RBI Credit Card Recovery Rules: तुम्ही क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्यात अपयशी ठरल्यास कोणती कारवाई केली जाईल? RBI चे नियम जाणून घ्या

आरबीआयच्या स्पष्ट नियमांनुसार, कोणताही बँक रिकव्हरी एजंट ग्राहकाचा मानसिक किंवा शारीरिक छळ करू शकत नाही. ग्राहकाचा अपमान करणे, अपशब्दांचा वापर करणे किंवा अंगावर हात टाकणे हा कायदेशीररीत्या गंभीर गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहक थेट पोलिसांत धाव घेऊ शकतात.
वसुलीसाठी एजंट ग्राहकांना कधीही फोन करू शकत नाहीत. आरबीआयच्या नियमावलीनुसार, वसुलीसाठी कॉल करण्याची वेळ सकाळी 8:00 ते संध्याकाळी 7:00 पर्यंतच निश्चित करण्यात आली आहे. जर तुम्हाला सकाळी 8 पूर्वी किंवा संध्याकाळी 7 नंतर वसुलीसाठी फोन आला, तर तुम्ही तो त्वरित खंडित करू शकता. या वेळेव्यतिरिक्त येणारे कॉल्स हे नियमांचे उल्लंघन मानले जातात.
कोणताही एजंट पूर्वसूचना दिल्याशिवाय तुमच्या घरी किंवा कार्यालयात येऊ शकत नाही. जर एखादा एजंट तुमच्या दारात उभा असेल, तर त्याच्याकडे खालील गोष्टी असणे अनिवार्य आहे:
तुमच्या कर्जाची किंवा क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीची माहिती बँक किंवा एजंट तिसऱ्या व्यक्तीला देऊ शकत नाही. तुमच्या शेजाऱ्यांसमोर, नातेवाईकांसमोर किंवा कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपमानित करण्याचा अधिकार एजंटला नाही. तुमची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवणे ही बँकेची जबाबदारी आहे.
1. बँकेकडे तक्रार: सर्वात आधी संबंधित बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्रात किंवा नोडल ऑफिसरकडे लेखी तक्रार नोंदवा.
2. बँकिंग ओम्बड्समन (Banking Ombudsman): जर बँकेने 30 दिवसांच्या आत तुमच्या तक्रारीवर कारवाई केली नाही, तर तुम्ही आरबीआयच्या बँकिंग लोकपालाकडे तक्रार करू शकता.
3. पोलीस मदत: शारीरिक इजा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्वरित स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार (FIR) दाखल करा.
4. पुराव्यांचे संकलन: एजंटसोबतचे संभाषण रेकॉर्ड करा किंवा सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला कायदेशीर लढाईत मदत होईल.
लक्षात ठेवा, कर्ज फेडणे ही तुमची जबाबदारी असली, तरी सन्मानाने जगणे हा तुमचा हक्क आहे. वसुली एजंटशी व्यावसायिक भाषेत संवाद साधण्याची मागणी तुम्ही करू शकता.
