Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

PM Kisan 22nd Installment: PM किसानचा २२ वा हप्ता लवकरच; यादीत तुमचं नाव आहे का तपासा

PM Kisan yojna च्या २२ व्या हप्त्याची वाट शेतकरी पाहत असून लवकरच पेमेंट जमा होऊ शकतो. परंतु, विलंब टाळण्यासाठी आपली लाभार्थी स्थिती तपासण्यासाठी आणि ई-केवायसी ऑनलाइन पूर्ण करण्यासाठी ही बातमी सविस्तर वाचा..

Updated On: Jan 26, 2026 | 12:23 AM
PM Kisan 22nd Installment: PM किसानचा २२ वा हप्ता लवकरच; यादीत तुमचं नाव आहे का तपासा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

PM Kisan 22nd Installment: PM किसानचा २२ वा हप्ता लवकरच; यादीत तुमचं नाव आहे का तपासा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • PM किसान २२ वा हप्त्यासाठी शेतकरी प्रतीक्षेत
  • कागदपत्रे नसल्यास हप्ता रोखला जाण्याची शक्यता
  • लाभार्थी यादीत तुमचं नाव कसं तपासायचं?
 

PM Kisan 22nd Installment: भारत सरकार देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार म्हणून उदयास आली आहे. सरकारने आधीच २१ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले आहेत. आता, देशभरातील शेतकरी २२ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. परंतु पैसे येण्यापूर्वी, यावेळी लाभार्थ्यांच्या यादीत तुमचा समावेश आहे की नाही हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

जर तुम्ही देखील या योजनेचे लाभार्थी असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. खरं तर, पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत पडताळणी करताना सरकारने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्या. कारवाई करत सरकारने लाखो लाभार्थ्यांचे हप्ते थांबवले. कागदपत्रांअभावी तुमचा २२ वा हप्ता देखील उशीर होऊ शकतो अशी भीती आहे. तुमच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी, तुम्ही ताबडतोब लाभार्थी यादी आणि तुमची स्थिती तपासली पाहिजे.

हेही वाचा: RBI Liquidity Infusion 2026: आरबीआयचा मोठा निर्णय! बँकिंग सिस्टिममध्ये 2 लाख कोटींची तरलता

२२ वा हप्ता होईल लवकर जमा 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २२ व्या हप्त्याबाबतची नवीनतम अपडेट अशी आहे की ती फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केली जाऊ शकते. तथापि, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

हप्ता जारी होण्यापूर्वी तुमचे खाते आणि कागदपत्रे व्यवस्थित आहेत याची खात्री करणे महत्वाचे आहे. हे करण्यासाठी, तुम्ही अधिकृत वेबसाइट http://www.pmkisan.gov.in ला भेट देऊन तुमची स्थिती तपासू शकता. वेबसाइटवरील “तुमची स्थिती जाणून घ्या” पर्यायावर क्लिक करा. तुमचा नोंदणी क्रमांक प्रविष्ट करा आणि तुमचा OTP वापरून लॉगिन करा. त्यानंतर संपूर्ण स्थिती तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल, जी तुमची पात्रता आणि ई-केवायसी स्थिती स्पष्टपणे दर्शवेल.

हेही वाचा: Personal Loans in India: टूरसाठी नव्हे, तर आजारासाठी कर्ज! वैयक्तिक कर्जामागचे धक्कादायक कारण आले समोर 

यादीत तुमचे नाव तपासण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. प्रथम, अधिकृत पीएम किसान वेबसाइटला भेट द्या आणि “लाभार्थी यादी” पर्याय निवडा. यानंतर, तुमचे राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा, ब्लॉक आणि गाव निवडा. “रिपोर्ट मिळवा” वर क्लिक केल्याने तुमच्या गावांची संपूर्ण यादी उघडेल, जिथे तुम्ही तुमचे नाव पाहू शकता.

योजनेअंतर्गत निर्बाध लाभ मिळविण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य आहे. हे करण्यासाठी, वेबसाइटच्या होम पेजवरील फार्मर्स कॉर्नरवर जा आणि ई-केवायसी पर्याय निवडा. तुमचा आधार क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाइल नंबर प्रविष्ट करा. तुमच्या मोबाइलवर प्राप्त झालेला ओटीपी सबमिट करा. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्हाला ई-केवायसी यशस्वी झाल्याची पुष्टी करणारा संदेश मिळेल. या उद्देशांसाठी, तुमच्याकडे आधार कार्ड, नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आणि आधारशी जोडलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

Web Title: How farmers can check beneficiary status and complete e kyc

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 11:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Kisan Yojana: यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढणार? फेब्रुवारीत खात्यात येणार ‘इतका’ हप्ता
1

PM Kisan Yojana: यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढणार? फेब्रुवारीत खात्यात येणार ‘इतका’ हप्ता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dharashiv PWD Corruption: धाराशिवमध्ये भ्रष्टाचाराचा कळस; लाखोंचे रस्ते काही दिवसांतच उखडले

Dharashiv PWD Corruption: धाराशिवमध्ये भ्रष्टाचाराचा कळस; लाखोंचे रस्ते काही दिवसांतच उखडले

Jan 25, 2026 | 11:53 PM
PM Kisan 22nd Installment: PM किसानचा २२ वा हप्ता लवकरच; यादीत तुमचं नाव आहे का तपासा

PM Kisan 22nd Installment: PM किसानचा २२ वा हप्ता लवकरच; यादीत तुमचं नाव आहे का तपासा

Jan 25, 2026 | 11:45 PM
Latur ZP Panchayat Election: ग्रामीण विकासावरून भाजपावर धीरज देशमुखांचा हल्लाबोल

Latur ZP Panchayat Election: ग्रामीण विकासावरून भाजपावर धीरज देशमुखांचा हल्लाबोल

Jan 25, 2026 | 11:25 PM
RBI Liquidity Infusion 2026: आरबीआयचा मोठा निर्णय! बँकिंग सिस्टिममध्ये 2 लाख कोटींची तरलता

RBI Liquidity Infusion 2026: आरबीआयचा मोठा निर्णय! बँकिंग सिस्टिममध्ये 2 लाख कोटींची तरलता

Jan 25, 2026 | 10:36 PM
Bigg Boss Marathi 6: टोळी फुटली, बिग बॉस मराठीच्या घरातून राधा पाटीलची EXIT!

Bigg Boss Marathi 6: टोळी फुटली, बिग बॉस मराठीच्या घरातून राधा पाटीलची EXIT!

Jan 25, 2026 | 10:15 PM
Parenting Tips: बाळाला येत आहेत दात? मग हे उपाय करा, लहानग्याला मिळेल लगेच आराम

Parenting Tips: बाळाला येत आहेत दात? मग हे उपाय करा, लहानग्याला मिळेल लगेच आराम

Jan 25, 2026 | 10:14 PM
IND vs NZ 3rd T20I: भारताने 3-0 ने मालिका घातली खिशात, अभिषेक शर्मा-सूर्याची पुन्हा विस्फोटक खेळी

IND vs NZ 3rd T20I: भारताने 3-0 ने मालिका घातली खिशात, अभिषेक शर्मा-सूर्याची पुन्हा विस्फोटक खेळी

Jan 25, 2026 | 09:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM