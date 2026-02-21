Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PF बॅलन्स तपासणे आता झाले अगदी सोपे! घरबसल्या ‘या’ ४ मार्गांनी चेक करा तुमचे ई-पासबुक

तुमच्या पीएफ खात्यात किती पैसे जमा आहेत? उमंग ॲप, मिस कॉल, एसएमएस किंवा ईपीएफओ पोर्टलद्वारे घरबसल्या पीएफ बॅलन्स आणि ई-पासबुक डाऊनलोड करण्याची सविस्तर प्रक्रिया येथे वाचा.

Updated On: Feb 21, 2026 | 02:00 PM
PF बॅलन्स तपासणे आता झाले अगदी सोपे! घरबसल्या 'या' ४ मार्गांनी चेक करा तुमचे ई-पासबुक

PF बॅलन्स तपासणे आता झाले अगदी सोपे! घरबसल्या 'या' ४ मार्गांनी चेक करा तुमचे ई-पासबुक (Photo Credit- AI)

  • PF बॅलन्स तपासणे आता झाले अगदी सोपे!
  • घरबसल्या ‘या’ ४ मार्गांनी चेक करा तुमचे ई-पासबुक
  • जाणून घ्या पद्धत
तुम्ही नोकरी करत असाल, तर तुमच्या पगारातील ठराविक रक्कम दरमहा ‘प्रॉडिव्हड फंड’ म्हणजेच पीएफ (PF) खात्यात जमा होत असते. गेल्या काही वर्षांत आपल्या खात्यात एकूण किती रक्कम जमा झाली आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता प्रत्येकालाच असते. अनेकदा बॅलन्स तपासण्यासाठी लोक सायबर कॅफे किंवा तज्ज्ञांची मदत घेतात, परंतु यामुळे वैयक्तिक माहिती चोरीला जाण्याचा किंवा फसवणुकीचा धोका असतो. आता मात्र तुम्ही कोणाच्याही मदतीशिवाय, अगदी घरी बसून तुमच्या मोबाइलवर पीएफ बॅलन्स तपासू शकता आणि पासबुकही डाऊनलोड करू शकता.

१. मिस कॉलद्वारे बॅलन्स जाणून घ्या (सर्वात सोपी पद्धत)

तुमच्याकडे इंटरनेट नसेल किंवा साधा मोबाइल असेल, तरीही तुम्ही बॅलन्स तपासू शकता. यासाठी तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवरून 9966044425 या क्रमांकावर फक्त एक ‘मिस कॉल’ द्या. दोन रिंगनंतर हा कॉल आपोआप कट होईल आणि काही सेकंदातच तुम्हाला एसएमएसद्वारे खात्यातील जमा रकमेची सविस्तर माहिती मिळेल. यासाठी तुमचा UAN नंबर सक्रिय (Active) असणे आणि तो आधार/पॅन कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.

२. एसएमएस (SMS) पाठवून मिळवा माहिती

तुम्ही एका मेसेजद्वारेही तुमच्या खात्याचा तपशील मागवू शकता. यासाठी तुमच्या मोबाइलच्या मेसेज बॉक्समध्ये जाऊन EPFOHO UAN ENG असे टाईप करा आणि 7738299899 या क्रमांकावर पाठवा. तुम्हाला मराठीत माहिती हवी असल्यास ‘ENG’ ऐवजी ‘MAR’ (उदा. EPFOHO UAN MAR) असे लिहा. ही सुविधा एकूण १० भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील चढउतार सुरुच… 24 कॅरेटसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये

३. ‘UMANG’ ॲपद्वारे पासबुक डाऊनलोड करा

स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी ‘उमंग’ (UMANG) हे केंद्र सरकारचे अधिकृत आणि सुरक्षित ॲप आहे.

  • सर्वप्रथम उमंग ॲप डाऊनलोड करून त्यावर नोंदणी करा.
  • ॲपमधील सर्च बारमध्ये ‘EPFO’ शोधा आणि त्यावर क्लिक करा.
  • आता ‘View Passbook’ हा पर्याय निवडा.
  • तुमचा UAN नंबर टाका आणि मोबाइलवर आलेला OTP प्रविष्ट करा.
  • यानंतर तुम्ही तुमची पासबुक पाहू शकता आणि ती PDF स्वरूपात डाऊनलोडही करू शकता.

४. EPFO पोर्टलवरून ऑनलाईन पासबुक कशी काढाल?

जर तुम्ही संगणक किंवा लॅपटॉप वापरत असाल, तर थेट ईपीएफओच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या:

  • passbook.epfindia.gov.in या संकेतस्थळावर जा.
  • तुमचा UAN नंबर, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड टाकून लॉगिन करा.
  • Select Member ID वर क्लिक करून तुमचे खाते निवडा.
  • View Passbook वर क्लिक करताच तुमच्या खात्याचा सर्व तपशील स्क्रीनवर दिसेल. येथून तुम्ही पासबुक सेव्ह करू शकता.

या गोष्टी आहेत अत्यंत आवश्यक

पीएफ बॅलन्स तपासण्यापूर्वी खालील तीन गोष्टी पूर्ण असल्याची खात्री करा:

  1. तुमचा UAN (Universal Account Number) सक्रिय असणे अनिवार्य आहे.
  2. तुमचा मोबाइल नंबर ईपीएफओच्या रेकॉर्डमध्ये नोंदणीकृत असावा.
  3. तुमच्या खात्याची KYC (आधार, पॅन आणि बँक खाते लिंक असणे) पूर्ण असावी.

Share Market Closed: घसरणीनंतर दमदार कमबॅक; शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद

Published On: Feb 21, 2026 | 02:00 PM

Feb 21, 2026 | 02:00 PM
