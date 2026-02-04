Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमतीत चढउतार सुरुच! काय आहे आजच्या किंमती? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Today's Gold Rate: अर्थसंकल्प 2026 जाहीर केल्यानंतर मुंबई, पुण्यासह भारतातील विविध शहरांमध्ये सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरांमध्ये घसरण होत आहेत. गेल्या दोन दिवसांमध्ये चांदीच्या दरात 80 ते 90 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे.

Feb 04, 2026 | 08:05 AM
  • पटणामध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,160 रुपये
  • चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,710 रुपये
  • सुरतमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,160 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 4 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,394 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,111 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,546 रुपये आहे. भारतात 4 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,460 रुपये आहे. भारतात 4 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये आहे.

Konkan Railway AI Health Screening: कोकण रेल्वेवर ‘एआय’चा धमाका! मडगाव स्टेशनवर प्रवाशांची हायटेक आरोग्य तपासणी यशस्वी

मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,460 रुपये आहे. तर केरळ, कोलकाता आणि नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,460 रुपये आहे.

चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,680 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,110 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,490 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,510 रुपये आहे.

India–US Trade Deal: “हा करार दोन्ही देशांसाठी…”, भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सुनील भारती मित्तल यांची मोठी प्रतिक्रिया

दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,610 रुपये आहे. पटणा शहरामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,510 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,41,110 ₹1,53,940 ₹1,15,460
पुणे ₹1,41,110 ₹1,53,940 ₹1,15,460
केरळ ₹1,41,110 ₹1,53,940 ₹1,15,460
कोलकाता ₹1,41,110 ₹1,53,940 ₹1,15,460
बंगळुरु ₹1,41,110 ₹1,53,940 ₹1,15,460
नागपूर ₹1,41,110 ₹1,53,940 ₹1,15,460
हैद्राबाद ₹1,41,110 ₹1,53,940 ₹1,15,460
चेन्नई ₹1,42,710 ₹1,55,680 ₹1,22,110
नाशिक ₹1,41,140 ₹1,53,970 ₹1,15,490
सुरत ₹1,41,160 ₹1,53,990 ₹1,15,510
दिल्ली ₹1,41,260 ₹1,54,090 ₹1,15,610
चंदीगड ₹1,41,260 ₹1,54,090 ₹1,15,610
लखनौ ₹1,41,260 ₹1,54,090 ₹1,15,610
जयपूर ₹1,41,260 ₹1,54,090 ₹1,15,610

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Feb 04, 2026 | 08:05 AM

