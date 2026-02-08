Salman Khan : RSS ला आले ग्लॅमर? संघाच्या कार्यक्रमातील सलमान खानची उपस्थिती चर्चेत; मुस्लीमांबाबत राऊतांचा रोखठोक सवाल

खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आरएसएसवर जोरदार टीकास्त्र डागले आहे. खासदार राऊत यांनी सलमान खान मुस्लीम असून देखील हिंदूत्ववादी संघटना असलेल्या आरएसएसमध्ये सहभागी झाल्यामुळे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खासदार राऊत म्हणाले की, “काल राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचा एक कार्यक्रम झाला. मी पाहत होतो. मला ही आमंत्रण होतं. पण एक दुसरा कार्यक्रम असल्याने मला जाता आलं नाही. नाहीतर मी ही संघाच्या कार्यक्रमाला गेलो असतो. सलमान खान व्यासपीठावर होते असं मला कळालं. हे सलमान खान याचं गर्दी जमावण्यासाठी स्वागत होतं की संघामध्ये यापुढे मुस्लिमांनाही खुलं आमंत्रण आहे,” असे म्हणत खासदार राऊतांनी चिमटा काढला.
पुढे ते म्हणाले की, “सलमान खान या नटाला व्यासपीठावर की संघात आमंत्रण होतं? संघ शाखांमध्ये यापुढे मुस्लिमांनाही प्रवेश आणि त्याचं स्वागत आहे का? हे जर मोहनराव भागवतांनी स्पष्ट केलं असतं तर अधिक योग्य झालं असतं, कारण ज्या पद्धतीनं हिंदू-मुसलमान असा द्वेष आणि सूडपूर्ण असा प्रचार गेल्या काही दिवसात करण्यात आला. त्यात संघ ही सामील आहे. मोदी, फडणवीस, अमित शाह वा इतर सर्व लोक हे द्वेषपूर्ण राजकारण करत आहेत. मोदी हे संघाचेच नेते आहेत. त्यामुळे सलमान खान आणि इतर कलाकारांना तुम्ही व्यासपीठावर घेतलं. पण हे सलमान खान पुरतंच मर्यादीत आहे का?” असा रोखठोक सवाल खासदार राऊतांनी विचारला.
पुढे ते म्हणाले की, “सध्या संघ आणि भाजपकडे सत्ता आहे. सध्या सत्ता आहे त्यामुळे हे लोक व्यासपीठावर आहेत. उद्या सत्ता गेल्यावर हे लोक तुमच्या व्यासपीठावर येतील का? हा फार गंमतीचा प्रश्न आहे, हा प्रकार माझ्या कानावरती आला. क्या करेंगे भाई, जाना पडता है. ठीक आहे. सलमान खान याला बोलावलं याचं स्वागत, पण या देशात मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी मुसलमान आहेत. त्यांचंही स्वागत करा.” अशी खोचक टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली.