Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

भारतात 6 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,113 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,085 रुपये होता. भारतात 6 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,130 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,850 रुपये होता. भारतात 6 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,000 रुपये होता.
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,290 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,890 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,150 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,870 रुपये आहे.
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,150 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,990 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,47,840
|₹1,61,270
|₹1,20,990
|चंदीगड
|₹1,47,840
|₹1,61,270
|₹1,20,990
|लखनौ
|₹1,47,840
|₹1,61,270
|₹1,20,990
|जयपूर
|₹1,47,840
|₹1,61,270
|₹1,20,990
|मुंबई
|₹1,47,690
|₹1,61,120
|₹1,20,840
|पुणे
|₹1,47,690
|₹1,61,120
|₹1,20,840
|नागपूर
|₹1,47,690
|₹1,61,120
|₹1,20,840
|केरळ
|₹1,47,690
|₹1,61,120
|₹1,20,840
|कोलकाता
|₹1,47,690
|₹1,61,120
|₹1,20,840
|हैद्राबाद
|₹1,47,690
|₹1,61,120
|₹1,20,840
|बंगळुरु
|₹1,47,690
|₹1,61,120
|₹1,20,840
|नाशिक
|₹1,47,740
|₹1,61,150
|₹1,20,870
|सुरत
|₹1,47,740
|₹1,61,170
|₹1,20,890
|चेन्नई
|₹1,49,590
|₹1,63,190
|₹1,30,290