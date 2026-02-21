Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर DigiYatra सुविधेचा शुभारंभ! आता चेहराच असेल तुमचा बोर्डिंग पास; विमानप्रवास होणार अधिक हायटेक

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (NMIA) २१ फेब्रुवारी २०२६ पासून डिजीयात्रा (DigiYatra) सेवा सुरू झाली आहे. फेशियल रिकग्निशन तंत्रज्ञानामुळे आता प्रवाशांना पेपरलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस बोर्डिंग करता येणार आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 08:30 PM
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर DigiYatra सुविधेचा शुभारंभ! (Photo Credit- X)

DigiYatra at Navi Mumbai Airport: हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. दिल्लीच्या आयजीआय विमानतळापाठोपाठ आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (NMIA) बहुप्रतिक्षित ‘डिजीयात्रा’ (DigiYatra) सुविधेचा अधिकृत प्रारंभ झाला आहे. व्यावसायिक कामकाज सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच ही डिजिटल सेवा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या देशव्यापी मोहिमेअंतर्गत, नवी मुंबईसह देशातील अन्य पाच विमानतळांवर ही सुविधा आजपासून उपलब्ध झाली आहे.

विमानतळावर प्रवाशांच्या हस्ते रिबन कटिंग

या सुविधेचे उद्घाटन रिमोटद्वारे करण्यात आले असून त्याचे थेट प्रक्षेपण विमानतळ टर्मिनलमध्ये उपस्थित असलेल्या प्रवाशांसाठी करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, तीन प्रवाशांनी प्रत्यक्ष ‘डिजीयात्रा ई-गेट्स’चा वापर करून आणि बायोमेट्रिक एंट्री पॉईंटवर रिबन कापून या सेवेचा अनुभव घेतला. ही यंत्रणा संपूर्णपणे ‘फेशियल रिकग्निशन टेक्नॉलॉजी’वर (चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान) आधारित असून, यामुळे प्रवाशांना कागदपत्रे दाखवण्याची गरज उरणार नाही.

कमी वेळात वेगवान प्रवेश; डेटा सुरक्षेची खात्री

नवी मुंबई विमानतळ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, डिजीयात्रा सुविधेमुळे सुरक्षा तपासणी नाक्यांवर (Checkpoints) लागणारा प्रतीक्षा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

  • कागदपत्रमुक्त प्रवास: प्रवाशांना आता प्रत्येक टप्प्यावर बोर्डिंग पास किंवा ओळखपत्र दाखवण्याची कटकट राहणार नाही.
  • सुरक्षित डेटा: प्रवाशांच्या गोपनीयतेची पूर्ण काळजी घेण्यात आली असून, सर्व डेटा कूटबद्ध स्वरूपात असेल.
  • प्रायव्हसी: प्रवाशांची माहिती प्रवासाच्या २४ तासांनंतर प्रणालीतून आपोआप हटवली जाते, त्यामुळे सुरक्षेची खात्री मिळते.

“नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भविष्यात…”: Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

कशी कार्य करते ‘डिजीयात्रा’ प्रणाली?

डिजीयात्रा हा भारत सरकारचा ‘डिजिटल इंडिया’ अंतर्गत असलेला एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यात प्रवाशाचा चेहरा हाच त्याचा ‘पासपोर्ट’ आणि ‘बोर्डिंग पास’ म्हणून ओळखला जातो.

१. नोंदणी: प्रवाशाला डिजीयात्रा ॲपवर आपली माहिती आणि आधार लिंक करावे लागते.

२. तिकीट लिंकिंग: तिकीट बुक केल्यानंतर बोर्डिंग पास ॲपमध्ये स्कॅन करावा लागतो, जो तुमच्या चेहऱ्याशी लिंक होतो.

३. विमानतळावरील प्रक्रिया: एन्ट्री गेटवर कॅमेरा तुमचा चेहरा स्कॅन करतो आणि अवघ्या ५ ते १० सेकंदात दरवाजा आपोआप उघडतो. त्यानंतर सुरक्षा तपासणी आणि बोर्डिंग गेटवरही हीच प्रक्रिया राबवली जाते.

देशातील प्रमुख विमानतळांवर सुविधा उपलब्ध

सध्या ही सुविधा नवी मुंबईसह दिल्ली, मुंबई (CSMIA), बंगळुरू आणि इतर प्रमुख शहरांमधील विमानतळांवर केवळ घरगुती (Domestic) प्रवासासाठी उपलब्ध आहे. वाढती गर्दी आणि प्रवाशांचा वाढता ओघ लक्षात घेता, नवी मुंबई विमानतळावर ही सुविधा प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. तुम्हीही जर पुढच्या प्रवासासाठी सज्ज असाल, तर रांगेत उभे राहण्याऐवजी या आधुनिक ‘डिजीयात्रा’ सुविधेचा लाभ नक्की घ्या.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ‘सुवर्ण उड्डाण’! पहिल्याच दिवशी ३० विमानांची ये-जा

Published On: Feb 21, 2026 | 08:30 PM

