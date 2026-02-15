Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Today's Gold Rate: नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,310 रुपये आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 08:35 AM
  • पुणे शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये
  • चेन्नई शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,600 रुपये
  • दिल्ली शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,750 रुपये
Gold Rate Today:  भारतात 15 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,775 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,831 रुपये आहे. भारतात 15 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,310 रुपये आहे. भारतात 15 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये आहे.

सुरक्षित बाजारपेठेसाठी ग्राहक जागरूकता आणि कंपन्यांची उत्तरदायित्वाची भूमिका महत्त्वाची! Anil Diggikar यांचे मत

भारतात 14 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,577 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,279 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,683 रुपये होता. भारतात 14 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,830 रुपये होता. भारतात 14 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,310 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,310 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये आहे.

Railway News: मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,630 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,340 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,800 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,360 रुपये आहे. दिल्ली, लखनौ आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,750 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,460 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,44,600 ₹1,57,750 ₹1,18,310
पुणे ₹1,44,600 ₹1,57,750 ₹1,18,310
केरळ ₹1,44,600 ₹1,57,750 ₹1,18,310
कोलकाता ₹1,44,600 ₹1,57,750 ₹1,18,310
नागपूर ₹1,44,600 ₹1,57,750 ₹1,18,310
हैद्राबाद ₹1,44,600 ₹1,57,750 ₹1,18,310
बंगळुरु ₹1,44,600 ₹1,57,750 ₹1,18,310
लखनौ ₹1,44,750 ₹1,57,900 ₹1,18,460
जयपूर ₹1,44,750 ₹1,57,900 ₹1,18,460
चंदीगड ₹1,44,750 ₹1,57,900 ₹1,18,460
दिल्ली ₹1,44,750 ₹1,57,900 ₹1,18,460
सुरत ₹1,44,650 ₹1,57,800 ₹1,18,360
नाशिक ₹1,44,630 ₹1,57,780 ₹1,18,340
चेन्नई ₹1,45,600 ₹1,58,840 ₹1,24,500

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

