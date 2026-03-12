Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  National Working Moms Day 12 March Honoring Career Mothers

Working Moms Day: मल्टिटास्किंगची राणी! घरासोबतच ऑफिस सावरणारी ‘सुपरमॉम’; आज आहे तिचा ‘हा’ खास दिवस

Working Moms Day : काम करणाऱ्या आई या समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत, त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेतात आणि आर्थिक योगदान देतात. हा दिवस आपल्याला त्यांचे कठोर परिश्रम, त्याग आणि समर्पण ओळखण्याची प्रेरणा देतो.

Updated On: Mar 12, 2026 | 05:30 AM
राष्ट्रीय काम करणाऱ्या आईचा दिवस

राष्ट्रीय काम करणाऱ्या आईचा दिवस: घर आणि करिअर सांभाळणाऱ्या 'सुपरमॉम्स'ना मानाचा मुजरा! ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • सन्मान कर्तृत्वाचा.
  • समतोल राखण्याचे आव्हान
  • सामाजिक संदेश

National Working Moms Day 2026 : आज १२ मार्च, जगभरात अशा महिलांचा सन्मान केला जातो ज्या एकाच वेळी दोन पूर्णवेळ जबाबदाऱ्या पार पाडतात एक म्हणजे त्यांचे घर आणि दुसरी म्हणजे त्यांचे प्रोफेशनल करिअर. ‘राष्ट्रीय काम करणाऱ्या आईचा दिवस’ (National Working Moms Day) हा केवळ एक कॅलेंडरमधील तारीख नसून, तो एका अशा संघर्षाचा उत्सव आहे जो प्रत्येक घराघरात रोज घडतो.

अष्टपैलू मातांचे योगदान

एका बाजूला ऑफिसचे डेडलाईन्स, मीटिंग्स आणि लॅपटॉप, तर दुसऱ्या बाजूला मुलांचे शिक्षण, जेवण आणि घराची संपूर्ण व्यवस्था; हे सर्व सांभाळताना एक स्त्री किती कष्ट उपसते, याची कल्पना करणेही कठीण आहे. काम करणाऱ्या आई या आधुनिक समाजाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. त्या केवळ कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावत नाहीत, तर आपल्या मुलांसमोर ‘स्वावलंबनाचे’ एक उत्तम उदाहरण देखील मांडतात. त्यांच्या या कठोर परिश्रमामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामाजिक प्रगतीला मोठी चालना मिळते.

त्याग आणि समर्पणाची नवी व्याख्या

हा दिवस साजरा करण्यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे या मातांच्या त्यागाची दखल घेणे. अनेकदा स्वतःच्या विश्रांतीकडे दुर्लक्ष करून, स्वतःच्या स्वप्नांना कुटुंबाच्या गरजांशी जुळवून घेत या महिला पुढे जात असतात. नोकरी करणाऱ्या आईचे आयुष्य म्हणजे तारेवरची कसरत असते. सकाळी मुलांचा डबा करण्यापासून ते रात्री ऑफिसचे काम पूर्ण करेपर्यंत, त्यांच्या दिवसात ‘विश्रांती’ हा शब्द क्वचितच येतो. त्यांच्या याच समर्पणामुळे आज अनेक घरे समृद्ध झाली आहेत आणि अनेक मुले सुसंस्कृत आणि जबाबदार नागरिक बनत आहेत.

सक्षमीकरण आणि समान संधीची गरज

‘नॅशनल वर्किंग मॉम्स डे’ आपल्याला हे देखील आठवण करून देतो की, महिलांना केवळ आदराचीच नाही, तर समान संधी आणि पाठिंब्याचीही गरज आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणारा आदर आणि घरच्यांकडून मिळणारे सहकार्य यामुळेच त्या अधिक यशस्वी होऊ शकतात. कंपन्यांनी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, पाळणाघर सुविधा आणि मातृत्व रजा यांसारख्या सोयी पुरवणे ही काळाची गरज आहे. जेव्हा समाज काम करणाऱ्या आईच्या पाठीशी उभा राहतो, तेव्हा खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण होते.

आई: एक उत्तम व्यवस्थापक (Manager)

तज्ज्ञांच्या मते, काम करणाऱ्या माता या सर्वोत्तम मॅनेजर असतात. त्या वेळेचे नियोजन (Time Management), तणाव हाताळणे (Stress Management) आणि समस्यांचे निराकरण करणे यामध्ये इतरांपेक्षा अधिक निपुण असतात. त्यांचे हे कौशल्य केवळ घरातच नाही, तर त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीही कंपनीला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

Frequently Asked Questions

  • Que: राष्ट्रीय काम करणाऱ्या आईचा दिवस कधी साजरा केला जातो?

    Ans: दरवर्षी १२ मार्च रोजी हा दिवस जगभरात साजरा केला जातो.

  • Que: हा दिवस साजरा करण्याचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: नोकरी करणाऱ्या मातांच्या मेहनतीचा सन्मान करणे आणि त्यांनी करिअर व मातृत्व यात साधलेल्या संतुलनाचा गौरव करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.

  • Que: आपण हा दिवस कसा साजरा करू शकतो?

    Ans: आपल्या आयुष्यातील काम करणाऱ्या आईला (मग ती तुमची आई, पत्नी किंवा बहीण असो) शुभेच्छा देऊन, त्यांच्या कामात मदत करून किंवा त्यांच्यासाठी थोडा वेळ काढून आपण हा दिवस साजरा करू शकतो.

Published On: Mar 12, 2026 | 05:30 AM

