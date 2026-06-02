HUL चा नवा मिल्कशेक बाजारात! साखरेच्या प्रमाणात 40% घट, त्यात 10 पोषक घटकांची भर

हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडने (HUL) हॉर्लिक्सचा नवीन रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) मिल्कशेक बाजारात आणला आहे. वेगवान जीवनशैली आणि अधिक सजग आहार निवडणाऱ्या जेन झी ग्राहकांना लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आलेले हे पेय चव, सोय आणि पोषण यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते.
नवीन हॉर्लिक्स मिल्कशेक क्लासिक माल्ट, चॉकलेट आणि केसर बदाम या तीन फ्लेवर्समध्ये उपलब्ध असून त्यात आघाडीच्या शीतपेयांच्या तुलनेत ४० टक्के कमी साखर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच झिंक, विविध जीवनसत्त्वे आणि इतर मिळून १० महत्त्वपूर्ण पोषक घटकांनी ते समृद्ध करण्यात आले आहे. ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी या उत्पादनाची किंमत २० रुपये ठेवण्यात आली आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे तरुण ग्राहकांमध्ये चविष्ट आणि सोयीस्कर पेयांची मागणी वाढत असताना, अधिक संतुलित आणि पोषणमूल्य असलेले पर्यायही पसंत केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर हॉर्लिक्सने आपल्या पारंपरिक पोषणमूल्यांना आधुनिक आरटीडी स्वरूपात सादर केले आहे.
या उत्पादनाच्या लाँचसोबतच ‘नो गिल्टी, ओन्ली प्लेझर’ ही नवी जाहिरात मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ही मोहीम जेन झी ग्राहकांच्या जीवनशैलीवर आधारित असून, चवीचा आनंद घेताना अधिक सजग निवड करण्याचा संदेश देते. प्रवास, कॉलेजमधील वेळ, ऑफिसमधील ब्रेक किंवा संध्याकाळची भूक अशा विविध प्रसंगांमध्ये हॉर्लिक्स मिल्कशेकला सोयीस्कर साथीदार म्हणून सादर करण्यात आले आहे. ही मोहीम दूरदर्शन, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग, सॅम्पलिंग उपक्रम, आउटडोअर जाहिराती आणि इतर माध्यमांद्वारे देशभर राबवली जात आहे. निवडक शहरांमध्ये मेट्रो ब्रँडिंग आणि विशेष प्रचार मोहिमांद्वारे ग्राहकांपर्यंत उत्पादन पोहोचवले जाणार आहे.
हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडचे फूड्स अँड रिफ्रेशमेंट विभागाचे कार्यकारी संचालक रजनीत कोहली यांनी सांगितले की, रेडी-टू-ड्रिंक श्रेणी झपाट्याने विकसित होत असून ग्राहकांची चव, सोय आणि अधिक विचारपूर्वक निवडीची अपेक्षा वाढत आहे. हॉर्लिक्स मिल्कशेकच्या माध्यमातून कंपनीने विश्वासार्ह पोषणमूल्ये आणि आधुनिक जीवनशैली यांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवीन हॉर्लिक्स मिल्कशेक आता देशभरातील रिटेल स्टोअर्स तसेच निवडक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.