Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर घसरले, चांदीही नरमली! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार केवळ इतके रुपये

Today's Gold Rate: भारतात सोन्याचे दर घसरल्याने ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. आज भारतातील विविध शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,870 रुपये झाला आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 08:14 AM
  • भारतात सोन्या – चांदीच्या दरात घसरण
  • नाशिक शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,320 रुपये
  • पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,340 रुपये
Gold Rate Todayभारतात 6 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,287 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,929 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,215 रुपये आहे. भारतात 6 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,150 रुपये आहे. भारतात 6 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

Iran-Israel War : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा भारताला बसणार मोठा फटका; तब्बल 9 लाख कोटींचा व्यापार धोक्यात

भारतात 5 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,288 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,216 रुपये होता. भारतात 5 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,160 रुपये होता. भारतात 5 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,320 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,180 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,200 रुपये आहे.

Modi Govt Economic Reforms: मोदी सरकारच्या सुधारणांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; भारतात नवीन व्यवसायांच्या संख्येत २७ टक्क्यांची विक्रमी वाढ

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,380 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,020 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,300 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,200 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,49,440 ₹1,63,020 ₹1,22,300
चंदीगड ₹1,49,440 ₹1,63,020 ₹1,22,300
लखनौ ₹1,49,440 ₹1,63,020 ₹1,22,300
जयपूर ₹1,49,440 ₹1,63,020 ₹1,22,300
नाशिक ₹1,49,320 ₹1,62,900 ₹1,22,180
सुरत ₹1,49,340 ₹1,62,920 ₹1,22,200
चेन्नई ₹1,51,190 ₹1,64,940 ₹1,30,380
मुंबई ₹1,49,290 ₹1,62,870 ₹1,22,150
केरळ ₹1,49,290 ₹1,62,870 ₹1,22,150
कोलकाता ₹1,49,290 ₹1,62,870 ₹1,22,150
बंगळुरु ₹1,49,290 ₹1,62,870 ₹1,22,150
नागपूर ₹1,49,290 ₹1,62,870 ₹1,22,150
हैद्राबाद ₹1,49,290 ₹1,62,870 ₹1,22,150
पुणे ₹1,49,290 ₹1,62,870 ₹1,22,150

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Mar 06, 2026 | 08:14 AM

