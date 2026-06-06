Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • The Lpg Crisis Know These 7 Government Rules For Gas Cylinders Your Connection Will Never Be Cut See More Details

LPG टंचाईच्या काळात सिलेंडरबाबत सरकारचे ‘हे’ 7 नियम जाणून घ्या, कधीही कापलं नाही जाणार तुमचं कनेक्शन

Updated On: Jun 06, 2026 | 07:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

जर तुम्ही घरी LPG गॅस सिलेंडर वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. गॅस कनेक्शन्स आणि सिलेंडर वितरणाबाबत अलीकडेच अनेक नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. बोगस कनेक्शन्स, काळा बाजार आणि एकाच व्यक्तीची अनेक ठिकाणी असलेली नोंदणी या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी सरकारने काही नियम घालून दिले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

LPG News: जर तुम्ही घरी LPG गॅस सिलेंडर वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. गॅस कनेक्शन्स आणि सिलेंडर वितरणाबाबत अलीकडेच अनेक नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. बोगस कनेक्शन्स, काळा बाजार आणि एकाच व्यक्तीची अनेक ठिकाणी असलेली नोंदणी या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी सरकारने काही नियम घालून दिले आहेत. या नियमांचे पालन न केल्यास, गॅस बुक करताना किंवा सिलेंडरची डिलिव्हरी मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे हे नियम लक्षपूर्वक जाणून घ्या.

LPG शी संबंधित 7 महत्त्वाचे नियम:

1 OTP वेरिफिकेशन

गॅस सिलेंडरच्या डिलिव्हरीच्या वेळी आता OTP पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. सिलेंडर बुक केल्यानंतर, तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक OTP पाठवला जाईल. डिलिव्हरी करणाऱ्या व्यक्तीला हा OTP सांगितल्यानंतरच तुम्हाला सिलेंडर मिळेल. सिलेंडर खऱ्या ग्राहकापर्यंतच पोहोचावा, हे सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.

२. ई-केवायसी आणि बायोमेट्रिक अद्ययावत करणे

सरकार आणि तेल कंपन्या ग्राहकांना त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करत आहेत. अनेक ठिकाणी बायोमेट्रिक पडताळणीही केली जात आहे. जर तुमची केवायसी अद्ययावत नसेल, तर भविष्यात गॅस सेवा मिळवण्यात तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात.

३. मोबाईल क्रमांक अद्ययावत करणे

गॅस एजन्सीच्या नोंदींमध्ये तुमचा मोबाईल क्रमांक अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. OTP, बुकिंगची confirmation आणि इतर महत्त्वाची माहिती याच क्रमांकावर पाठवली जाते. जर तुमचा क्रमांक बदलला असेल, तर कृपया लवकरात लवकर एजन्सीकडे जाऊन तो अद्ययावत करून घ्या.

४. दुसरे बुकिंग करता येणार नाही

नवीन नियमांनुसार, शहरी भागात गॅस सिलिंडर मिळाल्यानंतर २५ दिवसांच्या आत दुसरे LPG बुकिंग करता येणार नाही. प्रत्यक्ष गरजेनुसार गॅसचे वितरण सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.

५. गावांसाठी ४५ दिवसांचा नियम

ग्रामीण भागात दुसरे सिलिंडर बुक करण्यासाठी ४५ दिवसांचे कालावधी अनिवार्य करण्यात आले आहे. बनावट बुकिंग आणि गॅसचा काळा बाजार रोखणे हा या उपाययोजनेचा उद्देश आहे.

६. PNG अनुदानांवर देखरेख

ज्या भागांमध्ये PNG सुविधा उपलब्ध आहेत, तिथे LPG अनुदान आणि connection संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख अधिक कडक केली जात आहे. या दोन्ही सेवांचा गैरवापर रोखणे हा सरकारचा उद्देश आहे.

७. एकाच पत्त्यावरील अनेक connections तपासणी

एकाच पत्त्यावर एलपीजीची एकापेक्षा जास्त जोडणी असलेल्या प्रकरणांची तेल कंपन्यांकडून आता तपासणी केली जात आहे. फसवणूक करणारी किंवा नियमांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही जोडणी आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.

या नियमांचे फायदे काय आहेत?

या नवीन नियमांमुळे खऱ्या ग्राहकांना वेळेवर गॅस सिलिंडर मिळणे सुनिश्चित होईल. तसेच, यामुळे बोगस जोडण्या, ग्राहकांची दुबार खाती आणि काळाबाजार यांना आळा घालण्यास मदत होईल. यामुळे गॅस वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होईल.

