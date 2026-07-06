PF पेमेंट करणं झालं सोपं! IDFC FIRST Bank ला EPFO ची मान्यता; पाहा कशी आहे ऑनलाईन प्रक्रिया

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या एकत्रीकरणामुळे आस्थापनांना थेट ईपीएफओ पोर्टलद्वारे पीएफ पेमेंट सुरू करता येते आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या रिटेल व कॉर्पोरेट इंटरनेट बँकिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवहार सहजपणे पूर्ण करता येतात. हे सोल्यूशन एक सुरक्षित आणि पूर्णपणे डिजिटल अनुभव देते, ज्यामध्ये रिअल-टाइम व्यवहार पुष्टीकरण, एक सोपा युझर इंटरफेस आणि सुलभ रेकॉर्ड-कीपिंग व ताळमेळासाठी त्वरित चलन डाउनलोड करण्याची सुविधा आहे.
या शुभारंभावर भाष्य करताना, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे रिटेल लायबिलिटीज विभागाचे प्रमुख श्री. आशिष सिंग म्हणाले, “आम्हाला समजते की वेळेवर वैधानिक अनुपालन करणे हे प्रत्येक व्यवसायासाठी प्राधान्य आहे आणि आमचा विश्वास आहे की या देयकांचे व्यवस्थापन सोपे आणि तणावमुक्त असावे. आमच्या ईपीएफओ इंटिग्रेशनमुळे, ग्राहक आता आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे भविष्य निर्वाह निधीची देयके जलद, सुरक्षितपणे आणि सहजतेने भरू शकतात. बँकिंग सुलभ करण्याच्या आणि आमच्या ग्राहकांना वेळ वाचवणारे, श्रम कमी करणारे व उत्तम अनुभव देणारे उपाय प्रदान करण्याच्या आमच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.”
आयडीएफसी फर्स्ट बँक ही प्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी), जीएसटी, सीमा शुल्क आणि ईपीएफओ यांसारख्या वैधानिक देयकांना समर्थन देण्यासाठी अधिकृत असलेल्या काही बँकांपैकी एक आहे, जी ग्राहकांना त्यांच्या सर्व बँकिंग गरजांसाठी एकाच, एकात्मिक प्लॅटफॉर्मवर उपायांचा एक व्यापक संच प्रदान करते. ईपीएफओ इंटिग्रेशनमुळे व्यवसायांना वर्षभर सहजपणे डिजिटल पेमेंट करणे शक्य होते, ज्यामुळे कार्यक्षम रोख प्रवाह व्यवस्थापन आणि वेळेवर वैधानिक अनुपालनास मदत होते.
लॉग इन करा: https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/
चलान तयार करा
IDFC फर्स्ट बँक निवडा आणि सुरक्षितपणे पेमेंट पूर्ण करा
तुमच्या नोंदीसाठी भरलेले चलन डाउनलोड करा किंवा प्रिंट करा
अधिक माहितीसाठी, कृपया भेट द्या: https://www.idfcfirst.bank.in/business-banking/tax-payment
वरील प्रक्रिया EPFO पोर्टलवर आणि लागू प्रणालीच्या उपलब्धतेनुसार बदलू शकते.
IDFC फर्स्ट बँकेबद्दल
१. दूरदृष्टी: नैतिक, डिजिटल आणि सामाजिक कल्याण बँकिंगच्या तत्त्वांवर आधारित, भारतात एक जागतिक दर्जाची बँक उभारणे.
२. व्याप्ती आणि आवाका: आम्ही भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या खाजगी क्षेत्रातील बँकांपैकी एक आहोत, जी सुमारे २०% दराने वाढत आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, बँक ३८ दशलक्ष ग्राहकांना सेवा देत असून, एकूण ठेवी रु. २,९४,४७५ कोटी आणि कर्ज व आगाऊ रक्कम रु. २,९०,२७८ कोटी आहे. आम्ही १,१४७ शाखा आणि एका उच्च मानांकित डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे कार्यरत आहोत. एक युनिव्हर्सल बँक म्हणून, आम्ही रिटेल, एमएसएमई, ग्रामीण, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट बँकिंग, कॅश मॅनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मॅनेजमेंट, गव्हर्नमेंट बँकिंग, ट्रेड फायनान्स, ट्रेझरी आणि वर्किंग कॅपिटल सोल्यूशन्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादने आणि सेवांचा एक व्यापक संच प्रदान करतो.
