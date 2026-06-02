Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

HUL चा नवा मिल्कशेक बाजारात! साखरेच्या प्रमाणात 40% घट, त्यात 10 पोषक घटकांची भर

Updated On: Jun 02, 2026 | 07:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडने (HUL) जेन झी ग्राहकांसाठी नवीन रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) हॉर्लिक्स मिल्कशेक बाजारात आणला आहे. वेगवान जीवनशैली, चव आणि पोषण यांचा समतोल साधणारे हे पेय क्लासिक माल्ट, चॉकलेट आणि केसर बदाम या तीन फ्लेवर्समध्ये उपलब्ध आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडने (HUL) हॉर्लिक्सचा नवीन रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) मिल्कशेक बाजारात आणला आहे. वेगवान जीवनशैली आणि अधिक सजग आहार निवडणाऱ्या जेन झी ग्राहकांना लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आलेले हे पेय चव, सोय आणि पोषण यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते.

Budget Planning : खर्चावर नियंत्रण ठेवा, भविष्य सुरक्षित करा, होम क्रेडिट इंडियाने दिल्या आर्थिक शिस्तीच्या टिप्स

नवीन हॉर्लिक्स मिल्कशेक क्लासिक माल्ट, चॉकलेट आणि केसर बदाम या तीन फ्लेवर्समध्ये उपलब्ध असून त्यात आघाडीच्या शीतपेयांच्या तुलनेत ४० टक्के कमी साखर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच झिंक, विविध जीवनसत्त्वे आणि इतर मिळून १० महत्त्वपूर्ण पोषक घटकांनी ते समृद्ध करण्यात आले आहे. ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी या उत्पादनाची किंमत २० रुपये ठेवण्यात आली आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे तरुण ग्राहकांमध्ये चविष्ट आणि सोयीस्कर पेयांची मागणी वाढत असताना, अधिक संतुलित आणि पोषणमूल्य असलेले पर्यायही पसंत केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर हॉर्लिक्सने आपल्या पारंपरिक पोषणमूल्यांना आधुनिक आरटीडी स्वरूपात सादर केले आहे.

या उत्पादनाच्या लाँचसोबतच ‘नो गिल्टी, ओन्ली प्लेझर’ ही नवी जाहिरात मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ही मोहीम जेन झी ग्राहकांच्या जीवनशैलीवर आधारित असून, चवीचा आनंद घेताना अधिक सजग निवड करण्याचा संदेश देते. प्रवास, कॉलेजमधील वेळ, ऑफिसमधील ब्रेक किंवा संध्याकाळची भूक अशा विविध प्रसंगांमध्ये हॉर्लिक्स मिल्कशेकला सोयीस्कर साथीदार म्हणून सादर करण्यात आले आहे. ही मोहीम दूरदर्शन, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग, सॅम्पलिंग उपक्रम, आउटडोअर जाहिराती आणि इतर माध्यमांद्वारे देशभर राबवली जात आहे. निवडक शहरांमध्ये मेट्रो ब्रँडिंग आणि विशेष प्रचार मोहिमांद्वारे ग्राहकांपर्यंत उत्पादन पोहोचवले जाणार आहे.

HSBC Mutual Fund: म्युच्युअल फंडचा ‘रेडहेक्स हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड’ लाँच; गुंतवणूकदारांसाठी खास संधी, २ जूनपासून NFO खुला

हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडचे फूड्स अँड रिफ्रेशमेंट विभागाचे कार्यकारी संचालक रजनीत कोहली यांनी सांगितले की, रेडी-टू-ड्रिंक श्रेणी झपाट्याने विकसित होत असून ग्राहकांची चव, सोय आणि अधिक विचारपूर्वक निवडीची अपेक्षा वाढत आहे. हॉर्लिक्स मिल्कशेकच्या माध्यमातून कंपनीने विश्वासार्ह पोषणमूल्ये आणि आधुनिक जीवनशैली यांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवीन हॉर्लिक्स मिल्कशेक आता देशभरातील रिटेल स्टोअर्स तसेच निवडक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.

Web Title: Huls new milkshake in the market 40 less sugar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 07:43 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
HUL चा नवा मिल्कशेक बाजारात! साखरेच्या प्रमाणात 40% घट, त्यात 10 पोषक घटकांची भर

HUL चा नवा मिल्कशेक बाजारात! साखरेच्या प्रमाणात 40% घट, त्यात 10 पोषक घटकांची भर

Jun 02, 2026 | 07:43 PM
‘गिरगावकरांना वीजपुरवठा समस्येबाबत दिलासा मिळेपर्यंत…’; Mangal Prbhat Lodha यांचा इशारा

‘गिरगावकरांना वीजपुरवठा समस्येबाबत दिलासा मिळेपर्यंत…’; Mangal Prbhat Lodha यांचा इशारा

Jun 02, 2026 | 07:29 PM
PM-SETU अंतर्गत पहिल्या धोरणात्मक गुंतवणूक योजनेला मंजुरी; आंध्र प्रदेश ठरले देशातील पहिले राज्य

PM-SETU अंतर्गत पहिल्या धोरणात्मक गुंतवणूक योजनेला मंजुरी; आंध्र प्रदेश ठरले देशातील पहिले राज्य

Jun 02, 2026 | 07:28 PM
कुटुंबांची पहिली पसंती ‘सेडान’! सेडानला ‘फॅमिली कार’ का म्हटले जाते?

कुटुंबांची पहिली पसंती ‘सेडान’! सेडानला ‘फॅमिली कार’ का म्हटले जाते?

Jun 02, 2026 | 07:24 PM
Ravina Tandan : 6 वर्षांच्या ओळखीला दिला डच्चू! घरच्या मोलकरणीने अभिनेत्रीच्या आईचे दागिने केले लंपास

Ravina Tandan : 6 वर्षांच्या ओळखीला दिला डच्चू! घरच्या मोलकरणीने अभिनेत्रीच्या आईचे दागिने केले लंपास

Jun 02, 2026 | 07:15 PM
“२४ हजार कोटींचा फटका!” ८० लाख लाडक्या बहिणी अपात्र होत्या, तर २० महिने लाभ का दिला? जयंत पाटलांचा सरकारला सवाल

“२४ हजार कोटींचा फटका!” ८० लाख लाडक्या बहिणी अपात्र होत्या, तर २० महिने लाभ का दिला? जयंत पाटलांचा सरकारला सवाल

Jun 02, 2026 | 07:14 PM
Surat ST Bus Accident: सुरतमध्ये एसटी बसेसची समोरासमोर भीषण धडक, ७ जणांचा मृत्यू

Surat ST Bus Accident: सुरतमध्ये एसटी बसेसची समोरासमोर भीषण धडक, ७ जणांचा मृत्यू

Jun 02, 2026 | 07:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM