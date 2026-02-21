नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर DigiYatra सुविधेचा शुभारंभ! आता चेहराच असेल तुमचा बोर्डिंग पास; विमानप्रवास होणार अधिक हायटेक

या सुविधेचे उद्घाटन रिमोटद्वारे करण्यात आले असून त्याचे थेट प्रक्षेपण विमानतळ टर्मिनलमध्ये उपस्थित असलेल्या प्रवाशांसाठी करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, तीन प्रवाशांनी प्रत्यक्ष ‘डिजीयात्रा ई-गेट्स’चा वापर करून आणि बायोमेट्रिक एंट्री पॉईंटवर रिबन कापून या सेवेचा अनुभव घेतला. ही यंत्रणा संपूर्णपणे ‘फेशियल रिकग्निशन टेक्नॉलॉजी’वर (चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान) आधारित असून, यामुळे प्रवाशांना कागदपत्रे दाखवण्याची गरज उरणार नाही.
नवी मुंबई विमानतळ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, डिजीयात्रा सुविधेमुळे सुरक्षा तपासणी नाक्यांवर (Checkpoints) लागणारा प्रतीक्षा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
डिजीयात्रा हा भारत सरकारचा ‘डिजिटल इंडिया’ अंतर्गत असलेला एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यात प्रवाशाचा चेहरा हाच त्याचा ‘पासपोर्ट’ आणि ‘बोर्डिंग पास’ म्हणून ओळखला जातो.
१. नोंदणी: प्रवाशाला डिजीयात्रा ॲपवर आपली माहिती आणि आधार लिंक करावे लागते.
२. तिकीट लिंकिंग: तिकीट बुक केल्यानंतर बोर्डिंग पास ॲपमध्ये स्कॅन करावा लागतो, जो तुमच्या चेहऱ्याशी लिंक होतो.
३. विमानतळावरील प्रक्रिया: एन्ट्री गेटवर कॅमेरा तुमचा चेहरा स्कॅन करतो आणि अवघ्या ५ ते १० सेकंदात दरवाजा आपोआप उघडतो. त्यानंतर सुरक्षा तपासणी आणि बोर्डिंग गेटवरही हीच प्रक्रिया राबवली जाते.
सध्या ही सुविधा नवी मुंबईसह दिल्ली, मुंबई (CSMIA), बंगळुरू आणि इतर प्रमुख शहरांमधील विमानतळांवर केवळ घरगुती (Domestic) प्रवासासाठी उपलब्ध आहे. वाढती गर्दी आणि प्रवाशांचा वाढता ओघ लक्षात घेता, नवी मुंबई विमानतळावर ही सुविधा प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. तुम्हीही जर पुढच्या प्रवासासाठी सज्ज असाल, तर रांगेत उभे राहण्याऐवजी या आधुनिक ‘डिजीयात्रा’ सुविधेचा लाभ नक्की घ्या.