३. अनुभव: आम्ही नव्या युगातील डिजिटल बँकेसाठी आवश्यकतेनुसार आमचा यूआय,यूएक्स आणि टेक स्टॅक तयार करतो. आमच्या मोबाइल बँकिंगला गुगल प्ले स्टोअरवर ४.९ रेटिंग मिळाले आहे, ज्याचे २० दशलक्ष डाउनलोड्स आणि १.१ दशलक्ष रिव्ह्यूज आहेत. बँकेच्या ॲपला प्रसिद्ध फॉरेस्टर मोबाइल अनुभव रँकिंगनुसार जगात #२ क्रमांक मिळाला आहे.
४. आकर्षक उत्पादने (Pull products): आम्ही लॉन्च करत असलेल्या प्रत्येक उत्पादनामध्ये, आम्ही अशी “आकर्षक” उत्पादने तयार करतो, जी ग्राहक सक्रियपणे शोधतात. उदाहरणार्थ, बचत खात्यांवर, आम्ही मासिक व्याज क्रेडिट आणि आकर्षक व्याजदर देतो; क्रेडिट कार्ड्समध्ये आम्ही किमान खर्चाच्या अटींशिवाय शून्य जॉइनिंग आणि वार्षिक शुल्क देतो, आम्ही कोणत्याही ऑनलाइन साइटवर रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करण्याची सुविधा देतो आणि ते कॅटलॉगशी जोडलेले नसतात, इत्यादी.
५. नैतिक बँकिंग: ग्राहक पाहत नसतानाही आम्ही योग्य तेच करतो. ग्राहकांचा गोंधळ टाळण्यासाठी आम्ही सर्व वर्णने, गणना आणि कायदेशीर क्लिष्ट शब्द सोपे करतो. आम्ही डार्क पॅटर्न्स टाळतो.
६. डिजिटल बँकिंग: आमचा टेक स्टॅक क्लाउड-नेटिव्ह, एपीआय-आधारित, मायक्रो सर्व्हिसेस आर्किटेक्चरवर तयार केला आहे, ज्याला डेटा, ॲनालिटिक्स, AI आणि उत्कृष्ट सौंदर्याचा आधार आहे. हे मोबाईल, इंटरनेट बँकिंग, कॉल सेंटर्स आणि शाखांसह सर्व माध्यमांद्वारे उच्च-गुणवत्तेची सेवा प्रदान करते.
७. सामाजिक हित: आमचे व्यवसाय मॉडेल स्वाभाविकपणे व्यापक सामाजिक हितासाठी संरेखित आहे. आम्ही ३६ लाखांहून अधिक महिला उद्योजकांना, ७५ लाख टिकाऊ ग्राहक वस्तूंना, अडीच लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना, २.७ लाख वॉश (पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य) कर्जांना, २० लाख पशुधन कर्जांना आणि ३ लाखांहून अधिक लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज दिले आहे. आमचे ESG स्कोअर उच्च आहेत आणि त्यात सुधारणा होत आहे.
८. प्रशासन: आम्ही नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे तंतोतंत पालन करतो आणि गोष्टी अधिक चांगल्या करण्यासाठी नियामकांसोबत सक्रियपणे काम करतो. कॉर्पोरेट प्रशासनाचे सर्वोच्च स्तर राखण्यात आम्हाला अभिमान वाटतो.
९. भागधारक: आम्ही एक सु-विविध युनिव्हर्सल बँकिंग पोर्टफोलिओ तयार करत आहोत, जो मोठ्या प्रमाणावर १६%+ चा सातत्यपूर्ण आरओई (इक्विटीवरील परतावा) देण्यासाठी तयार केला आहे.
१०. कर्मचारी: आयडीएफसी फर्स्ट बँक हे काम करण्यासाठी एक आनंदी ठिकाण म्हणून तयार केले आहे, जिथे वाढीच्या प्रचंड संधी आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देणारी संस्कृती आहे. मोबदला उत्तम आहे, आणि भारतात एक जागतिक दर्जाची बँक उभारण्याचा अभिमान व उत्साह कर्मचाऱ्यांना अनुभवता येतो.
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