM
  • या साउंडबारमध्ये कॉम्पॅक्ट आणि डेस्क-फ्रेंडली डिझाइनसोबत सुधारित बास आणि स्पष्ट स्टिरिओ साऊंड देणारी तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे.
  • डिव्हाइस आधुनिक वायरलेस कनेक्टिव्हिटी, विविध इनपुट पर्याय आणि हँड्स-फ्री कॉलिंगसारख्या सुविधांसह सुसज्ज आहेत.
  • गेमिंग, संगीत आणि चित्रपट पाहताना अनुभव अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी काही खास फीचर्स देण्यात आले आहेत.
रापू कंपनीने दोन नवीन ब्लूटुध साउंडबार लाँच केले आहेतः रापू ए२५० २०वेंट आरजीबी ब्लूटूथ स्पीकर आणि रापू ए३५० ३० वॅट बटूटूथ स्पीकर हे नवीन साउंडवार आधुनिक वापरकत्यांसाठी सुधारित बास, स्पष्ट स्टोरिओ सेपरेशन आणि कॉम्पैक्ट, डेस्क-फ्रेंडली डिझाइनसह समृद्ध, इमर्सिव्क ऑडिओ देण्यासाठी डिझाइन केले आहेत. गेमिंग, चित्रपट आणि दैनंदिन मनोरंजनासाठी डिझाइन केलेले, दोन्ही साउंडबारमध्ये आकर्षक, मिनिमलिस्ट मेंट ब्लॅक फिनिश आहे. त्यांच्या पातळ डिझाइनमुळे ते साठवणे सोपे होते आणि अरुंद जागांमध्ये वसते.

स्पीकर्समध्ये ५२ मिमी ड्युअल-ड्रायव्हर सिस्टम आहे, जे सुधारित चॅनेल सेपरेशनसह स्पष्ट स्टोरिओ ध्वनी प्रदान करते, ज्यामुळे अधिक इमर्सिव्ह ऐकण्याचा अनुभव मिळतो. या सेटअपमध्ये मेटल पॅसिव्ह रेडिएटरची पूर्तता केली आहे, जो कमी-फ्रिक्वेन्सी प्रतिसाद वाढविण्यासाठी आणि इमर्सिव्वक संगीत, चित्रपट आणि गेमिंग अनुभवासाठी खोल, पंची बास प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे.

हँड्-फ्री कॉलिंगची सुविधा

  • ब्लूटूब ५.३ ने सुसज्ज, ए२५० आणि ए३५० जलद पेअरिंग, स्थिर वायरलेस कनेक्टिव्हिटी आणि सुधारित पॉवर कार्यक्षमता सुनिश्चित करतात. साउंडबार यूएसबी, एयूएक्स्, टीएफ कार्ड आणि एफएम रेडिओसह अनेक इनपुट पर्यायांना समर्थन देतात. बुद्धिमान आवाज कमी करणारा एकात्मिक मायक्रोफोन स्पष्ट हैड़-फ्री कॉल, ऑनलाइन मीटिंग्ज आणि व्हॉइस बैंटसाठी परवानगी देतो, ज्यामुळे साउंडबार व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वापरासाठी योग्य बनतात.
  • दोन्ही मॉडेल्समध्ये रिचार्जेबल बैटरी आहेत. ए२५० एका चार्जवर तासांपर्यंत प्लेबॅक देते, तर ए३५० एका चार्जवर ५ तासापर्यंत प्लेबैंक देते. दोन्ही मॉडल्स रिवर्स चार्जिंगला समर्थन देतात, ज्यामुळे वापरकत्यांना गरज पडल्यास त्यांचे स्मार्टफोन किंवा इतर लहान डिव्हाइस सहजपणे पाँवर करता येतात.
  • ऑडिओ परफॉर्मन्स वाढवण्यासाठी साउंडबारमध्ये डायनॅमिक RGB लाइटिंग आहे. जे गेमिंग सत्रे आणि विज्ञाट रात्री उत्तम दिसते. ए२५० २०वेंट साउंड आउटपुट देते, जे वैयक्तिक कार्यक्षेत्रे आणि लहान खोल्यांसाठी आदर्श बनवते, तर ए३५० ३० बैट साउंड आउटपुट देते.
Published On: Mar 05, 2026 | 11:45 AM

