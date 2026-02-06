Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमती वाढल्या की घसरल्या? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,810 रुपये आहे. बंगळुरु आणि नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,810 रुपये आहे.
चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,490 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,570 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,840 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,860 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,560 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,960 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,860 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,22,490
|बंगळुरु
|₹1,41,540
|₹1,54,410
|₹1,15,810
|पुणे
|₹1,41,540
|₹1,54,410
|₹1,15,810
|केरळ
|₹1,41,540
|₹1,54,410
|₹1,15,810
|कोलकाता
|₹1,41,540
|₹1,54,410
|₹1,15,810
|मुंबई
|₹1,41,540
|₹1,54,410
|₹1,15,810
|नागपूर
|₹1,41,540
|₹1,54,410
|₹1,15,810
|हैद्राबाद
|₹1,41,540
|₹1,54,410
|₹1,15,810
|चंदीगड
|₹1,41,690
|₹1,54,560
|₹1,15,960
|लखनौ
|₹1,41,690
|₹1,54,560
|₹1,15,960
|जयपूर
|₹1,41,690
|₹1,54,560
|₹1,15,960
|दिल्ली
|₹1,41,690
|₹1,54,560
|₹1,15,960
|नाशिक
|₹1,41,570
|₹1,54,440
|₹1,15,840
|सुरत
|₹1,41,590
|₹1,54,460
|₹1,15,860