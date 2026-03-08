Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल 1,50,000 रुपये

गॅस सिलेंडर महाग झाल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?; मोठी माहिती समोर…
भारतात 7 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,112 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,769 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,084 रुपये होता. भारतात 7 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,150 रुपये होता. भारतात 7 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये होता.
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,730 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,150 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,800 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,880 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,030 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,760 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,780 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,180 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,700 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,50,500
|₹1,64,180
|₹1,30,700
|मुंबई
|₹1,50,000
|₹1,63,640
|₹1,22,730
|पुणे
|₹1,50,000
|₹1,63,640
|₹1,22,730
|केरळ
|₹1,50,000
|₹1,63,640
|₹1,22,730
|कोलकाता
|₹1,50,000
|₹1,63,640
|₹1,22,730
|नागपूर
|₹1,50,000
|₹1,63,640
|₹1,22,730
|हैद्राबाद
|₹1,50,000
|₹1,63,640
|₹1,22,730
|बंगळुरु
|₹1,50,000
|₹1,63,640
|₹1,22,730
|नाशिक
|₹1,50,030
|₹1,63,670
|₹1,22,760
|सुरत
|₹1,50,050
|₹1,63,700
|₹1,22,780
|दिल्ली
|₹1,50,150
|₹1,63,800
|₹1,22,880
|चंदीगड
|₹1,50,150
|₹1,63,800
|₹1,22,880
|लखनौ
|₹1,50,150
|₹1,63,800
|₹1,22,880
|जयपूर
|₹1,50,150
|₹1,63,800
|₹1,22,880