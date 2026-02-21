बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ योजनेसाठी सरकार देतंय बंपर सबसिडी; जाणून घ्या फायदे!

करोडपती विसरा, आता बना 10,00,00,000 मालक! 15 वर्षांत स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी किती करावी लागेल SIP? वाचा सविस्तर
पिठाच्या गिरणीचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कोणताही पुरुष किंवा महिला केवळ 50,000 रुपयांमध्ये हा व्यवसाय सुरु करु शकतात. जर हाच व्यवसाय तुम्हाला मोठ्याप्रमाणावर सुरु करायचा असेल तर तुम्हाला साधारण 1 ते 2 लाख रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. या व्यवसायातून चांगला नफा मिळवता येऊ शकतो. हा व्यवसाय कमी खर्चात सुरु करता येतो. याची सर्वात विशेष बाब म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी तरुण आणि महिलांना स्वयंरोजगार मिळवण्याची सुवर्ण संधी मिळते.
हा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी इलेक्टिक मोटरची गरज लागेल किंवा यासाठी जनरेटर घ्यावा लागेल. यासोबतच तुम्हाला पीठ दळण्याचे यंत्र, वजन करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वजन काटा अशा यंत्रांची गरज लागेल. या व्यवसायात तुम्ही पीठ दळून ते बाजारात विकू शकता, महत्त्वाचं म्हणजे यासाठी अन्न पुरवठा विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल.
शेतकरी आणि या योजनेसाठी पात्र असलेल्या नागरिकांसाठी सरकारकडून सबसिडीही मिळते आहे. PMFME योजनेअंतर्गत अर्ज करत या योजनेचा लाभ घेतला जाऊ शकतो. यासाठी MyScheme पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी आणि अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. आणि नंतर ऑफलाइन कागदपत्रे विभागाकडे जमा करावी लागतील.
PM FME योजने अंतर्गत, या योजनेस पात्र ठरलेल्या लोकांना पीठ गिरण व्यवसायासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 35 % इतकं अनुदान दिलं जाईल. कमाल मर्यादा 10 लाख रुपये प्रति युनिट निश्चित करण्यात आली आहे. अर्जदाराला सिंगल मायक्रो एंटरप्राइज, सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि इतर कोणत्याही पात्र गटांतर्गत नोंदणी करावी लागेल. या योजनेत फक्त आर्थिक मदत केली जाणार नाही, तर प्रशिक्षण, मार्केटिंग अशा सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. हा असा व्यवसाय आहे जो तुम्ही कधीही सुरु करु शकता. जर तुमच्याकडे भांडवलाची कमी आहे तर सरकार नेहमी तुमच्या मदतीसाठी उभं आहे.
