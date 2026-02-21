Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी! 'या' योजनेसाठी सरकार देतंय बंपर सबसिडी; जाणून घ्या फायदे!

स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवलाची अडचण असली तरी पिठाची गिरणी हा कमी खर्चात सुरू होणारा आणि स्थिर मागणी असलेला उत्तम पर्याय ठरू शकतो. शासनाच्या PMFME योजनेअंतर्गत 35% पर्यंत अनुदान (कमाल ₹10 लाख) मिळू शकते.

Updated On: Feb 21, 2026 | 03:42 PM
business-government
Business Idea:अनेक लोक स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्याचं स्वप्न पाहतात. पण भांडवलाच्या कमतरता असल्यामुळे तसंच गुंतवणुकीच्या क्षमता नसल्यामुळे त्यांचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत काय करावं असा प्रश्न पडतो. पण असे काही व्यवसाय आहेत जर ते सुरु केले तर सरकारकडून सबसीडी मिळते. आपण अशाच एका व्यवसायाबाबत बोलत आहोत जो सुरु केला तर सरकारकडून 10 लाख रुपये भांडवल देखील मिळणार आहे. खरं तर हा व्यवसाय पिठाच्या गिरणीचा आहे. जो गावागावांमध्ये आणि शहरांमध्येही पाहायला मिळतो.

करोडपती विसरा, आता बना 10,00,00,000 मालक! 15 वर्षांत स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी किती करावी लागेल SIP? वाचा सविस्तर

असा सुरु करावा व्यवसाय?

पिठाच्या गिरणीचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कोणताही पुरुष किंवा महिला केवळ 50,000 रुपयांमध्ये हा व्यवसाय सुरु करु शकतात. जर हाच व्यवसाय तुम्हाला मोठ्याप्रमाणावर सुरु करायचा असेल तर तुम्हाला साधारण 1 ते 2 लाख रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. या व्यवसायातून चांगला नफा मिळवता येऊ शकतो. हा व्यवसाय कमी खर्चात सुरु करता येतो. याची सर्वात विशेष बाब म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी तरुण आणि महिलांना स्वयंरोजगार मिळवण्याची सुवर्ण संधी मिळते.

कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता ?

हा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी इलेक्टिक मोटरची गरज लागेल किंवा यासाठी जनरेटर घ्यावा लागेल. यासोबतच तुम्हाला पीठ दळण्याचे यंत्र, वजन करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वजन काटा अशा यंत्रांची गरज लागेल. या व्यवसायात तुम्ही पीठ दळून ते बाजारात विकू शकता, महत्त्वाचं म्हणजे यासाठी अन्न पुरवठा विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल.

या योजनेचा कुठून मिळेल लाभ?

शेतकरी आणि या योजनेसाठी पात्र असलेल्या नागरिकांसाठी सरकारकडून सबसिडीही मिळते आहे. PMFME योजनेअंतर्गत अर्ज करत या योजनेचा लाभ घेतला जाऊ शकतो. यासाठी MyScheme पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी आणि अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. आणि नंतर ऑफलाइन कागदपत्रे विभागाकडे जमा करावी लागतील.

किती मिळेल सबसिडी?

PM FME योजने अंतर्गत, या योजनेस पात्र ठरलेल्या लोकांना पीठ गिरण व्यवसायासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 35 % इतकं अनुदान दिलं जाईल. कमाल मर्यादा 10 लाख रुपये प्रति युनिट निश्चित करण्यात आली आहे. अर्जदाराला सिंगल मायक्रो एंटरप्राइज, सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि इतर कोणत्याही पात्र गटांतर्गत नोंदणी करावी लागेल. या योजनेत फक्त आर्थिक मदत केली जाणार नाही, तर प्रशिक्षण, मार्केटिंग अशा सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. हा असा व्यवसाय आहे जो तुम्ही कधीही सुरु करु शकता. जर तुमच्याकडे भांडवलाची कमी आहे तर सरकार नेहमी तुमच्या मदतीसाठी उभं आहे.

गुंतवणूकदार सावधान! ट्रम्प टॅरिफबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय, शेअर बाजारात ‘भूकंप’ येणार?

