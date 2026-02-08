NZ vs AFG : Mitchell Santner च्या सेनेने केला पहिला विजय नावावर! अफगाणिस्तानचा 5 विकेट्सने केला पराभव

New Zealand vs Afghanistan match report : टी२० विश्वचषक २०२६ चा चौथा सामना आज न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तान यांच्यात चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर खेळला जात आहे. दोन्ही संघ गट डी मध्ये आहेत. अफगाणिस्तानने न्यूझीलंडसमोर १८३ धावांचे कठीण लक्ष्य ठेवले आहे. या सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाने कमालीची फलंदाजी केली पण ते गोलंदाजीमध्ये फार काही चांगली कामगिरी करु शकले नाही. या न्यूझीलंड विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने 5 विकेट्सने पहिला विजय नावावर केला आहे.
अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून निर्धारित २० षटकांत ६ गडी बाद १८२ धावा केल्या. गुलबदिन नायबने अर्धशतक झळकावले. त्याने ३५ चेंडूत ६३ धावांची खेळी केली, ज्यामध्ये तीन चौकार आणि चार षटकारांचा समावेश होता. सेदिकुल्लाह अटलने २९ धावांचे योगदान दिले आणि रहमानउल्लाह गुरबाजने २७ धावांचे योगदान दिले. इब्राहिम झद्रानने १० धावा, दरविश रसूलीने २० धावा आणि अझमतुल्लाह उमरझाईने १४ धावा काढल्या. किवी संघाकडून लॉकी फर्ग्युसनने दोन बळी घेतले, तर मॅट हेन्री, जेकब डफी आणि रचिन रवींद्रने प्रत्येकी एक बळी घेतला.
Batting sets the platform as New Zealand claim victory in their #T20WorldCup opener 💪 📝: https://t.co/Us7LHhwDu6 pic.twitter.com/8SFa19vpjP — ICC (@ICC) February 8, 2026
लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडची सुरुवात चांगली झाली नाही. दुसऱ्या षटकात मुजीब उर रहमानने दोनदा फलंदाजी करत फिन अॅलन (१) आणि रचिन रवींद्र (०) यांना बाद केले. त्यानंतर सेफर्ट आणि ग्लेन फिलिप्स (२५ चेंडूत ४२) यांनी जबाबदारी स्वीकारली आणि तिसऱ्या विकेटसाठी ७३ धावा जोडल्या. मार्क चॅपमनने १७ चेंडूत २५ धावांचे योगदान दिले. डॅरिल मिशेल (१२ चेंडूत नाबाद २५) आणि कर्णधार मिशेल सँटनर (८ चेंडूत नाबाद १७) यांनी न्यूझीलंडला विजय मिळवून दिला. अफगाणिस्तानकडून कर्णधार रशीद खान, मोहम्मद नबी आणि अझमतुल्ला उमरझाई यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
