Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • El Yogurt 29 Year Old Youth Claims Drug Cartel Leadership Released A Video Message After El Mencho Killing

मेक्सिको हादरलं! El Mencho च्या मृत्यूनंतर २९ वर्षीय तरुण बनला नवा ड्रग माफिया? VIDEO जारी करत दिला संदेश

El Mencho Killing : कुख्यात ड्रग माफिया नेमेसियो ओसेगुएरा उर्फ एल मेंचोचा खात्मा करण्यात आला आहे. मेक्सिकोच्या गुप्तचर संस्थांनी ही कारवाई केली असून हा मोठा विजय मानला जात आहे. पण मेक्सिकोत हिंसाचाराचा भडका उडाला आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 04:28 PM
El Yogurt 29 Claims  drug cartel leadership released a video message after El Mencho Killing

मेक्सिको हादरलं! El Mencho च्या मृत्यूनंतर २९ वर्षीय तरुण बनला नवा ड्रग माफिया? VIDEO जारी करत दिला संदेश (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मेक्सिको हादरलं
  • El Mencho च्या मृत्यूनंतर २९ वर्षीय तरुणाने ड्रग कार्टेलची कमान हाती
  • व्हिडिओ जारी करत दिला संदेश
New Drug Cartel Leadership aftr El Mencho Killing : जगातली कुख्यात ड्रग्ज माफिया नेमेसियो ओसेगुएरा उर्फ एल मेंचोचा खात्मा करण्यात आला आहे. मेक्सिकोच्या सुरक्षा दलांनी गुप्त मोहिम राबवत ही मोठी कामगिरी केली आहे. एल मेंचो हा जेलिस्कोचा कुख्यात ड्रग माफिया आणि न्यू जनरेशन कार्टेलचा प्रमुख होता. परंतु त्याच्या मृत्यूनंतर सध्या मेक्सिकोच्या अनेक राज्यांमध्ये हिंसाचाराची आग उफाळली आहे. न्यू जनरेशन कार्टेलने देशभरात अनेक ठिकाणी जाळफोळ, स्फोट घडवून आणले आहे. यामुळे देशभरात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच दरम्यान सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका तरुणाने स्वत:ला न्यू जनरेशन कार्टेलचा नेता घोषित केले आहे. या व्हिडिओने मोठी खळबळ उडाली आहे.

कुख्यात ड्रग माफिया ‘ El Mencho’ लष्करी कारवाईत ठार; मेक्सिकोमध्ये हिंसाचार, गँगस्टर्सचा रस्त्यावर राडा, पाहा थरारक VIDEO

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओनुसार, एल योगर्ट असे या 29 वर्षीय तरुणाचे नाव असून त्याने स्वत:ला कार्टेलचा नवा प्रमुख घोषित केले आहे. यामुळे खळबळ माजली आहे. सध्या एल मेंचोच्या मृत्यूनंतर कार्टेच्या सत्तेसाठी संघर्ष सुरु झाला आहे. मात्र या तरुणाने स्वत:ला कार्टेलचा नेता घोषित करताचा भडका उडाला आहे. स्थानिक माध्यमांच्या माहितीनुसार, एल योगर्ट हा एल मेंचोपेक्षाही क्रूर मानला जातो. तो कोलंबियामध्ये माजी सैनिक अधिकारी होती मात्र पुढे जाऊन त्याने ड्रग युनिट चालवायला सुरुवात केली.

सध्या एल योगर्टच्या मृत्यूनंतर न्यू जनरेशनच्या कार्टेलमध्ये खळबळ माजली आहे. एल मेंचोचा मुलगा  एल मेंचिटो आणि कार्टेलमधील काही जुने नेते एल आर3, एल जार्डिनारो यांनी एल योगर्टला आव्हान दिले आहे. सध्या कार्टेमधील दहशतवाद्याच्या वादामुळे मेक्सिकोत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे मेक्सिकोत मोठ्या गँगवॉरचा भडका उडण्याची शक्यत आहे. देशभरात हिंसाचाराचे सावट उभे राहिले असून परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.

