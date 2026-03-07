Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Today's Gold Rate: लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,990 रुपये आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 08:25 AM
Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या - चांदीचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या - चांदीचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

  • मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,290 रुपये
  • चेन्नईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,590 रुपये
  • नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,740 रुपये
Gold Rate Todayभारतात 7 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,112 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,769 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,084 रुपये आहे. भारतात 7 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,150 रुपये आहे. भारतात 7 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ

भारतात 6 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,113 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,085 रुपये होता. भारतात 6 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,130 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,850 रुपये होता. भारतात 6 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,000 रुपये होता.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,290 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,890 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,150 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,870 रुपये आहे.

Maharashtra Politics: ‘हा विकासाचा मृगजळ…”; उद्धव ठाकरेंची Budget 2026 वर सडकून टीका

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,150 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,990 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,47,840 ₹1,61,270 ₹1,20,990
चंदीगड ₹1,47,840 ₹1,61,270 ₹1,20,990
लखनौ ₹1,47,840 ₹1,61,270 ₹1,20,990
जयपूर ₹1,47,840 ₹1,61,270 ₹1,20,990
मुंबई ₹1,47,690 ₹1,61,120 ₹1,20,840
पुणे ₹1,47,690 ₹1,61,120 ₹1,20,840
नागपूर ₹1,47,690 ₹1,61,120 ₹1,20,840
केरळ ₹1,47,690 ₹1,61,120 ₹1,20,840
कोलकाता ₹1,47,690 ₹1,61,120 ₹1,20,840
हैद्राबाद ₹1,47,690 ₹1,61,120 ₹1,20,840
बंगळुरु ₹1,47,690 ₹1,61,120 ₹1,20,840
नाशिक ₹1,47,740 ₹1,61,150 ₹1,20,870
सुरत ₹1,47,740 ₹1,61,170 ₹1,20,890
चेन्नई ₹1,49,590 ₹1,63,190 ₹1,30,290

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Mar 07, 2026 | 08:25 AM

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Mar 07, 2026 | 08:25 AM
