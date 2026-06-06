LPG टंचाईच्या काळात सिलेंडरबाबत सरकारचे ‘हे’ 7 नियम जाणून घ्या, कधीही कापलं नाही जाणार तुमचं कनेक्शन

LPG News: जर तुम्ही घरी LPG गॅस सिलेंडर वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. गॅस कनेक्शन्स आणि सिलेंडर वितरणाबाबत अलीकडेच अनेक नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. बोगस कनेक्शन्स, काळा बाजार आणि एकाच व्यक्तीची अनेक ठिकाणी असलेली नोंदणी या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी सरकारने काही नियम घालून दिले आहेत. या नियमांचे पालन न केल्यास, गॅस बुक करताना किंवा सिलेंडरची डिलिव्हरी मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे हे नियम लक्षपूर्वक जाणून घ्या.
1 OTP वेरिफिकेशन
गॅस सिलेंडरच्या डिलिव्हरीच्या वेळी आता OTP पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. सिलेंडर बुक केल्यानंतर, तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक OTP पाठवला जाईल. डिलिव्हरी करणाऱ्या व्यक्तीला हा OTP सांगितल्यानंतरच तुम्हाला सिलेंडर मिळेल. सिलेंडर खऱ्या ग्राहकापर्यंतच पोहोचावा, हे सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
२. ई-केवायसी आणि बायोमेट्रिक अद्ययावत करणे
सरकार आणि तेल कंपन्या ग्राहकांना त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करत आहेत. अनेक ठिकाणी बायोमेट्रिक पडताळणीही केली जात आहे. जर तुमची केवायसी अद्ययावत नसेल, तर भविष्यात गॅस सेवा मिळवण्यात तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात.
३. मोबाईल क्रमांक अद्ययावत करणे
गॅस एजन्सीच्या नोंदींमध्ये तुमचा मोबाईल क्रमांक अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. OTP, बुकिंगची confirmation आणि इतर महत्त्वाची माहिती याच क्रमांकावर पाठवली जाते. जर तुमचा क्रमांक बदलला असेल, तर कृपया लवकरात लवकर एजन्सीकडे जाऊन तो अद्ययावत करून घ्या.
४. दुसरे बुकिंग करता येणार नाही
नवीन नियमांनुसार, शहरी भागात गॅस सिलिंडर मिळाल्यानंतर २५ दिवसांच्या आत दुसरे LPG बुकिंग करता येणार नाही. प्रत्यक्ष गरजेनुसार गॅसचे वितरण सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
५. गावांसाठी ४५ दिवसांचा नियम
ग्रामीण भागात दुसरे सिलिंडर बुक करण्यासाठी ४५ दिवसांचे कालावधी अनिवार्य करण्यात आले आहे. बनावट बुकिंग आणि गॅसचा काळा बाजार रोखणे हा या उपाययोजनेचा उद्देश आहे.
६. PNG अनुदानांवर देखरेख
ज्या भागांमध्ये PNG सुविधा उपलब्ध आहेत, तिथे LPG अनुदान आणि connection संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख अधिक कडक केली जात आहे. या दोन्ही सेवांचा गैरवापर रोखणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
७. एकाच पत्त्यावरील अनेक connections तपासणी
एकाच पत्त्यावर एलपीजीची एकापेक्षा जास्त जोडणी असलेल्या प्रकरणांची तेल कंपन्यांकडून आता तपासणी केली जात आहे. फसवणूक करणारी किंवा नियमांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही जोडणी आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
या नवीन नियमांमुळे खऱ्या ग्राहकांना वेळेवर गॅस सिलिंडर मिळणे सुनिश्चित होईल. तसेच, यामुळे बोगस जोडण्या, ग्राहकांची दुबार खाती आणि काळाबाजार यांना आळा घालण्यास मदत होईल. यामुळे गॅस वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होईल.