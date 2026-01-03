येत्या सहा महिन्यांत भारतीयांच्या घरखर्चात ६०% वाढ होण्याची अपेक्षा, काय सांगतो अहवाल? जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दराने पुन्हा घेतली झेप! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये
अहवालानुसार, व्यापकपणे सांगायचे तर, मजबूत आर्थिक वाढ, महागाई कमी होणे, औद्योगिक उलाढालींमध्ये वाढ आणि उत्पन्न वाढीमुळे, भारतीय ग्राहक घरगुती खर्चाबाबत आशावादाच्या बाबतीत प्रमुख देशांपेक्षा खूप पुढे आहेत. जागतिक सरासरी १२% शुन्यापेक्षा कमी आहे, तर निव्वळ आशावादाची पातळी २७% आहे. या बाबतीत चीन आघाडीवर आहे, जिथे ग्राहकांना घरगुती खर्च वाढवण्याचा विश्वास आहे. या बाबतीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
वाहने हे आघाडीचे क्षेत्र आहे. जिथे भारतीय ग्राहक सर्वाधिक खर्च करण्याचा विचार करतात. ७०% भारतीय ग्राहक नवीन कार खरेदीवर सर्वाधिक खर्च करण्याची योजना आखतात. त्यानंतर ६३% ग्राहक स्मार्टफोन आणि मोबाइल योजनांवर खर्च वाढवण्याची योजना आखतात. एक तृतीयांश भारतीय ग्राहक एकूणच अधिक खर्च करण्याची योजना आखत आहेत, ज्यामध्ये अनावश्यक खरेदी हे मुख्य कारण म्हणून उदयास येत आहे. अनावश्यक खर्चाच्या हेतूंची ही पातळी सर्व नोंदवलेल्या बाजारपेठांमध्ये सर्वाधिक आहे.
येणारा काळ चांगल्या दिवसांचा आहे, असा विश्वास सुमारे ६१ टक्के भारतीय ग्राहकांना आहे. तथापि, ३४ टक्के लोकांना व्यापक बेरोजगारी किंवा मंदीची भीती वाटते. १७ टक्के लोक म्हणतात की, अनेक देशांमध्ये तणाव आणि इतर राजकीय घटनांमुळे भारताचा विकास दर मंदावू शकतो, जो चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत कमी आहे. याउलट, यूके, फ्रान्स आणि जर्मनीमधील ६० टक्के प्रतिसादकर्त्यांना वाढीचा दर कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
वाहने, मोबाईल फोन आणि घरभाडे यासारख्या दीर्घकालीन आणि आवश्यक श्रेणीसाठी खर्च करण्याकडे कल आहे. याउलट, पॅकेज केलेले स्नॅक्स आणि शीतपेये यासारख्या दैनंदिन वापराच्या श्रेणींसाठी तुलनेने कमी खर्चाची मानसिकता आहे. यावरून भारतीयांचा है दैनंदिन खर्चासंदर्भात अधिक विचारशील आणि मूल्य-आधारित दृष्टिकोन दिसतो.