Web Title: The lpg crisis know these 7 government rules for gas cylinders your connection will never be cut see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 07:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नवीन कार घ्यायची गरज नाही, ‘या’ सोप्या टिप्स फॉलो केलात तर जुनी कार पण देईल चांगलं मायलेज
1

नवीन कार घ्यायची गरज नाही, ‘या’ सोप्या टिप्स फॉलो केलात तर जुनी कार पण देईल चांगलं मायलेज

Crypto बाजारात भूकंप! 8 महिन्यांत किंमत झाली अर्धी; गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण, आता काय होणार?
2

Crypto बाजारात भूकंप! 8 महिन्यांत किंमत झाली अर्धी; गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण, आता काय होणार?

महाराष्ट्रातील 15000 सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी ADM 5 लाख डॉलर्सची गुंतवणूक करणार; पुनरुत्पादक शेतीला मिळणार बळ
3

महाराष्ट्रातील 15000 सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी ADM 5 लाख डॉलर्सची गुंतवणूक करणार; पुनरुत्पादक शेतीला मिळणार बळ

मुंबईचे वर्चस्व संपणार? ‘या’ शहरात उभारली जाणारी देशातील सर्वात उंच इमारत, काय आहे सरकारचा मास्टरप्लॅन?
4

मुंबईचे वर्चस्व संपणार? ‘या’ शहरात उभारली जाणारी देशातील सर्वात उंच इमारत, काय आहे सरकारचा मास्टरप्लॅन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG टंचाईच्या काळात सिलेंडरबाबत सरकारचे ‘हे’ 7 नियम जाणून घ्या, कधीही कापलं नाही जाणार तुमचं कनेक्शन

LPG टंचाईच्या काळात सिलेंडरबाबत सरकारचे ‘हे’ 7 नियम जाणून घ्या, कधीही कापलं नाही जाणार तुमचं कनेक्शन

Jun 06, 2026 | 07:10 PM
Abhijit Dipke CJP Protest: दिल्लीत तरुणांचा जनसागर; संभाजीनगरमध्ये अभिजीत दिपकेंच्या घराबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त!

Abhijit Dipke CJP Protest: दिल्लीत तरुणांचा जनसागर; संभाजीनगरमध्ये अभिजीत दिपकेंच्या घराबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त!

Jun 06, 2026 | 07:07 PM
‘सरकार मनोज जरांगे समोर लाचार, झुंडशाहीला बळी पडले,’ लक्ष्मण हाकेचा राज्य सरकारवर निशाणा

‘सरकार मनोज जरांगे समोर लाचार, झुंडशाहीला बळी पडले,’ लक्ष्मण हाकेचा राज्य सरकारवर निशाणा

Jun 06, 2026 | 07:02 PM
Digital Detox : 30 दिवस मोबाईलला द्या ब्रेक! स्मार्टफोन डिटॉक्समुळे शरीरात दिसतील ‘हे’ मोठे बदल

Digital Detox : 30 दिवस मोबाईलला द्या ब्रेक! स्मार्टफोन डिटॉक्समुळे शरीरात दिसतील ‘हे’ मोठे बदल

Jun 06, 2026 | 07:00 PM
Jay Jay Swami Samarth : स्वामी समर्थांच्या कृपेने गायत्री बनून गंगा येणार, गोवर्धनला मिळणार कर्मांची शिक्षा!

Jay Jay Swami Samarth : स्वामी समर्थांच्या कृपेने गायत्री बनून गंगा येणार, गोवर्धनला मिळणार कर्मांची शिक्षा!

Jun 06, 2026 | 06:46 PM
नुकसानग्रस्त भागाचे तात्काळ पंचनामे करा; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे प्रशासनाला निर्देश

नुकसानग्रस्त भागाचे तात्काळ पंचनामे करा; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे प्रशासनाला निर्देश

Jun 06, 2026 | 06:32 PM
Saleel Kulkarni : शांताबाईंनी स्वतः लिहलेली कविता आणि तो कागद… सलील कुलकर्णींच्या जुन्या पण ताज्या आठवणी!

Saleel Kulkarni : शांताबाईंनी स्वतः लिहलेली कविता आणि तो कागद… सलील कुलकर्णींच्या जुन्या पण ताज्या आठवणी!

Jun 06, 2026 | 06:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें