भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाईक्सच्या मागणीत तुफान वाढ, 19% विक्रीत प्रगती, ‘ही’ कंपनी ठरली नंबर 1

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) च्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारतात एकूण १११,७०९ इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची विक्री झाली. ही संख्या फेब्रुवारी २०२५ मध्ये विकल्या गेलेल्या ७६,७२२ युनिट्सपेक्षा अंदाजे १९ टक्के जास्त आहे. यावरून देशातील इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार वेगाने वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.
TVS ही नंबर वन कंपनी बनली
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये टीव्हीएस इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची सर्वात मोठी विक्री करणारी कंपनी होती. त्या महिन्यात कंपनीने एकूण ३१,६१४ इलेक्ट्रिक स्कूटर विकल्या. मागील वर्षाच्या तुलनेत तिची विक्री अंदाजे ६६ टक्क्यांनी वाढली. टीव्हीएसचा बाजारातील वाटा सुमारे २५ टक्के होता, ज्यामुळे ती सध्या देशातील सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक दुचाकी कंपनी बनली.
बजाज आणि एथर मजबूत स्थितीत
टीव्हीएस नंतर बजाज दुसऱ्या क्रमांकावर आले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बजाजने २५,३२८ इलेक्ट्रिक दुचाकी विकल्या. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये विकल्या गेलेल्या २१,५७१ युनिट्सपेक्षा ही सुमारे १७ टक्के वाढ आहे. कंपनीचा बाजार हिस्सा सुमारे २० टक्के होता. एथर तिसऱ्या क्रमांकावर आला. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एथरने एकूण २०,५८४ इलेक्ट्रिक स्कूटर विकल्या. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये त्याची विक्री ११,९७८ युनिट्स होती, जी कंपनीच्या विक्रीत ७१ टक्के वाढ दर्शवते. एथरचा बाजार हिस्सा सुमारे १६ टक्के होता.
इतर कंपन्यांची विक्री स्थिती
हिरोच्या इलेक्ट्रिक ब्रँड विडानेही चांगली कामगिरी केली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये कंपनीने १२,५१४ स्कूटर्स विकल्या, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३६४ टक्के लक्षणीय वाढ आहे. ग्रीव्हजच्या अँपिअर कंपनीने ४,७२४ युनिट्स विकल्या, ज्यामुळे विक्रीत २७ टक्के वाढ झाली. याउलट, ओलाच्या विक्रीत घट झाली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, ओलाने ३,९६८ इलेक्ट्रिक स्कूटर विकल्या, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ५४ टक्के कमी आहे. दरम्यान, बगॉस, रिव्हर आणि ई-स्प्रिंटो सारख्या लहान कंपन्यांनीही लक्षणीय वाढ नोंदवली. हे भारतातील इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारपेठेतील सतत वाढ स्पष्टपणे दर्शवते.
