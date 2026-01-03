Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

येत्या सहा महिन्यांत भारतीयांच्या घरखर्चात ६०% वाढ होण्याची अपेक्षा, काय सांगतो अहवाल? जाणून घ्या

शहरी भागासोबत ग्रामीण भागातही खर्च वाढीचे संकेत पाहायला मिळत आहेत. ७०% भारतीय ग्राहक नवीन कार खरेदीवर सर्वाधिक खर्च करण्याची योजना आखत आहेत. तर ३४ टक्के लोकांना व्यापक बेरोजगारी किंवा मंदीची भीती आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 12:10 PM
येत्या सहा महिन्यांत भारतीयांच्या घरखर्चात ६०% वाढ होण्याची अपेक्षा, काय सांगतो अहवाल? जाणून घ्या

येत्या सहा महिन्यांत भारतीयांच्या घरखर्चात ६०% वाढ होण्याची अपेक्षा, काय सांगतो अहवाल? जाणून घ्या

  • भारताची ग्राहक बाजारपेठ आशावादी असल्याचा अहवाल
  • येत्या 6 महिन्यांत 60% भारतीय घरखर्च वाढवणार
  • दैनंदिन गरजा आणि जीवनशैलीवरील खर्चात वाढीची शक्यता
नवीन वर्षात भारत सर्वांत आशावादी ग्राहक बाजारपेठ म्हणून उदयास येत आहे, भारतीयांमध्ये घरगुती खर्चाच्या हेतूंमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, घरगुती खर्चाबाबत आत्मविश्वासाची पातळी अनेक प्रमुख देशांपेक्षा जास्त आहे. नुवामाच्या ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की, जवळजवळ ६०% भारतीय ग्राहक पुढील सहा महिन्यांत त्यांच्या घरगुती खर्चात वाढ होण्याची अपेक्षा करतात. खर्च करण्याची ही तयारी ग्राहकांचा वाढता आत्मविश्वास आणि सुधारित आर्थिक परिस्थितीच्या अपेक्षा स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करते.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दराने पुन्हा घेतली झेप! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

अहवालानुसार, व्यापकपणे सांगायचे तर, मजबूत आर्थिक वाढ, महागाई कमी होणे, औद्योगिक उलाढालींमध्ये वाढ आणि उत्पन्न वाढीमुळे, भारतीय ग्राहक घरगुती खर्चाबाबत आशावादाच्या बाबतीत प्रमुख देशांपेक्षा खूप पुढे आहेत. जागतिक सरासरी १२% शुन्यापेक्षा कमी आहे, तर निव्वळ आशावादाची पातळी २७% आहे. या बाबतीत चीन आघाडीवर आहे, जिथे ग्राहकांना घरगुती खर्च वाढवण्याचा विश्वास आहे. या बाबतीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

नवीन कार खरेदीवर सर्वाधिक खर्च अपेक्षित

वाहने हे आघाडीचे क्षेत्र आहे. जिथे भारतीय ग्राहक सर्वाधिक खर्च करण्याचा विचार करतात. ७०% भारतीय ग्राहक नवीन कार खरेदीवर सर्वाधिक खर्च करण्याची योजना आखतात. त्यानंतर ६३% ग्राहक स्मार्टफोन आणि मोबाइल योजनांवर खर्च वाढवण्याची योजना आखतात. एक तृतीयांश भारतीय ग्राहक एकूणच अधिक खर्च करण्याची योजना आखत आहेत, ज्यामध्ये अनावश्यक खरेदी हे मुख्य कारण म्हणून उदयास येत आहे. अनावश्यक खर्चाच्या हेतूंची ही पातळी सर्व नोंदवलेल्या बाजारपेठांमध्ये सर्वाधिक आहे.

चांगल्या दिवसांची आशा, अन् मंदीचीही चिंता

येणारा काळ चांगल्या दिवसांचा आहे, असा विश्वास सुमारे ६१ टक्के भारतीय ग्राहकांना आहे. तथापि, ३४ टक्के लोकांना व्यापक बेरोजगारी किंवा मंदीची भीती वाटते. १७ टक्के लोक म्हणतात की, अनेक देशांमध्ये तणाव आणि इतर राजकीय घटनांमुळे भारताचा विकास दर मंदावू शकतो, जो चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत कमी आहे. याउलट, यूके, फ्रान्स आणि जर्मनीमधील ६० टक्के प्रतिसादकर्त्यांना वाढीचा दर कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

Stock Market Today: शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या कसं असणार आजचं वातावरण

नाश्ता आणि शीतपेयांवर कमी खर्च

वाहने, मोबाईल फोन आणि घरभाडे यासारख्या दीर्घकालीन आणि आवश्यक श्रेणीसाठी खर्च करण्याकडे कल आहे. याउलट, पॅकेज केलेले स्नॅक्स आणि शीतपेये यासारख्या दैनंदिन वापराच्या श्रेणींसाठी तुलनेने कमी खर्चाची मानसिकता आहे. यावरून भारतीयांचा है दैनंदिन खर्चासंदर्भात अधिक विचारशील आणि मूल्य-आधारित दृष्टिकोन दिसतो.

Jan 03, 2026 | 12:10 PM

