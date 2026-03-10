Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरात घसरण सुरूच; आजच्या किंमती वाचून ग्राहक झाले आनंदी

Trust Mutual Fund: ट्रस्ट म्युच्युअल फंडचा ‘मिड कॅप फंड’ लाँच; 27 फेब्रुवारीपासून NFO गुंतवणुकीसाठी खुला
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,990 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,300 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
अहमदाबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,300 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,220 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,280 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,300 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,48,190
|₹1,61,670
|₹1,21,250
|पुणे
|₹1,48,190
|₹1,61,670
|₹1,21,250
|केरळ
|₹1,48,190
|₹1,61,670
|₹1,21,250
|कोलकाता
|₹1,48,190
|₹1,61,670
|₹1,21,250
|नागपूर
|₹1,48,190
|₹1,61,670
|₹1,21,250
|हैद्राबाद
|₹1,48,190
|₹1,61,670
|₹1,21,250
|बंगळुरु
|₹1,48,190
|₹1,61,670
|₹1,21,250
|नाशिक
|₹1,48,220
|₹1,61,700
|₹1,21,280
|सुरत
|₹1,48,240
|₹1,61,720
|₹1,21,300
|चेन्नई
|₹1,49,490
|₹1,63,080
|₹1,29,990
|दिल्ली
|₹1,48,340
|₹1,61,820
|₹1,21,400
|चंदीगड
|₹1,48,340
|₹1,61,820
|₹1,21,400
|लखनौ
|₹1,48,340
|₹1,61,820
|₹1,21,400
|जयपूर
|₹1,48,340
|₹1,61,820
|₹1,21,400