Todays Gold-Silver Price: सोनं चमकलं की फिकं पडलं? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे भाव

Today's Gold Rate: भारतात आज सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात सतत बदल होत आहे. नागपूरमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,430 रुपये आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 08:07 AM
  • आजचे सोन्या-चांदीचे भाव जाणून घ्या
  • गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी!
  • सोनं-चांदी महागलं की स्वस्त झालं?
Gold Rate Todayभारतात 17 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,643 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,339 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,732 रुपये आहे. भारतात 17 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,320 रुपये आहे. भारतात 17 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 267.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,67,900 रुपये आहे.

गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO ‘या’ तारखेला होणार खुला; जाणून घ्या प्राईस बँड

भारतात 16 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,774 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,459 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,830 रुपये होता. भारतात 16 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,300 रुपये होता. भारतात 16 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,490 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,420 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,350 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,370 रुपये आहे.

परदेशी पर्यटकांसाठी NPCI कडून मोठी भेट; आता भारतात येणारे पाहुणेही वापरू शकणार UPI

दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,470 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,370 रुपये आहे. मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,320 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,44,390 ₹1,57,520 ₹1,23,490
नाशिक ₹1,43,420 ₹1,56,460 ₹1,17,350
सुरत ₹1,43,440 ₹1,56,480 ₹1,17,370
दिल्ली ₹1,43,540 ₹1,56,580 ₹1,17,470
चंदीगड ₹1,43,540 ₹1,56,580 ₹1,17,470
लखनौ ₹1,43,540 ₹1,56,580 ₹1,17,470
जयपूर ₹1,43,540 ₹1,56,580 ₹1,17,470
मुंबई ₹1,43,390 ₹1,56,430 ₹1,17,320
पुणे ₹1,43,390 ₹1,56,430 ₹1,17,320
बंगळुरु ₹1,43,390 ₹1,56,430 ₹1,17,320
हैद्राबाद ₹1,43,390 ₹1,56,430 ₹1,17,320
नागपूर ₹1,43,390 ₹1,56,430 ₹1,17,320
केरळ ₹1,43,390 ₹1,56,430 ₹1,17,320
कोलकाता ₹1,43,390 ₹1,56,430 ₹1,17,320

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

