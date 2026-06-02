Surat ST Bus Accident: सुरतमध्ये एसटी बसेसची समोरासमोर भीषण धडक, ७ जणांचा मृत्यू

Updated On: Jun 02, 2026 | 07:31 PM IST
סארांश

Surat ST Bus Accident: राज्याच्या सीमेवर अतिशय धक्कादायक घटना घडली असून गुजरातमधील सुरतमध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या दोन बसची समोरासमोर भीषण धडक झाली आहे.

सुरतमध्ये एसटी बसेसची समोरासमोर भीषण धडक, ५ जणांचा मृत्यू

विस्तार

Surat ST Bus Accident: राज्याच्या सीमेवर अतिशय धक्कादायक घटना घडली असून गुजरातमधील सुरतमध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या दोन बसची समोरासमोर भीषण धडक झाली आहे. या धक्कादायक घटनेत ७ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस दल आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या असून बचावकार्य चालू आहे. तसेच, जखमींना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात येत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील दोन एसटी बसेसची समोरासमोर धडक झाली आहे. सुरतमधील बार्डोली येथील उवा या गावात हि घटना घडली आहे. महाराष्ट्र पासिंगच्या या दोनीही बस असल्याचे समजते. यातील एक एसटी धुळे-सुरत या मार्गावर धावणारी आहे. अतिशय भीषण अश्या या अपघातात ७ जणांचा दुर्दैवी अंत झाल्याची माहिती मिळत आहे. समोरासमोर धडक झाल्यामुळे दोन्ही बसचा चक्काचूर झाल्याचे दिसत आहे. तसेच या धडकेमुळे बसला आग देखील लागल्याचे दिसत आहे.

या भीषण दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी स्थानिकांनी लगेचच धाव घेतली. स्थानिकांनी केलेल्या तत्परतेमुळे काही प्रवासाचा जीव वाचल्याचे समजते. घटनेची माहिती मिळताच बार्डोली शहर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. अग्नीशमन दलाच्या गाड्यादेखील घटनास्थळी दाखल झाल्या. बसमधून मोठ्या प्रमाणात ज्वाळा आणि धुराचे लोट बाहेर येत होते. अग्निशमन दलाने आग विजवण्यास सुरुवात केली असून शर्थीचे प्रयत्न सुरु केले. जखमी प्रवाशांना तातडीने जवळच्या स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून मृत व्यक्तींचे मृतदेह शव विच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. हा अपघात इतका भीषण होता कि दोन्ही बसची टक्कर होताच एका बसच्या पुढच्या बाजूचा अक्षरशः चुराडा झाल्याचे पाहायला मिळाले. तर, दुसरी बस जोरदार टकरीमुळे पलटली. दोन्ही बसला टकरीमुळे आग लागली. क्षणार्धात आग झपाट्याने वाढत गेल्याने काही प्रवासी त्यात अडकून पडले आणि त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला. बसला आग लागल्यामुळे प्रवाशांना बाहेर काढणे कठीण झाले होते. मात्र अग्निशमन दलाला आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे.

बातमी अपडेट होत आहे.

Published On: Jun 02, 2026 | 07:05 PM

