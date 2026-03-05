दमदार बास, स्टायलिश डिझाइन! रापूचे दोन नवे ब्लूटूथ साउंडबार मार्केटमध्ये लाँच, RGB लाइटिंगचा जबरदस्त अनुभव मिळणार

ब्लेड डिझाइन स्टायलिश अन् हाय-क्वॉलिटी आवाजामध्ये…, ‘Samsung Galaxy Buds 4 Pro’ च्या प्री-ऑर्डरला सुरूवात
स्पीकर्समध्ये ५२ मिमी ड्युअल-ड्रायव्हर सिस्टम आहे, जे सुधारित चॅनेल सेपरेशनसह स्पष्ट स्टोरिओ ध्वनी प्रदान करते, ज्यामुळे अधिक इमर्सिव्ह ऐकण्याचा अनुभव मिळतो. या सेटअपमध्ये मेटल पॅसिव्ह रेडिएटरची पूर्तता केली आहे, जो कमी-फ्रिक्वेन्सी प्रतिसाद वाढविण्यासाठी आणि इमर्सिव्वक संगीत, चित्रपट आणि गेमिंग अनुभवासाठी खोल, पंची बास प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे.
WhatsApp Update: काय सांगता! आता 3 नाही तर 20 चॅट्स होणार Pin… केवळ या यूजर्सना मिळणार प्रीमियम फीचर
हँड्-फ्री कॉलिंगची सुविधा