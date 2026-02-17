Matar Bhat Recipe: हिवाळ्यात आवर्जून बनवा अस्सल पारंपरिक पद्धतीने मटार भात, समाधान देणारा चविष्ट पदार्थ

हिवाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर हिरवेगार मटार उपलब्ध होतात. गोडसर चवीचे मटार सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. मटारपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. मटार पुलाव, मटार टिक्की, मटार भजी, पनीर मटार यांसारखे अनेक पदार्थ बनवले जातात.पण त्यातील सगळ्यांचा आवडता पदार्थ मटार भात. जेवणाच्या ताटात जर भात नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. तूप, मटार आणि इतर खमंग मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला मटार भात चवीला अतिशय सुंदर लागतो. हा पदार्थ अनेकांसाठी ‘कम्फर्ट फूड’ आहे. मटार भात तुम्ही लोणचं, कोशिंबीर, पापड किंवा दह्यासोबत सुद्धा खाऊ शकता. घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी काय बनवावे सुचत नसेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही मटार भात बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांसह मोठ्यांना खूप जास्त आवडेल. जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर तुम्ही मटार आणि वेगवेगळ्या भाज्यांचा वापर करून एकच भात बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया मटार भात बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
