कुटुंबांची पहिली पसंती ‘सेडान’! सेडानला ‘फॅमिली कार’ का म्हटले जाते?

Updated On: Jun 02, 2026 | 07:24 PM IST
सारांश

गेल्या अनेक दशकांपासून सेडान कारला भारतातही आणि जगभरातही ‘फॅमिली कार’ म्हणून ओळखे जाते. एसयूव्ही आणि क्रॉसओव्हर वाहनांची लोकप्रियता वाढली असली तरी कुटुंबासाठी आरामदायी, सुरक्षित आणि व्यावहारिक वाहन म्हणून सेडानची ओळख आजही कायम आहे.

विस्तार

सेडानची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिची थ्री-बॉक्स रचना. यामध्ये इंजिन, प्रवासी केबिन आणि सामान ठेवण्यासाठी स्वतंत्र डिकी असे तीन वेगवेगळे भाग असतात. या रचनेमुळे प्रवाशांना बसण्यासाठी अधिक आरामदायी जागा मिळते, तसेच सामानासाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध होते.

सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही सेडान कार महत्त्वाची मानली जाते. मागील बाजूस असलेली स्वतंत्र डिकी अपघाताच्या वेळी अतिरिक्त ‘क्रंपल झोन’ म्हणून काम करते. त्यामुळे धक्क्याची तीव्रता केबिनपर्यंत कमी प्रमाणात पोहोचते. लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा एक महत्त्वाचा सुरक्षेचा मुद्दा मानला जातो. सेडानमध्ये साधारणपणे पाच जण आरामात प्रवास करू शकतात. पुढील आणि मागील सीटवर चांगली लेगरूम असल्याने लांबच्या प्रवासातही थकवा कमी जाणवतो. याशिवाय डिकीमध्ये सामान, किराणा किंवा प्रवासाच्या बॅगा सुरक्षितपणे ठेवता येतात. सामान प्रवासी भागापासून वेगळे असल्यामुळे केबिन स्वच्छ राहते.

सेडानचा आणखी एक फायदा म्हणजे तिचे लो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. त्यामुळे वाहनाचा तोल चांगला राहतो आणि रस्त्यावर वाहनाला  स्थिरता मिळते. वळणांवर बॉडी रोल कमी होत असल्याने प्रवास अधिक आरामदायी वाटतो. भारतात मारुती सुझुकी डिझायर, Honda City आणि Volkswagen Virtus यांसारख्या सेडान कार कुटुंबांसाठी लोकप्रिय पर्याय आहेत. एकूणच, सुरक्षितता, आराम, प्रशस्त जागा यांचा उत्तम समतोल साधणारी सेडान कार हीच खऱ्या अर्थाने “फॅमिली कार” म्हणून ओळखली जाते.

 

Published On: Jun 02, 2026 | 07:24 PM

