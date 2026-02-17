Todays Gold-Silver Price: सोनं चमकलं की फिकं पडलं? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे भाव

गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO ‘या’ तारखेला होणार खुला; जाणून घ्या प्राईस बँड
भारतात 16 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,774 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,459 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,830 रुपये होता. भारतात 16 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,300 रुपये होता. भारतात 16 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,490 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,420 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,350 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,370 रुपये आहे.
दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,470 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,370 रुपये आहे. मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,320 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,44,390
|₹1,57,520
|₹1,23,490
|नाशिक
|₹1,43,420
|₹1,56,460
|₹1,17,350
|सुरत
|₹1,43,440
|₹1,56,480
|₹1,17,370
|दिल्ली
|₹1,43,540
|₹1,56,580
|₹1,17,470
|चंदीगड
|₹1,43,540
|₹1,56,580
|₹1,17,470
|लखनौ
|₹1,43,540
|₹1,56,580
|₹1,17,470
|जयपूर
|₹1,43,540
|₹1,56,580
|₹1,17,470
|मुंबई
|₹1,43,390
|₹1,56,430
|₹1,17,320
|पुणे
|₹1,43,390
|₹1,56,430
|₹1,17,320
|बंगळुरु
|₹1,43,390
|₹1,56,430
|₹1,17,320
|हैद्राबाद
|₹1,43,390
|₹1,56,430
|₹1,17,320
|नागपूर
|₹1,43,390
|₹1,56,430
|₹1,17,320
|केरळ
|₹1,43,390
|₹1,56,430
|₹1,17,320
|कोलकाता
|₹1,43,390
|₹1,56,430
|₹1,17,320