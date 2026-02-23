Stock Market Update: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला धक्का, भारतीय बाजारात जोरदार तेजी

Stock Market Update: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयाला रद्दबातल ठरवल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, सोमवारी, बीएसई सेन्सेक्स ४७९.९५ अंकांनी वाढून ८३,२९०.८१ वर बंद झाला. निफ्टी ५० १४१.७५ अंकांनी वाढून २७,७१३ वर पोहोचला.
जागतिक बाजारपेठेत सकारात्मक संकेत दर्शविणाऱ्या अमेरिकन टॅरिफबाबत अनिश्चितता कमी झाल्याने भारतीय बाजारावरही परिणाम झाल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. गुंतवणूकदारांची भावना मजबूत झाली, ज्यामुळे खरेदीचा कल वाढला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) बद्दल वाढत्या जागतिक चिंतेमुळे आयटी क्षेत्रातील शेअर्सवर दबाव आला. तथापि, गुंतवणूकदारांनी देशांतर्गत मागणी-चालित क्षेत्रांवर विश्वास व्यक्त केला.
RailTel Market Cap: राज्य सरकारचा मेगा प्रोजेक्ट! रेलटेल-अशोका बिल्डकॉन यांच्यात १,१३६.१८ कोटींचा करार
सकारात्मक हालचालीमुळे बँकिंग, वीज, एफएमसीजी आणि ग्राहक समभागांमध्ये खरेदी सुरूच राहिली. शिवाय, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत विकास मार्ग सुरू राहण्याची अपेक्षा असल्याने बाजाराला पाठिंबा मिळाला. प्रमुख लाभार्थींमध्ये, अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडने सर्वात मोठी वाढ नोंदवली, २.९८ टक्के वाढ झाली. कोटक महिंद्रा बँक २.२२ टक्के वाढली. अल्ट्राटेक सिमेंट १.५५ टक्के वधारला. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया १.४९ टक्के वधारला.
अॅक्सिस बँक १.३४ टक्के वधारली. मात्र इन्फोसिस सर्वात जास्त घसरला, १.८० टक्के घसरला. टेक महिंद्रा १.०६ टक्के घसरला. ट्रेंट लिमिटेड ०.८३ टक्के घसरला. एचसीएल टेक्नॉलॉजीज ०.७४ टक्के घसरला. बजाज फिनसर्व्ह ०.५३ टक्के घसरला. एकूणच, आयटी समभागांमध्ये कमकुवतपणा असूनही, देशांतर्गत मागणी-चालित क्षेत्रातील ताकदीने बाजार संतुलित ठेवला.
Credit Cards Rewards: घरखर्चावरही रिवॉर्ड देणारी क्रेडिट कार्ड्स; दैनंदिन खर्चावरही कार्डचा फायदा कसा होईल?
जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडचे संशोधन प्रमुख विनोद नायर म्हणाले की, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थानिक बाजारपेठेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. गुंतवणूकदार आता डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या सुधारित टॅरिफ धोरण आणि इतर देशांसोबतच्या संभाव्य नवीन व्यापार करारांबद्दल स्पष्टतेची वाट पाहत आहेत. अमेरिकन डॉलरमधील कमकुवतपणा आणि १० वर्षांच्या बाँड उत्पन्नात घट झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठा जवळच्या काळात सावध राहू शकतात असा नायर यांचा विश्वास आहे.
तथापि, एकूण बाजारातील तेजी असूनही, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनीच्या समभागांमध्ये विक्री सुरूच राहिली, ज्यामुळे आयटी निर्देशांक दबावाखाली राहिला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य व्यत्ययाचा आणि भविष्यातील मागणीबद्दलच्या अनिश्चिततेचा आयटी क्षेत्रावर स्पष्टपणे परिणाम होत आहे.