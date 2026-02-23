Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
EPFO Update: निष्क्रिय पीएफ खात्यांतील पैसे थेट खात्यात; केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

केंद्र सरकारने निष्क्रिय पीएफ खात्यांमध्ये जमा केलेले पैसे परत करण्यासाठी एक मोठी उपाययोजना सुरू केली आहे. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, लाखो खातेधारकांना याचा थेट फायदा होईल.

Updated On: Feb 24, 2026 | 12:07 AM
EPFO Update: केंद्र सरकारने निष्क्रिय पीएफ खात्यांमध्ये जमा केलेले पैसे परत करण्यासाठी एक मोठी उपाययोजना सुरू केली आहे. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, लाखो खातेधारकांना याचा थेट फायदा होईल. पहिल्या टप्प्यात, अंदाजे ७ लाख खात्यांमध्ये जमा केलेले पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातील. कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ईपीएफओकडे ३१.८६ लाख निष्क्रिय खाती आहेत, ज्यात एकूण १०,९०३ कोटी रुपये आहेत.

Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर

यापैकी ७.११ लाख खात्यांमध्ये १,००० पर्यंतच्या लहान रकमा आहेत, ज्या एकूण ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून अनेक खाती निष्क्रिय आहेत, ज्यामुळे ती निष्क्रिय झाली आहेत. काही खाती २० वर्षांहून अधिक जुनी आहेत. पायलट टप्प्यात निवडलेल्या ७ लाख खात्यांमध्ये आधीच आधार आणि बँक तपशील जोडलेले आहेत, ज्यामुळे थेट निधी हस्तांतरित करणे शक्य झाले आहे.

लागू केलेल्या नियमांनुसार, लाभार्थ्यांना पीएफ निधी काढण्यासाठी दावा दाखल करणे आवश्यक आहे. तथापि, कमी रक्कम आणि लांब कागदपत्रांमुळे, बरेच लोक दावा करत नाहीत. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी रुपये निष्क्रिय खात्यांमध्ये जमा झाले आहेत. आता, मंत्रालय ही प्रक्रिया सोपी करण्याची आणि निधी थेट त्यांच्या खात्यात परत करण्याची तयारी करत आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे सामान्य कामगारांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांचे पैसे निष्क्रिय राहणार नाहीत याची खात्री होईल. सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल देखील महत्त्वाचे मानले जाते.

Stock Market Update: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला धक्का, भारतीय बाजारात जोरदार तेजी

बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या मुलांना आता कल्याणकारी शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त २५,००० पर्यंतची गुणवत्ता-आधारित शिष्यवृत्ती मिळेल. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की योजनेच्या नियमांमधील बदलांमुळे पात्र विद्यार्थ्यांना इतर राज्य किंवा केंद्रीय संस्थांकडून देखील गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मिळू शकेल याची खात्री होते. या वर्षी आतापर्यंत १.६ लाख विद्यार्थ्यांना ७७९ दशलक्षची मदत देण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. हा उपक्रम सामाजिक सुरक्षा संहिता (२०२०) च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश असंघटित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे.

Published On: Feb 23, 2026 | 08:13 PM

