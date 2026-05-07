RBI Credit Card Recovery Rules: तुम्ही क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्यात अपयशी ठरल्यास कोणती कारवाई केली जाईल? RBI चे नियम जाणून घ्या

RBI Credit Card Recovery Rules News: रिकव्हरी एजंट ग्राहकांना मारहाण किंवा छळ करू शकतात का? जाणून घ्या क्रेडिट कार्ड वसुलीबाबतचे आरबीआयचे कडक नियम आणि तुमचे कायदेशीर अधिकार.

Updated On: May 07, 2026 | 09:01 PM
তুম্ही क্রেডিট কার্ডচে বিল ভরণ্যাত অপযশী ঠরল্যাস কোণতী কারবাই কেলী জাইল? (Photo Credit- X)



  • सावधान!
  • रिकव्हरी एजंट दादागिरी करत असतील तर ‘हे’ आहेत तुमचे अधिकार
  • RBI ने आखून दिलेली नियमावली नक्की वाचा
RBI Credit Card Recovery Rules: सध्या सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये भरबाजारात काही रिकव्हरी एजंट एका व्यक्तीला बेदम मारहाण करताना दिसत आहेत. पतीला वाचवण्यासाठी पत्नी धडपड करत आहे, मात्र एजंट त्यांची दादागिरी सोडायला तयार नाहीत. क्रेडिट कार्डचे थकीत पेमेंट घेण्यासाठी आलेल्या या एजंटची ही वर्तणूक कायदेशीर आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) वसुलीसाठी अत्यंत कडक नियम बनवले आहेत, जे प्रत्येक ग्राहकाने जाणून घेणे आवश्यक आहे.

रिकव्हरी एजंटची दादागिरी कायद्याने गुन्हा

आरबीआयच्या स्पष्ट नियमांनुसार, कोणताही बँक रिकव्हरी एजंट ग्राहकाचा मानसिक किंवा शारीरिक छळ करू शकत नाही. ग्राहकाचा अपमान करणे, अपशब्दांचा वापर करणे किंवा अंगावर हात टाकणे हा कायदेशीररीत्या गंभीर गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहक थेट पोलिसांत धाव घेऊ शकतात.

कॉल करण्यासाठी वेळेचे बंधन: सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7

वसुलीसाठी एजंट ग्राहकांना कधीही फोन करू शकत नाहीत. आरबीआयच्या नियमावलीनुसार, वसुलीसाठी कॉल करण्याची वेळ सकाळी 8:00 ते संध्याकाळी 7:00 पर्यंतच निश्चित करण्यात आली आहे. जर तुम्हाला सकाळी 8 पूर्वी किंवा संध्याकाळी 7 नंतर वसुलीसाठी फोन आला, तर तुम्ही तो त्वरित खंडित करू शकता. या वेळेव्यतिरिक्त येणारे कॉल्स हे नियमांचे उल्लंघन मानले जातात.

घरी येण्यापूर्वी सूचना देणे अनिवार्य

कोणताही एजंट पूर्वसूचना दिल्याशिवाय तुमच्या घरी किंवा कार्यालयात येऊ शकत नाही. जर एखादा एजंट तुमच्या दारात उभा असेल, तर त्याच्याकडे खालील गोष्टी असणे अनिवार्य आहे:

  • बँकेचे अधिकृत पत्र (Authorization Letter)
  • बँकेचे ओळखपत्र (ID Card) या कागदपत्रांशिवाय त्यांना तुमच्याशी चर्चा करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

गोपनीयता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा

तुमच्या कर्जाची किंवा क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीची माहिती बँक किंवा एजंट तिसऱ्या व्यक्तीला देऊ शकत नाही. तुमच्या शेजाऱ्यांसमोर, नातेवाईकांसमोर किंवा कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपमानित करण्याचा अधिकार एजंटला नाही. तुमची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवणे ही बँकेची जबाबदारी आहे.

एजंट त्रास देत असतील तर काय करावे?

1. बँकेकडे तक्रार: सर्वात आधी संबंधित बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्रात किंवा नोडल ऑफिसरकडे लेखी तक्रार नोंदवा.

2. बँकिंग ओम्बड्समन (Banking Ombudsman): जर बँकेने 30 दिवसांच्या आत तुमच्या तक्रारीवर कारवाई केली नाही, तर तुम्ही आरबीआयच्या बँकिंग लोकपालाकडे तक्रार करू शकता.

3. पोलीस मदत: शारीरिक इजा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्वरित स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार (FIR) दाखल करा.

4. पुराव्यांचे संकलन: एजंटसोबतचे संभाषण रेकॉर्ड करा किंवा सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला कायदेशीर लढाईत मदत होईल.

लक्षात ठेवा, कर्ज फेडणे ही तुमची जबाबदारी असली, तरी सन्मानाने जगणे हा तुमचा हक्क आहे. वसुली एजंटशी व्यावसायिक भाषेत संवाद साधण्याची मागणी तुम्ही करू शकता.

