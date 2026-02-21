PF बॅलन्स तपासणे आता झाले अगदी सोपे! घरबसल्या ‘या’ ४ मार्गांनी चेक करा तुमचे ई-पासबुक

तुमच्याकडे इंटरनेट नसेल किंवा साधा मोबाइल असेल, तरीही तुम्ही बॅलन्स तपासू शकता. यासाठी तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवरून 9966044425 या क्रमांकावर फक्त एक ‘मिस कॉल’ द्या. दोन रिंगनंतर हा कॉल आपोआप कट होईल आणि काही सेकंदातच तुम्हाला एसएमएसद्वारे खात्यातील जमा रकमेची सविस्तर माहिती मिळेल. यासाठी तुमचा UAN नंबर सक्रिय (Active) असणे आणि तो आधार/पॅन कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
तुम्ही एका मेसेजद्वारेही तुमच्या खात्याचा तपशील मागवू शकता. यासाठी तुमच्या मोबाइलच्या मेसेज बॉक्समध्ये जाऊन EPFOHO UAN ENG असे टाईप करा आणि 7738299899 या क्रमांकावर पाठवा. तुम्हाला मराठीत माहिती हवी असल्यास ‘ENG’ ऐवजी ‘MAR’ (उदा. EPFOHO UAN MAR) असे लिहा. ही सुविधा एकूण १० भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील चढउतार सुरुच… 24 कॅरेटसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये
स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी ‘उमंग’ (UMANG) हे केंद्र सरकारचे अधिकृत आणि सुरक्षित ॲप आहे.
जर तुम्ही संगणक किंवा लॅपटॉप वापरत असाल, तर थेट ईपीएफओच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या:
पीएफ बॅलन्स तपासण्यापूर्वी खालील तीन गोष्टी पूर्ण असल्याची खात्री करा:
Share Market Closed: घसरणीनंतर दमदार कमबॅक; शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद