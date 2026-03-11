Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Electric Scooters And Bikes Demand Increased In India Check Reports Tvs Became Number One Company 19 Percent Sale

भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाईक्सच्या मागणीत तुफान वाढ, 19% विक्रीत प्रगती, ‘ही’ कंपनी ठरली नंबर 1

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारतात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत १९% वाढ झाली. टीव्हीएसने आघाडी घेतली, तर बजाज आणि एथर यांनीही टॉप कंपन्यांमध्ये स्थान पटकावले. नक्की कसे ते जाणून घेऊया

Updated On: Mar 11, 2026 | 08:33 AM
इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाइक्सच्या विक्रीत वाढ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाइक्सच्या विक्रीत वाढ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आणि बाइक्सच्या विक्रीत वाढ 
  • १९ टक्के विक्रीत झाली वाढ 
  • टीव्हीएस ठरली नंबर वन 
भारतात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे लोक इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाईक निवडत आहेत. या वाहनांचा चालण्याचा खर्च कमी आहे आणि देखभालीचा खर्चही कमी आहे. त्यामुळेच इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री अलीकडेच वाढली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हीचा खर्च अनेकांच्या खिशांना परवडत नाही आणि इलेक्ट्रिक वाहनं त्यादृष्टीने अधिक सोयीची वाटू लागली आहेत. यामुळेच या वाहनांच्या विक्रीत सध्या वाढ झालेली दिसून येत आहे. 

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) च्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारतात एकूण १११,७०९ इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची विक्री झाली. ही संख्या फेब्रुवारी २०२५ मध्ये विकल्या गेलेल्या ७६,७२२ युनिट्सपेक्षा अंदाजे १९ टक्के जास्त आहे. यावरून देशातील इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार वेगाने वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.

वाह Kawasaki वाह! 2.89 लाखांची सूट, तरीही ‘या’ सुपरबाईकची किंमत 17.90 लाख रुपये

TVS ही नंबर वन कंपनी बनली

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये टीव्हीएस इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची सर्वात मोठी विक्री करणारी कंपनी होती. त्या महिन्यात कंपनीने एकूण ३१,६१४ इलेक्ट्रिक स्कूटर विकल्या. मागील वर्षाच्या तुलनेत तिची विक्री अंदाजे ६६ टक्क्यांनी वाढली. टीव्हीएसचा बाजारातील वाटा सुमारे २५ टक्के होता, ज्यामुळे ती सध्या देशातील सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक दुचाकी कंपनी बनली.

बजाज आणि एथर मजबूत स्थितीत

टीव्हीएस नंतर बजाज दुसऱ्या क्रमांकावर आले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बजाजने २५,३२८ इलेक्ट्रिक दुचाकी विकल्या. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये विकल्या गेलेल्या २१,५७१ युनिट्सपेक्षा ही सुमारे १७ टक्के वाढ आहे. कंपनीचा बाजार हिस्सा सुमारे २० टक्के होता. एथर तिसऱ्या क्रमांकावर आला. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एथरने एकूण २०,५८४ इलेक्ट्रिक स्कूटर विकल्या. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये त्याची विक्री ११,९७८ युनिट्स होती, जी कंपनीच्या विक्रीत ७१ टक्के वाढ दर्शवते. एथरचा बाजार हिस्सा सुमारे १६ टक्के होता.

इतर कंपन्यांची विक्री स्थिती

हिरोच्या इलेक्ट्रिक ब्रँड विडानेही चांगली कामगिरी केली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये कंपनीने १२,५१४ स्कूटर्स विकल्या, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३६४ टक्के लक्षणीय वाढ आहे. ग्रीव्हजच्या अँपिअर कंपनीने ४,७२४ युनिट्स विकल्या, ज्यामुळे विक्रीत २७ टक्के वाढ झाली. याउलट, ओलाच्या विक्रीत घट झाली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, ओलाने ३,९६८ इलेक्ट्रिक स्कूटर विकल्या, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ५४ टक्के कमी आहे. दरम्यान, बगॉस, रिव्हर आणि ई-स्प्रिंटो सारख्या लहान कंपन्यांनीही लक्षणीय वाढ नोंदवली. हे भारतातील इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारपेठेतील सतत वाढ स्पष्टपणे दर्शवते.

आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

Web Title: Electric scooters and bikes demand increased in india check reports tvs became number one company 19 percent sale

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

EMI 5 हजारांपेक्षाही कमी! Tata Motors ची सर्वात स्वस्त कार होईल तुमच्या मालकीची, जाणून घ्या फायनान्स प्लॅन
1

EMI 5 हजारांपेक्षाही कमी! Tata Motors ची सर्वात स्वस्त कार होईल तुमच्या मालकीची, जाणून घ्या फायनान्स प्लॅन

कार खरेदीदारांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर 50 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काउंट
2

कार खरेदीदारांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर 50 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काउंट

कार खरेदीचे स्वप्न होईल साकार! Citroen Ec3 साठी 1 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर इतकाच द्यावा लागेल EMI?
3

कार खरेदीचे स्वप्न होईल साकार! Citroen Ec3 साठी 1 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर इतकाच द्यावा लागेल EMI?

रस्ता सुरक्षेसाठी Kia India चा पुढाकार; सुरू केला ‘या’ उपक्रमाचा दूसरा टप्पा
4

रस्ता सुरक्षेसाठी Kia India चा पुढाकार; सुरू केला ‘या’ उपक्रमाचा दूसरा टप्पा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाईक्सच्या मागणीत तुफान वाढ, 19% विक्रीत प्रगती, ‘ही’ कंपनी ठरली नंबर 1

भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाईक्सच्या मागणीत तुफान वाढ, 19% विक्रीत प्रगती, ‘ही’ कंपनी ठरली नंबर 1

Mar 11, 2026 | 08:33 AM
आता जमीन मोजणी प्रक्रिया महिनाभरात; राज्यात 200 खासगी भूमापकांची नियुक्ती

आता जमीन मोजणी प्रक्रिया महिनाभरात; राज्यात 200 खासगी भूमापकांची नियुक्ती

Mar 11, 2026 | 08:30 AM
देशातील 8 अद्भुत मंदिर जिथे प्रसादात दिला जातो डोसा, चायनिज आणि उंदराच उष्ट अन्न

देशातील 8 अद्भुत मंदिर जिथे प्रसादात दिला जातो डोसा, चायनिज आणि उंदराच उष्ट अन्न

Mar 11, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Mar 11, 2026 | 08:30 AM
National Dream Day: स्वप्नांना द्या सत्याचे पंख! जाणून घ्या ‘हा’ खास दिवस तुम्हाला कसा देतोय आयुष्यात पुढे जाण्याची प्रेरणा?

National Dream Day: स्वप्नांना द्या सत्याचे पंख! जाणून घ्या ‘हा’ खास दिवस तुम्हाला कसा देतोय आयुष्यात पुढे जाण्याची प्रेरणा?

Mar 11, 2026 | 08:20 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा उसळी! आजचे दर वाचून ग्राहकही झाले हैराण

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा उसळी! आजचे दर वाचून ग्राहकही झाले हैराण

Mar 11, 2026 | 08:11 AM
पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत हराभरा कबाब, शाहाकारी लोकांसाठी उत्तम पर्याय

पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत हराभरा कबाब, शाहाकारी लोकांसाठी उत्तम पर्याय

Mar 11, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM