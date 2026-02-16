Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: किंचीत घसरले सोन्या – चांदीचे दर! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या एका क्लिकवर

Today's Gold Rate: मुंबई आणि पुणे शहरात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे. मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,590 रुपये आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 08:05 AM
  • सोन्या-चांदीच्या दरात किंचीत घसरण
  • सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये
  • ज्वेलरी खरेदीदारांसाठी दिलासा!
Gold Rate Today: भारतात 16 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,774 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,459 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,830 रुपये आहे. भारतात 16 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,300 रुपये आहे. भारतात 16 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे.

भारत स्टार्टअप्सची ‘महासत्ता’! केंद्र सरकारने दिली १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी, नव्या कल्पनांना मिळणार पंख

भारतात 15 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,775 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,831 रुपये होता. भारतात 15 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,310 रुपये होता. भारतात 15 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये होता.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,620 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,330 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,300 रुपये आहे.

Railway News: मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क

सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,350 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,890 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,450 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,300 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,44,590 ₹1,57,740 ₹1,44,740
पुणे ₹1,44,590 ₹1,57,740 ₹1,44,740
केरळ ₹1,44,590 ₹1,57,740 ₹1,44,740
कोलकाता ₹1,44,590 ₹1,57,740 ₹1,44,740
नागपूर ₹1,44,590 ₹1,57,740 ₹1,44,740
हैद्राबाद ₹1,44,590 ₹1,57,740 ₹1,44,740
बंगळुरु ₹1,44,590 ₹1,57,740 ₹1,44,740
चेन्नई ₹1,45,590 ₹1,58,830 ₹1,24,490
नाशिक ₹1,44,620 ₹1,57,770 ₹1,18,330
सुरत ₹1,44,640 ₹1,57,790 ₹1,18,350
दिल्ली ₹1,44,740 ₹1,57,890 ₹1,18,450
चंदीगड ₹1,44,740 ₹1,57,890 ₹1,18,450
लखनौ ₹1,44,740 ₹1,57,890 ₹1,18,450
जयपूर ₹1,44,740 ₹1,57,890 ₹1,18,450

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Feb 16, 2026 | 08:05 AM

