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Petrol – Diesel Price: भारतात पेट्रोल – डिझेल होणार स्वस्त? $70 ने कोसळला Crude Oil चा दर, 4 महिन्यातील सर्वात नीचतम स्तर

Updated On: Jun 25, 2026 | 11:28 AM IST
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सारांश

२५ जूनला कच्च्या तेलाच्या किमतीत लक्षणीय घट होण्याचा अंदाज आहे. किमती अमेरिका-इराण तणाव सुरू होण्यापूर्वीच्या पातळीच्या जवळ पोहोचत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या खाली घसरल्या.

क्रुड ऑईलच्या किमती घसरल्या, पेट्रोल डिझेल भाव कमी होणार का? (फोटो सौजन्य - ChatGPT/iStock)

क्रुड ऑईलच्या किमती घसरल्या, पेट्रोल डिझेल भाव कमी होणार का? (फोटो सौजन्य - ChatGPT/iStock)

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विस्तार
  • क्रूड ऑईलच्या किमती घसरल्या 
  • ४ महिन्यातील सर्वात नीचतम स्तर 
  • भारतात पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार का? 
मध्यपूर्वेतील तणावापूर्वीच्या पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती परत येत आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाला, त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतच गेल्या. आज, २५ जून २०२६ रोजी, कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास चार महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. गुरुवारी सकाळी ६:२० वाजता, डब्ल्यूटीआय (WTI) कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल $६९.८९ पर्यंत घसरली. ब्रेंट (Brent) कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल $७३.३४ पर्यंत खाली आली. आंतरराष्ट्रीय तेल किमतींमधील आजच्या घसरणीमुळे भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही कमी होतील का?

तणाव सुरू होण्यापूर्वी किमती काय होत्या?

अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारी रोजी संयुक्तपणे इराणवर हल्ला केला. यापूर्वी, २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, डब्ल्यूटीआय (WTI) कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे $६७ आणि ब्रेंट (Brent) कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे $७२ होती. आज, तेलाच्या किमती जवळपास त्यांच्या पूर्वीच्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत.

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किमती घसरण्याची कारणे

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करार, इराणला दिलेली तात्पुरती ६० दिवसांची सूट आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होणे यांसारख्या घटकांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती घसरत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, एकदा मध्य पूर्वेतील तणाव पूर्णपणे निवळला की, कच्च्या तेलाच्या किमती आपोआप पूर्वीच्या पातळीवर परत येतील. बाजारातही असेच ट्रेंड दिसून येत आहेत.

भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर परिणाम होईल का?

जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती घसरत आहेत, परंतु २५ जून २०२६ पासून भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. किमतींमध्ये तात्काळ घट होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण भारतीय तेल विपणन कंपन्यांकडे अजूनही जास्त किमतीत खरेदी केलेले कच्चे तेल आहे.

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भारताचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी असेही म्हटले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये घट तेव्हाच होईल जेव्हा कमी किमतीत खरेदी केलेले कच्चे तेल तेल विपणन कंपन्यांपर्यंत पोहोचेल. तथापि, तेल विपणन कंपन्या सध्या त्यांचे नुकसान कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती १२० डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या असतानाही, भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली नाही. यामुळे केवळ त्यांचे नुकसान वाढले आहे.

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तुमच्या शहरातील पेट्रोल – डिझेलचे आजचे दर 

(किंमत : रुपये प्रति लीटर )

शहर पेट्रोल किंमत डिझेल किंमत
नवी दिल्ली  102.12 102.12
कोलकाता 113.51 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.76 99.55
गुरगाव 102.97 95.64
नोएडा 101.96 95.44
बँगलोर  111.68 99.56

(सोर्स : गुड रिटर्न्स ) 

Web Title: Crude oil prices fallen below 70 dollars 4 months lowest rate will petrol diesel prices drop price in india

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Published On: Jun 25, 2026 | 11:28 AM

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