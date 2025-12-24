Nagpur News: ईबीजी ग्रुप Adhira and Appa Cafe चे 100 आउटलेट्स भारतात उभारणार

ईबीजी ग्रुप विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत
डॉ. एस. महेश हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित
नवीन कॅफेचे उद्घाटन गडकरी यांच्या हस्ते पार पडले
नागपूर: मोबिलिटी, हेल्थ, रिअल्टी, लाइफस्टाइल, फूड, सर्व्हिसेस, टेक्नॉलॉजी आणि शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय समूह ईबीजी ग्रुपने आपल्या फ्लॅगशिप प्रकल्प अधिरा अँड अप्पा कॅफेचा नागपूरमध्ये विस्तार जाहीर केला आहे. पूनम चेंबर्स, चिंडवाडा रोड, छावणी रोड, बायरामजी टाउन येथे नवीन कॅफेचे उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी गुरुक्कल डॉ. एस. महेश हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते
सुमारे ९०० चौ.फुटांमध्ये उभारलेला हा कॅफे चांगले अन्न, उत्कृष्ट कॉफी आणि मनमोकळ्या संवादांवर केंद्रित आहे. नागपूर आउटलेटमध्ये पाश्चिमात्य चवींना दक्षिण भारतीय स्वादांची सांगड घालणारा खास फ्युजन मेन्यू देण्यात आला आहे. यामध्ये डोसा टॅकोस, मेदू वडा वॅफल्स यांसारख्या नाविन्यपूर्ण पदार्थांचा समावेश आहे. अधिरा अँड अप्पा कॅफेमध्ये दिली जाणारी सर्व कॉफी ही अस्सल दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफीवर आधारित असून, परंपरा आणि दर्जाबाबत ब्रँडची कटिबद्धता अधोरेखित करते.
उद्घाटनप्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, “अधिरा अँड अप्पा कॅफे हे परंपरा आणि नवकल्पनांचा विचारपूर्वक मिलाफ दर्शवते. अस्सल दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफीसारख्या स्वदेशी चवींना प्रोत्साहन देत, लोकांसाठी आपुलकीची सामुदायिक ठिकाणे निर्माण करणारे उपक्रम स्थानिक उद्योजकता आणि सांस्कृतिक ओळख बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. भारतभर विस्तारासाठी मी संपूर्ण टीमला शुभेच्छा देतो.”
विस्ताराबाबत बोलताना ईबीजी ग्रुपचे चेअरमन आणि संस्थापक डॉ. इरफान खान म्हणाले,ईबीजी ग्रुपच्या पाठबळावर, भारतभर अस्सल दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफीचा अनुभव लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि संस्कृती, चव व समुदाय एकत्र येतील अशी ठिकाणे निर्माण करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
मजबूत सुरुवातीच्या प्रतिसादाच्या जोरावर, ईबीजी ग्रुप मार्च २०२६ पर्यंत ५० हून अधिक नवीन अधिरा अँड अप्पा कॉफी कॅफे सुरू करण्याची योजना आखत असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत १०० आउटलेट्स उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पुढील पाच वर्षांत प्रमुख महानगरे आणि टियर-२ शहरांमध्ये देशव्यापी उपस्थिती निर्माण करण्याचा समूहाचा मानस आहे.