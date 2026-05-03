Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीने घेतली मोठी झेप; खरेदी करण्यापूर्वी नवीन दर तपासा

Today's Gold Rate: सोनं-चांदीच्या दरात दररोज चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत, त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी ताजे दर जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. 3 मे रोजी देशभरात सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून चांदीनेही मोठी झेप घेतली आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 08:32 AM
  • 3 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,50,930 रुपये तर 22 कॅरेट सोनं 1,38,350 रुपयांवर पोहोचलं आहे.
  • चांदीच्या दरात मोठी वाढ होत प्रति किलो भाव 2,65,000 रुपयांपर्यंत गेला आहे.
  • दिल्ली, मुंबई, चेन्नईसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असून काही ठिकाणी अधिक वाढ दिसून आली आहे.
Gold Rate Todayभारतात 3 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,093 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,835 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,320 रुपये आहे. भारतात 3 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,200 रुपये आहे. भारतात 3 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 265 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,65,000 रुपये आहे.

भारतात 2 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,037 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,784 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,278 रुपये होता. भारतात 2 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,780 रुपये होता. भारतात 2 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 255.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,55,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,300 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,380 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,230 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,800 रुपये आहे.

दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,500 रुपये आहे. मुंबई, पुणे, केरळ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,200 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,38,350 ₹1,50,930 ₹1,13,200
पुणे ₹1,38,350 ₹1,50,930 ₹1,13,200
केरळ ₹1,38,350 ₹1,50,930 ₹1,13,200
कोलकाता ₹1,38,350 ₹1,50,930 ₹1,13,200
हैद्राबाद ₹1,38,350 ₹1,50,930 ₹1,13,200
नागपूर ₹1,38,350 ₹1,50,930 ₹1,13,200
बंगळुरु ₹1,38,350 ₹1,50,930 ₹1,13,200
सुरत ₹1,38,400 ₹1,51,030 ₹1,13,300
नाशिक ₹1,38,380 ₹1,50,960 ₹1,13,230
चेन्नई ₹1,40,000 ₹1,52,730 ₹1,16,800
दिल्ली ₹1,38,500 ₹1,51,230 ₹1,13,500
चंदीगड ₹1,38,500 ₹1,51,230 ₹1,13,500
लखनौ ₹1,38,500 ₹1,51,230 ₹1,13,500
जयपूर ₹1,38,500 ₹1,51,230 ₹1,13,500

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

