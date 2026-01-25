PM Kisan 22nd Installment: PM किसानचा २२ वा हप्ता लवकरच; यादीत तुमचं नाव आहे का तपासा

PM Kisan 22nd Installment: भारत सरकार देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार म्हणून उदयास आली आहे. सरकारने आधीच २१ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले आहेत. आता, देशभरातील शेतकरी २२ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. परंतु पैसे येण्यापूर्वी, यावेळी लाभार्थ्यांच्या यादीत तुमचा समावेश आहे की नाही हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
जर तुम्ही देखील या योजनेचे लाभार्थी असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. खरं तर, पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत पडताळणी करताना सरकारने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्या. कारवाई करत सरकारने लाखो लाभार्थ्यांचे हप्ते थांबवले. कागदपत्रांअभावी तुमचा २२ वा हप्ता देखील उशीर होऊ शकतो अशी भीती आहे. तुमच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी, तुम्ही ताबडतोब लाभार्थी यादी आणि तुमची स्थिती तपासली पाहिजे.
२२ वा हप्ता होईल लवकर जमा
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २२ व्या हप्त्याबाबतची नवीनतम अपडेट अशी आहे की ती फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केली जाऊ शकते. तथापि, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
हप्ता जारी होण्यापूर्वी तुमचे खाते आणि कागदपत्रे व्यवस्थित आहेत याची खात्री करणे महत्वाचे आहे. हे करण्यासाठी, तुम्ही अधिकृत वेबसाइट http://www.pmkisan.gov.in ला भेट देऊन तुमची स्थिती तपासू शकता. वेबसाइटवरील “तुमची स्थिती जाणून घ्या” पर्यायावर क्लिक करा. तुमचा नोंदणी क्रमांक प्रविष्ट करा आणि तुमचा OTP वापरून लॉगिन करा. त्यानंतर संपूर्ण स्थिती तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल, जी तुमची पात्रता आणि ई-केवायसी स्थिती स्पष्टपणे दर्शवेल.
यादीत तुमचे नाव तपासण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. प्रथम, अधिकृत पीएम किसान वेबसाइटला भेट द्या आणि “लाभार्थी यादी” पर्याय निवडा. यानंतर, तुमचे राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा, ब्लॉक आणि गाव निवडा. “रिपोर्ट मिळवा” वर क्लिक केल्याने तुमच्या गावांची संपूर्ण यादी उघडेल, जिथे तुम्ही तुमचे नाव पाहू शकता.
योजनेअंतर्गत निर्बाध लाभ मिळविण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य आहे. हे करण्यासाठी, वेबसाइटच्या होम पेजवरील फार्मर्स कॉर्नरवर जा आणि ई-केवायसी पर्याय निवडा. तुमचा आधार क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाइल नंबर प्रविष्ट करा. तुमच्या मोबाइलवर प्राप्त झालेला ओटीपी सबमिट करा. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्हाला ई-केवायसी यशस्वी झाल्याची पुष्टी करणारा संदेश मिळेल. या उद्देशांसाठी, तुमच्याकडे आधार कार्ड, नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आणि आधारशी जोडलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे.