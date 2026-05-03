Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीने घेतली मोठी झेप; खरेदी करण्यापूर्वी नवीन दर तपासा

Gold News: RBI च्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत खळबळ; परदेशातून आपलं सोनं मायदेशी का परत आणतोय भारत ?
भारतात 2 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,037 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,784 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,278 रुपये होता. भारतात 2 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,780 रुपये होता. भारतात 2 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 255.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,55,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,300 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,380 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,230 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,800 रुपये आहे.
ED चा मोठा दणका! नीरव मोदी, विजय मल्यासह 21 जण ‘फरारी गुन्हेगार’ घोषित; 2178 कोटींची मालमत्ता जप्त
दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,500 रुपये आहे. मुंबई, पुणे, केरळ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,200 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,38,350
|₹1,50,930
|₹1,13,200
|पुणे
|₹1,38,350
|₹1,50,930
|₹1,13,200
|केरळ
|₹1,38,350
|₹1,50,930
|₹1,13,200
|कोलकाता
|₹1,38,350
|₹1,50,930
|₹1,13,200
|हैद्राबाद
|₹1,38,350
|₹1,50,930
|₹1,13,200
|नागपूर
|₹1,38,350
|₹1,50,930
|₹1,13,200
|बंगळुरु
|₹1,38,350
|₹1,50,930
|₹1,13,200
|सुरत
|₹1,38,400
|₹1,51,030
|₹1,13,300
|नाशिक
|₹1,38,380
|₹1,50,960
|₹1,13,230
|चेन्नई
|₹1,40,000
|₹1,52,730
|₹1,16,800
|दिल्ली
|₹1,38,500
|₹1,51,230
|₹1,13,500
|चंदीगड
|₹1,38,500
|₹1,51,230
|₹1,13,500
|लखनौ
|₹1,38,500
|₹1,51,230
|₹1,13,500
|जयपूर
|₹1,38,500
|₹1,51,230
|₹1,13,500