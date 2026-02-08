Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • To Ease The Strain Of Increasing Transactions Major Changes Will Be Made To Upi

UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

RBI ने देशातील लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मला भविष्यासाठी अधिक शाश्वत बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी UPI मजबूत करण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करणार असल्याचे सांगितले.

Updated On: Feb 08, 2026 | 02:29 PM
UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल (फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • UPI च्या भविष्यासाठी आरबीआयची मोठी तयारी
  • विश्वास टिकवण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा करणार 
  • चालू आर्थिक वर्षात २३० लाख कोटींचे व्यवहार पूर्ण 
 

UPI Infrastructure Upgrade: रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्वात लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म UPI ला भविष्यासाठी अधिक शाश्वत बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी UPI इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले जातील असे सांगितले. डिजिटल पेमेंट सिस्टमची विश्वासार्हता वाढवणे आणि वाढत्या व्यवहारांच्या दबावाला तोंड देणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. अर्थव्यवस्था पुढे नेण्यासाठी कमी मूल्याच्या UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे.

RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी फेब्रुवारीच्या चलनविषयक धोरण घोषणेनंतर माध्यमांशी बोलताना UPI चे महत्त्व अधोरेखित केले. UPI ही भारतासाठी एक अद्वितीय प्रणाली आहे जी येत्या काळात आणखी वाढवली जाईल. तसेच, वापरकर्त्यांची संख्या वाढत असल्याने प्रणालीची स्थिरता, वेग आणि सुरक्षितता मजबूत करणे ही काळाची गरज बनल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर वेतन आयोगाची स्पष्ट भूमिका

या पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा ग्राहकांना व्यवहारादरम्यान तांत्रिक समस्यांवर मात करण्यास मदत करतील. मजबूत पायाभूत सुविधांशिवाय, भविष्यात इतक्या मोठ्या डिजिटल इकोसिस्टमचे सुरळीतपणे चालणे अत्यंत कठीण ठरू शकते. UPI ला दीर्घकाळात अधिक सुरक्षित आणि शाश्वत बनवण्यावर आरबीआयचे मुख्य लक्ष आहे. सध्या, यूपीआय ही जनता आणि व्यापाऱ्यांसाठी जवळपास मोफत आहे आणि बँका त्याचा खर्च सरकारी बजेटमधून भागवतात. तथापि, पेमेंट कंपन्यांनी त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली आहे. सुमारे ५०० दशलक्ष वापरकर्त्यांची संवेदनशीलता लक्षात घेता, सरकारने सध्या ही मागणी मान्य न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. डिजिटल पेमेंटला गती देण्यासाठी हे प्रोत्साहन प्रामुख्याने बँका आणि तृतीय-पक्ष अॅप्समध्ये वितरित केले जाते. हे वाटप मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा किंचित कमी आहे.

RBI Repo Rate Update: घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी! स्थिर रेपो दरामुळे गृहकर्जाची मागणी वाढणार

अलीकडेच मिळालेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंत २३० लाख कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार झाले. यूपीआय खरोखरच भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा बनला आहे. देशभरात डिजिटल पेमेंटमुळे रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी झाली आहे. UPI वापरून होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण वाढत असताना, प्रणालीची सुरक्षा आणखी मजबूत करणे आवश्यक झाले आहे. तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केल्याने भविष्यात सायबर फसवणूक लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिक विश्वास ठेवू शकेल असा पारदर्शक आणि जलद डिजिटल प्लॅटफॉर्म प्रदान करणे हे RBI चे उद्दिष्ट आहे.

Web Title: To ease the strain of increasing transactions major changes will be made to upi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 02:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RBI Repo Rate Update: घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी! स्थिर रेपो दरामुळे गृहकर्जाची मागणी वाढणार
1

RBI Repo Rate Update: घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी! स्थिर रेपो दरामुळे गृहकर्जाची मागणी वाढणार

RBI Repo Rate Update: RBI चा मोठा निर्णय! रेपो दर ५.२५% वर कायम; कर्जदारांना दिलासा नाही 
2

RBI Repo Rate Update: RBI चा मोठा निर्णय! रेपो दर ५.२५% वर कायम; कर्जदारांना दिलासा नाही 

UPI Now Pay Later: NPCI चा नवा धमाका! आता आधी पेमेंट, नंतर परतफेड करा; UPI मध्ये ‘ही’ सुविधा सुरू 
3

UPI Now Pay Later: NPCI चा नवा धमाका! आता आधी पेमेंट, नंतर परतफेड करा; UPI मध्ये ‘ही’ सुविधा सुरू 

FDI in Public Sector Bank: सरकारी बँकांसाठी गुंतवणुकीची दारे खुली? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एफडीआय ४९% होण्याची शक्यता
4

FDI in Public Sector Bank: सरकारी बँकांसाठी गुंतवणुकीची दारे खुली? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एफडीआय ४९% होण्याची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

Feb 08, 2026 | 02:29 PM
‘Battle of Galwan’ चित्रपटाची रिलीज डेट ढकलली पुढे? सलमान खानच्या चित्रपटाबाबत मोठी अपडेट

‘Battle of Galwan’ चित्रपटाची रिलीज डेट ढकलली पुढे? सलमान खानच्या चित्रपटाबाबत मोठी अपडेट

Feb 08, 2026 | 02:29 PM
पुस्तकांचा सुगंध, कवितांची ओळख! बालपणाच्या आठवणींना उजाळा देणारं भावस्पर्शी ‘बालभारती गीत’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

पुस्तकांचा सुगंध, कवितांची ओळख! बालपणाच्या आठवणींना उजाळा देणारं भावस्पर्शी ‘बालभारती गीत’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

Feb 08, 2026 | 02:21 PM
Himanta Biswa Sarma : AI व्हिडिओने आसामचे राजकारण तापले; मुख्यमंत्र्यांनी बंदुकीतून केले मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य

Himanta Biswa Sarma : AI व्हिडिओने आसामचे राजकारण तापले; मुख्यमंत्र्यांनी बंदुकीतून केले मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य

Feb 08, 2026 | 02:20 PM
PSL 2026 : या बॉलिवूड दिग्दर्शकाचा मुलगा पाकिस्तानमध्ये खेळणार! नक्की प्रकरण काय? वाचा कहाणी मागचं सत्य…

PSL 2026 : या बॉलिवूड दिग्दर्शकाचा मुलगा पाकिस्तानमध्ये खेळणार! नक्की प्रकरण काय? वाचा कहाणी मागचं सत्य…

Feb 08, 2026 | 02:09 PM
व्हॅलेंटाईन विकच्या पहिल्याच दिवशी राडा! तरुणाने स्वतःच्याच तोंडात मारून घेतली चप्पल; स्टेशनवर हाय व्होल्टेज ड्रामा, VIDEO VIRAL

व्हॅलेंटाईन विकच्या पहिल्याच दिवशी राडा! तरुणाने स्वतःच्याच तोंडात मारून घेतली चप्पल; स्टेशनवर हाय व्होल्टेज ड्रामा, VIDEO VIRAL

Feb 08, 2026 | 02:08 PM
‘या सगळ्याला कोरियन संस्कृती जबाबदार नाही’; तीन बहिणींच्या मृत्यूवर पॉप स्टार Aoora चे धक्कादायक विधान

‘या सगळ्याला कोरियन संस्कृती जबाबदार नाही’; तीन बहिणींच्या मृत्यूवर पॉप स्टार Aoora चे धक्कादायक विधान

Feb 08, 2026 | 02:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM