सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफमुळे धमाका!, पाहा तुमच्या शहरातील नवे दर…

शुक्रवारी झालेल्या व्यवहारात सोन्याच्या भावात एका टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. दुपारपर्यंत, स्पॉट गोल्डने 1.5 टक्क्यांनी झेप घेतली आणि $ 5,071.48 प्रति इतके औंस पार केले आहे. गुंतवणुकीदारांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा हा नवा डावाला पूर्णपणे स्वीकारलं आहे.
विदेशी बाजारात या पिवळ्या धातूची चमक प्रकर्षाने वाढत आहे. एप्रिल डिलिव्हरीसाठी अमेरिकन गोल्ड फ्यूचर्स मागे राहिलेलं नाही आणि यात 1.7 % इतकी प्रभावी वाढ नोंदवली आहे. हा फ्युचर्स $5,080.90 डॉलरच्या उच्च स्तरावर बंद झाला.
आंतरराष्ट्रीय तेजीचा थेट परिणाम भारताच्या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वरही दिसून येत आहे. शुक्रवारी, हा करार 0.07 टक्क्यांच्या किंचित वाढीसह 1,56,993 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला. यापूर्वी 19 फेब्रुवारीला हा आकडा 1,56,876 रुपये होता. शनिवार असल्याने MCXमधील व्यवहार बंद आहेत.
‘गुड रिटर्न्स’नुसार, देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. राजधानी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील लखनऊमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,59,430 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे. तर चेन्नईमध्ये हा आकडा सर्वाधिक 1,60,150 रुपये इतका आहे. मुंबई, कोलकाता आणि हैदराबादमध्ये 24 कॅरेट सोने 1,59,280 रुपयांना उपलब्ध आहे.
अहमदाबाद, गुजरातमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,59,330 रुपये आणि 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,46,050 रुपये इतकी नोंदवण्यात आली आहे. बिहारची राजधानी पाटणा येथेही 24 कॅरेट सोने 1,59,330 रुपयांना विकले जात आहे. सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशाला पडणार आहे. लग्नसराईच्या काळात ग्राहकांचं बजेट पूर्णपणे बिघडू शकते.
सोन्यापाठोपाठ आता चांदीच्या दरातही मोठी वाढ होताना दिसत आहे. आज दिल्ली, मुंबई आणि कोलकातासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये 10 ग्रॅम चांदी ही 2,750 रुपये दराने विकली जात आहे. जर एखाद्या ग्राहकाला 100 ग्रॅम चांदी खरेदी करायची असेल तर त्याच्या खिशातून त्याला 27,500 रुपये खर्च करावे लागत आहेत. दक्षिण भारतातील प्रमुख शहर असलेल्या चेन्नईमध्ये चांदीची किंमत देशाच्या इतर भागांपेक्षा जास्त आहे. येथे 10 ग्रॅम चांदीची किंमत 2,900 रुपये आहे.