राष्ट्रपतींचे देशात शांतता निर्माण करण्याचे आश्वासन

एल मेंचोचा मृत्यू मेक्सिकोसाठी मोठा विजय मानला जात आहे. मात्र त्याच्या मृत्यूने ड्रग माफियांच्या दुनियेत खळबळ माजली असून देशभरात हिंसाचार उफळला आहे. ठिकठिकाणी जाळफोळ आणि स्फोट घडवून आणले जात आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच वेळी मेक्सिकोच्या राष्ट्रपती शीनबॉम यांनी राष्ट्राल संबोधित करत, देशात सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मेक्सिकोच्या लोकांसाठी शांतता प्रस्थापित करणे पहिले प्राधान्य राहिले असे त्यांनी म्हटले आहे.

Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी

Web Title: El yogurt 29 year old youth claims drug cartel leadership released a video message after el mencho killing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 04:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

युद्ध की घातपात? इराणमध्ये थेट भाजीमंडईत कोसळलं लष्करी हेलिकॉप्टर; ४ जण जागीच ठार, थरारक VIDEO 
1

युद्ध की घातपात? इराणमध्ये थेट भाजीमंडईत कोसळलं लष्करी हेलिकॉप्टर; ४ जण जागीच ठार, थरारक VIDEO 

रॉब जेटन बनले नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान; PM मोदींकडून अभिनंदन
2

रॉब जेटन बनले नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान; PM मोदींकडून अभिनंदन

कॅनडा सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! PM कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी मोठी कारवाई; ‘या’ दहशतवाद्याचे नागरिकत्व रद्द
3

कॅनडा सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! PM कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी मोठी कारवाई; ‘या’ दहशतवाद्याचे नागरिकत्व रद्द

पाकिस्तानसह ‘या’ सहा देशांना मोठा झटका! ब्रिटनमध्ये व्हिसा बंदीची तयारी; लाखो लोकांना हद्दपारही करणार?
4

पाकिस्तानसह ‘या’ सहा देशांना मोठा झटका! ब्रिटनमध्ये व्हिसा बंदीची तयारी; लाखो लोकांना हद्दपारही करणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मेक्सिको हादरलं! El Mencho च्या मृत्यूनंतर २९ वर्षीय तरुण बनला नवा ड्रग माफिया? VIDEO जारी करत दिला संदेश

मेक्सिको हादरलं! El Mencho च्या मृत्यूनंतर २९ वर्षीय तरुण बनला नवा ड्रग माफिया? VIDEO जारी करत दिला संदेश

Feb 24, 2026 | 04:28 PM
Mumbai News: ६० दिवस आधीच बुकिंग करूनही तिकीट ‘रिग्रेट’; IRCTCतील तांत्रिक बिघाडाने प्रवाशांचा संताप

Mumbai News: ६० दिवस आधीच बुकिंग करूनही तिकीट ‘रिग्रेट’; IRCTCतील तांत्रिक बिघाडाने प्रवाशांचा संताप

Feb 24, 2026 | 04:28 PM
ग्राफिक डिझाईन कोर्स! देशातील प्रमुख संस्था कोणकोणत्या? जाणून घ्या

ग्राफिक डिझाईन कोर्स! देशातील प्रमुख संस्था कोणकोणत्या? जाणून घ्या

Feb 24, 2026 | 04:20 PM
Mayank Pawar Passes Away: ‘स्प्लिट्सव्हिला 7’ फेम मयंक पवारचे निधन, टीव्ही आणि रिऍलिटी शो विश्वात शोककळा; चाहत्यांना मोठा धक्का

Mayank Pawar Passes Away: ‘स्प्लिट्सव्हिला 7’ फेम मयंक पवारचे निधन, टीव्ही आणि रिऍलिटी शो विश्वात शोककळा; चाहत्यांना मोठा धक्का

Feb 24, 2026 | 04:19 PM
क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

Feb 24, 2026 | 04:14 PM
Navi Mumbai Crime : तळोजा येथे 1 कोटी 2 लाखांचा अमली पदार्थ जप्त; ‘पंजाबी कनेक्शन’मध्ये आतापर्यंत 33 आरोपी अटकेत

Navi Mumbai Crime : तळोजा येथे 1 कोटी 2 लाखांचा अमली पदार्थ जप्त; ‘पंजाबी कनेक्शन’मध्ये आतापर्यंत 33 आरोपी अटकेत

Feb 24, 2026 | 04:11 PM
Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

Feb 24, 2026 | 04:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM