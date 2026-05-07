India-Egypt Trade: भारत आणि इजिप्तमध्ये ऐतिहासिक व्यापार करार! 2030 पर्यंत 12 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे लक्ष्य

भारत आणि इजिप्तने 2030 पर्यंत आपला द्विपक्षीय व्यापार 12 अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीत ऊर्जा, फार्मा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील सहकार्यावर भर देण्यात आला.

Updated On: May 07, 2026 | 10:00 PM
  • भारत आणि इजिप्तमध्ये ऐतिहासिक व्यापारी करार!
  • 2030 पर्यंत 12 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे उद्दिष्ट
  • भारतीय उद्योजकांसाठी मोठी संधी
मुंबई: भारत आणि इजिप्त (Egypt) या दोन प्राचीन संस्कृतींमधील आर्थिक आणि गुंतवणूक संबंध आता एका नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. मुंबईच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये आयोजित ‘बिझनेस डेलिगेशन मीटिंग’मध्ये दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी द्विपक्षीय व्यापाराला गती देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा आणि औषधनिर्माण (Pharma) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवून आगामी काळात द्विपक्षीय व्यापार 12 अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट यावेळी पुन्हा एकदा निश्चित करण्यात आले.

व्यापारी संबंधांना नवी दिशा

मुंबईतील इजिप्तच्या महावाणिज्य दूत डाहलिया मोहम्मद नाजिह मोहम्मद तवाकोल यांनी ‘न्यूज एजन्सी IAANS’ शी बोलताना दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीवर प्रकाश टाकला. त्या म्हणाल्या, “भारत आणि इजिप्तमध्ये ऐतिहासिक आणि अत्यंत मजबूत द्विपक्षीय संबंध आहेत. मुंबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये आयोजित ‘डूइंग बिझनेस विथ इजिप्त’ या कार्यक्रमामुळे दोन्ही देशांतील व्यापारी समुदायाला नवी दिशा मिळेल.” जून 2023 मध्ये झालेला धोरणात्मक भागीदारी करार आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये नवी दिल्लीत झालेला धोरणात्मक संवाद यांमुळे दोन्ही देशांतील सहकार्याचा पाया अधिक भक्कम झाला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

गुंतवणुकीची प्रमुख क्षेत्रे आणि सूएझ कालव्याचे महत्त्व

डाहलिया तवाकोल यांनी स्पष्ट केले की, ऊर्जा, कृषी, ऑटोमोबाईल आणि फार्मास्युटिकल क्षेत्रांत भारत आणि इजिप्तमध्ये सहकार्याच्या अफाट संधी आहेत. विशेषतः ‘सूएझ कालवा आर्थिक क्षेत्र’ (Suez Canal Economic Zone) हे जागतिक व्यापाराचे मोठे केंद्र बनत आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी या क्षेत्रात गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. याशिवाय इजिप्तमधून स्ट्रॉबेरी, द्राक्षे, खते आणि इलेक्ट्रॉनिक वायर यांसारख्या उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यावरही भर दिला जात आहे.

2030 पर्यंत व्यापारात मोठी झेप

MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबईचे अध्यक्ष डॉ. विजय कलंत्री यांनी या संदर्भात अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, “सध्या भारत आणि इजिप्तमध्ये सुमारे 5 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होत आहे. हा व्यापार 2030 पर्यंत 12 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्यासाठी दोन्ही देश वचनबद्ध आहेत. फार्मास्युटिकल, केमिकल आणि टेक्सटाईल या क्षेत्रांत भारतीय कंपन्या इजिप्तमध्ये मोठी गुंतवणूक करत असून यामुळे आर्थिक नात्याला अधिक मजबुती मिळेल.”

लॉजिस्टिक आणि व्हिसा प्रक्रिया होणार सुलभ

व्यापारातील अडथळ्यांबाबत बोलताना कलंत्री यांनी स्पष्ट केले की, सध्या कोणतीही मोठी समस्या नाही. काही लॉजिस्टिक आव्हाने असली तरी ती वेगाने सोडवली जात आहेत. व्हिसा प्रक्रिया, मालवाहतूक आणि लोकांची ये-जा सुलभ करण्यावर दोन्ही सरकारे काम करत आहेत. जेव्हा व्यापारासोबत संस्कृती आणि पर्यटनाची जोड मिळते, तेव्हा आर्थिक प्रगतीचा वेग अधिक वाढतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

