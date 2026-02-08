Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘Battle of Galwan’ चित्रपटाची रिलीज डेट ढकलली पुढे? सलमान खानच्या चित्रपटाबाबत मोठी अपडेट

सलमान खान आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी ‘बॅटल ऑफ गलवान’ची प्रदर्शन तारीख १७ एप्रिलवरून पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 02:29 PM
सलमान खान त्याच्या आगामी चित्रपट “द बॅटल ऑफ गलवान” मुळे गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. चाहते चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुन्हा बदलली जाऊ शकते. वृत्तानुसार, सलमान खान आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी चित्रपटाची प्रदर्शन तारीख १७ एप्रिलपासून पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

चित्रपटाच्या क्षेत्रातील सूत्रांनुसार, चित्रपटाचे शूटिंग अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने चित्रपटाची टीम प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्याचा विचार करत आहे, ९ फेब्रुवारीपासून एका आठवड्याचे वेळापत्रक सुरू होणार आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस आणखी काही दिवसांचे चित्रीकरण पूर्ण होणार आहे.

नियमांनुसार, सलमान खानचा “बॅटल ऑफ गलवान” हा चित्रपट अजूनही संरक्षण मंत्रालयासमोर सादर करणे आवश्यक आहे आणि या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो. त्यामुळे, निर्माते चित्रपट पुढे नेण्याचा विचार करत आहेत. सलमान खानचा असाही विश्वास आहे की हा विशिष्ट चित्रपट आधी योग्यरित्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्याने चित्रपटाच्या टीमला घाई करू नये आणि सर्व आवश्यक आवश्यकता पूर्ण झाल्यानंतर चित्रपटगृहात चित्रपट कधी प्रदर्शित करायचा हे ठरवण्यास सांगितले आहे.

सलमान खान आणि चित्रपटाचे निर्माते अपूर्व लाखिया अजूनही “द बॅटल ऑफ गलवान” ची रिलीज तारीख पुढे ढकलण्याचा विचार करत आहेत, परंतु अद्याप निर्णय झालेला नाही. पुढील ट्रोलिंग टाळण्यासाठी सलमान खान चित्रपट त्याच्या नियोजित तारखेला प्रदर्शित करण्याची शक्यता आहे. पर्यायी, तो चित्रपट पूर्ण होईपर्यंत वाट पाहू शकतो आणि नवीन तारीख जाहीर करू शकतो.

Published On: Feb 08, 2026 | 02:29 PM

Feb 08, 2026 | 02:29 PM
