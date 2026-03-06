Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर घसरले, चांदीही नरमली! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार केवळ इतके रुपये

Iran-Israel War : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा भारताला बसणार मोठा फटका; तब्बल 9 लाख कोटींचा व्यापार धोक्यात
भारतात 5 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,288 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,216 रुपये होता. भारतात 5 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,160 रुपये होता. भारतात 5 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,320 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,180 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,200 रुपये आहे.
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,380 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,020 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,300 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,200 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,49,440
|₹1,63,020
|₹1,22,300
|चंदीगड
|₹1,49,440
|₹1,63,020
|₹1,22,300
|लखनौ
|₹1,49,440
|₹1,63,020
|₹1,22,300
|जयपूर
|₹1,49,440
|₹1,63,020
|₹1,22,300
|नाशिक
|₹1,49,320
|₹1,62,900
|₹1,22,180
|सुरत
|₹1,49,340
|₹1,62,920
|₹1,22,200
|चेन्नई
|₹1,51,190
|₹1,64,940
|₹1,30,380
|मुंबई
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|₹1,22,150
|केरळ
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|₹1,22,150
|कोलकाता
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|₹1,22,150
|बंगळुरु
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|₹1,22,150
|नागपूर
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|₹1,22,150
|हैद्राबाद
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|₹1,22,150
|पुणे
|₹1,49,290
|₹1,62,870
|₹1,22,150