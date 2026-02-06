Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमती वाढल्या की घसरल्या? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Today's Gold Rate: सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. भारतात 4 लाखांच्या घरात पोहोचलेले चांदीचे दर आता पुन्हा एकदा घसरले आहेत. तर सोन्याचे दर देखील गडगडले असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 08:29 AM
  • भारतात चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 299.90 रुपये
  • पुण्यात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,410 रुपये
  • चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 4 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,441 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,154 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,581 रुपये आहे. भारतात 4 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,810 रुपये आहे. भारतात 4 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 299.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,99,900 रुपये आहे.

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,810 रुपये आहे. बंगळुरु आणि नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,810 रुपये आहे.

चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,490 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,570 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,840 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,860 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,560 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,960 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,860 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,22,490
बंगळुरु ₹1,41,540 ₹1,54,410 ₹1,15,810
पुणे ₹1,41,540 ₹1,54,410 ₹1,15,810
केरळ ₹1,41,540 ₹1,54,410 ₹1,15,810
कोलकाता ₹1,41,540 ₹1,54,410 ₹1,15,810
मुंबई ₹1,41,540 ₹1,54,410 ₹1,15,810
नागपूर ₹1,41,540 ₹1,54,410 ₹1,15,810
हैद्राबाद ₹1,41,540 ₹1,54,410 ₹1,15,810
चंदीगड ₹1,41,690 ₹1,54,560 ₹1,15,960
लखनौ ₹1,41,690 ₹1,54,560 ₹1,15,960
जयपूर ₹1,41,690 ₹1,54,560 ₹1,15,960
दिल्ली ₹1,41,690 ₹1,54,560 ₹1,15,960
नाशिक ₹1,41,570 ₹1,54,440 ₹1,15,840
सुरत ₹1,41,590 ₹1,54,460 ₹1,15,860

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

