Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Nagpur News: ईबीजी ग्रुप Adhira and Appa Cafe चे 100 आउटलेट्स भारतात उभारणार

भारतभर अस्सल दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफीचा अनुभव लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि संस्कृती, चव व समुदाय एकत्र येतील अशी ठिकाणे निर्माण करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे ईबीजी ग्रुपचे चेअरमन आणि संस्थापक डॉ. इरफान खान म्हणाले.

Updated On: Dec 25, 2025 | 02:55 PM
Nagpur News: ईबीजी ग्रुप Adhira and Appa Cafe चे 100 आउटलेट्स भारतात उभारणार

ईबीजी ग्रुप मोठी गुंतवणूक करणार (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

ईबीजी ग्रुप विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत
डॉ. एस. महेश हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित
नवीन कॅफेचे उद्घाटन गडकरी यांच्या हस्ते पार पडले

नागपूर: मोबिलिटी, हेल्थ, रिअल्टी, लाइफस्टाइल, फूड, सर्व्हिसेस, टेक्नॉलॉजी आणि शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय समूह ईबीजी ग्रुपने आपल्या फ्लॅगशिप प्रकल्प अधिरा अँड अप्पा कॅफेचा नागपूरमध्ये विस्तार जाहीर केला आहे. पूनम चेंबर्स, चिंडवाडा रोड, छावणी रोड, बायरामजी टाउन येथे नवीन कॅफेचे उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी गुरुक्कल डॉ. एस. महेश हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते

सुमारे ९०० चौ.फुटांमध्ये उभारलेला हा कॅफे चांगले अन्न, उत्कृष्ट कॉफी आणि मनमोकळ्या संवादांवर केंद्रित आहे. नागपूर आउटलेटमध्ये पाश्चिमात्य चवींना दक्षिण भारतीय स्वादांची सांगड घालणारा खास फ्युजन मेन्यू देण्यात आला आहे. यामध्ये डोसा टॅकोस, मेदू वडा वॅफल्स यांसारख्या नाविन्यपूर्ण पदार्थांचा समावेश आहे. अधिरा अँड अप्पा कॅफेमध्ये दिली जाणारी सर्व कॉफी ही अस्सल दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफीवर आधारित असून, परंपरा आणि दर्जाबाबत ब्रँडची कटिबद्धता अधोरेखित करते.

उद्घाटनप्रसंगी केंद्रीय मंत्री  नितीन गडकरी म्हणाले, “अधिरा अँड अप्पा कॅफे हे परंपरा आणि नवकल्पनांचा विचारपूर्वक मिलाफ दर्शवते. अस्सल दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफीसारख्या स्वदेशी चवींना प्रोत्साहन देत, लोकांसाठी आपुलकीची सामुदायिक ठिकाणे निर्माण करणारे उपक्रम स्थानिक उद्योजकता आणि सांस्कृतिक ओळख बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. भारतभर विस्तारासाठी मी संपूर्ण टीमला शुभेच्छा देतो.”

विस्ताराबाबत बोलताना ईबीजी ग्रुपचे चेअरमन आणि संस्थापक डॉ. इरफान खान म्हणाले,ईबीजी ग्रुपच्या पाठबळावर, भारतभर अस्सल दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफीचा अनुभव लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि संस्कृती, चव व समुदाय एकत्र येतील अशी ठिकाणे निर्माण करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.”

मजबूत सुरुवातीच्या प्रतिसादाच्या जोरावर, ईबीजी ग्रुप मार्च २०२६ पर्यंत ५० हून अधिक नवीन अधिरा अँड अप्पा कॉफी कॅफे सुरू करण्याची योजना आखत असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत १०० आउटलेट्स उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पुढील पाच वर्षांत प्रमुख महानगरे आणि टियर-२ शहरांमध्ये देशव्यापी उपस्थिती निर्माण करण्याचा समूहाचा मानस आहे.

Web Title: Ebg group will set up 100 outlets of adhira and appa cafe in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?
1

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या
2

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका
3

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?
4

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM