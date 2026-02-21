सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफमुळे धमाका!, पाहा तुमच्या शहरातील नवे दर…

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'टॅरिफ वॉर'च्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदारांनी सोन्याकडे सुरक्षित पर्याय म्हणून धाव घेतली आहे. परिणामी, २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारतीय बाजारपेठेत सोन्या-चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 04:33 PM
gold rate
  • टॅरिफवरील निर्णयाचा आणि सोने-चांदीच्या दरवाढीचा काय संबंध?
  • आंतरराष्ट्रीय बाजारात किती वाढले भाव
  • सोन्यासोबत चांदीच्या दरांनीही मारली उसळी
Gold Rate Today: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर जगभरातील बाजारात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले. या धक्क्यानंतर ट्रम्प यांनी पराभव स्वीकारला नाही तर उलट संपूर्ण जगावर 10 टक्के नवीन ग्लोबल टैरिफ थोपलं आहे. त्यामुळे अचानक झालेल्या या भू-राजकीय बदलाचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होत आहे. कमकुवत यूएस जीडीपी डेटा आणि नवीन जागतिक टॅरिफ याच्या घोषणेनंतर गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात पुन्हा गुंतवणुकीदारांनी सोन्याकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या किंमतीत मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे.

बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ योजनेसाठी सरकार देतंय बंपर सबसिडी; जाणून घ्या फायदे!

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे वाढलेले भाव

शुक्रवारी झालेल्या व्यवहारात सोन्याच्या भावात एका टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. दुपारपर्यंत, स्पॉट गोल्डने 1.5 टक्क्यांनी झेप घेतली आणि $ 5,071.48 प्रति इतके औंस पार केले आहे. गुंतवणुकीदारांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा हा नवा डावाला पूर्णपणे स्वीकारलं आहे.
विदेशी बाजारात या पिवळ्या धातूची चमक प्रकर्षाने वाढत आहे. एप्रिल डिलिव्हरीसाठी अमेरिकन गोल्ड फ्यूचर्स मागे राहिलेलं नाही आणि यात 1.7 % इतकी प्रभावी वाढ नोंदवली आहे. हा फ्युचर्स $5,080.90 डॉलरच्या उच्च स्तरावर बंद झाला.

भारतीय सराफा बाजारातील आजच्या नवीन किंमती

आंतरराष्ट्रीय तेजीचा थेट परिणाम भारताच्या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वरही दिसून येत आहे. शुक्रवारी, हा करार 0.07 टक्क्यांच्या किंचित वाढीसह 1,56,993 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर ​​बंद झाला. यापूर्वी 19 फेब्रुवारीला हा आकडा 1,56,876 रुपये होता. शनिवार असल्याने MCXमधील व्यवहार बंद आहेत.
‘गुड रिटर्न्स’नुसार, देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. राजधानी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील लखनऊमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,59,430 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर ​​पोहोचला आहे. तर चेन्नईमध्ये हा आकडा सर्वाधिक 1,60,150 रुपये इतका आहे. मुंबई, कोलकाता आणि हैदराबादमध्ये 24 कॅरेट सोने 1,59,280 रुपयांना उपलब्ध आहे.
अहमदाबाद, गुजरातमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,59,330 रुपये आणि 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,46,050 रुपये इतकी नोंदवण्यात आली आहे. बिहारची राजधानी पाटणा येथेही 24 कॅरेट सोने 1,59,330 रुपयांना विकले जात आहे. सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशाला पडणार आहे. लग्नसराईच्या काळात ग्राहकांचं बजेट पूर्णपणे बिघडू शकते.

चांदीच्या दरातही मोठी वाढ

सोन्यापाठोपाठ आता चांदीच्या दरातही मोठी वाढ होताना दिसत आहे. आज दिल्ली, मुंबई आणि कोलकातासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये 10 ग्रॅम चांदी ही 2,750 रुपये दराने विकली जात आहे. जर एखाद्या ग्राहकाला 100 ग्रॅम चांदी खरेदी करायची असेल तर त्याच्या खिशातून त्याला 27,500 रुपये खर्च करावे लागत आहेत. दक्षिण भारतातील प्रमुख शहर असलेल्या चेन्नईमध्ये चांदीची किंमत देशाच्या इतर भागांपेक्षा जास्त आहे. येथे 10 ग्रॅम चांदीची किंमत 2,900 रुपये आहे.

करोडपती विसरा, आता बना 10,00,00,000 मालक! 15 वर्षांत स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी किती करावी लागेल SIP? वाचा सविस्तर

Published On: Feb 21, 2026 | 04:33 PM

