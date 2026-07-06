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विनाशकारी… E20 पेट्रोलमुळे वाहन मालक संतप्त, गाडीचे मायलेजही घटत असल्याचं सर्वेक्षणांतून आलं समोर

Updated On: Jul 06, 2026 | 05:55 PM IST
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सारांश

भारतात पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या E20 पेट्रोलच्या वापराबाबत वाहनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळत आहे. एका ताज्या सर्व्हेक्षणानुसार, अनेक वाहनधारकांनी या इंधनाला 'विनाशकारी' म्हटले असून, यामुळे वाहनांच्या मायलेजमध्ये मोठी घट झाल्याचा आणि इंजिन खराब होत असल्याचा दावा केला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • विनाशकारी…
  • E20 पेट्रोलमुळे वाहन मालक संतप
  • गाडीचे मायलेजही घटतंय
देशभरात E20 पेट्रोल लागू होऊन एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. सरकारचा दावा आहे की यामुळे कच्च्या तेलावरील भारतीयांचं अवलंबित्व कमी होईल आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल त्याचा परिणाम प्रदूषक कमी होण्यास होईल असं सांगण्यात आलं होतं. पण नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अनेक वाहन मालकांचा अनुभव काही वेगळात आहे. काय आहे नेमके आकडे? तुमच्या वाहनांवर असा परिणाम होतो का?

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लोकलसर्कल्सच्या सर्वेक्षणानुसार, पेट्रोल वाहन मालक ई२० पेट्रोलमुळे नाराज आहेत. त्यांच्या मते, यामुळे वाहनांचे मायलेज कमी झाले आहे आणि देखभालीचा खर्च वाढला आहे.

लोकांनी या अनुभवाला ‘विनाशकारी’ म्हटलं

या सर्वेक्षणात २२,५६७ पेट्रोल वाहनांच्या मालकांनी भाग घेतला. यापैकी ५३% लोकांनी रस्ते वाहतूक आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने केलेल्या ई२० पेट्रोलच्या अंमलबजावणीला ‘विनाशकारी’ किंवा ‘अकार्यक्षम’ म्हटले. ४२% लोकांनी याला सरळसरळ ‘विनाशकारी’ म्हटले, तर ११% लोकांनी याला ‘अत्यंत अकार्यक्षम’ किंवा ‘बऱ्यापैकी अकार्यक्षम’ म्हटले. केवळ १३% लोकांनी सरकारच्या कामगिरीला चांगली किंवा प्रभावी म्हटले, तर १९% लोकांनी ती सरासरी असल्याचे म्हटले. सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की, सकारात्मक प्रतिसादांच्या संख्येपेक्षा असमाधानाची संख्या जवळपास चार पटीने जास्त आहे.

मायलेजच्या तक्रारी

सर्वेक्षणातील सर्वात मोठी तक्रार इंधन कार्यक्षमतेबद्दल होती. २०२३ पूर्वीच्या ६६% पेट्रोल वाहन मालकांनी सांगितले की, E20 पेट्रोल वापरण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्या वाहनाचे मायलेज १०% पेक्षा जास्त कमी झाले आहे. जवळपास ४५% लोकांनी सांगितले की, त्यांच्या वाहनांना पूर्वीपेक्षा जास्त दुरुस्ती आणि देखभालीची आवश्यकता आहे. अनेकांचे म्हणणे आहे की, इंधनाची बचत होण्याऐवजी, आता त्यांना जास्त खर्च येत आहे.

जुन्या पेट्रोलची मागणी

सर्वेक्षणातील एक मनोरंजक निष्कर्ष असा आहे की, ३१% वाहन मालकांना थोडे जास्त पैसे मोजावे लागले तरीही, E0 किंवा E10 पेट्रोल खरेदी करण्याचा पर्याय हवा आहे. लोकांचे म्हणणे आहे की, २०२३ पूर्वी खरेदी केलेली अनेक वाहने E20 पेट्रोल लक्षात घेऊन तयार केलेली नव्हती. त्यामुळे, या नवीन इंधनाचा त्यांच्या वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे.

सरकारचं काय स्पष्टीकरण?

केंद्र सरकारचा दावा आहे की ई२० पेट्रोलमुळे मायलेजवर लक्षणीय परिणाम होत नाही. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी यापूर्वी म्हटले आहे की, ई२० बाबत सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत. सरकार असेही सांगते की, इथेनॉल मिश्रणामुळे देशाची तेल आयात कमी होईल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि पर्यावरणाला फायदा होईल. इतकेच नाही, तर १ एप्रिल २०२६ पासून देशभरात विकल्या जाणाऱ्या ई२० पेट्रोलसाठी नवीन RON 95 मानक लागू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे इंजिनची कार्यक्षमता सुधारेल.

वाहन मालकांचं म्हणणं काय?

सरकारी आकडेवारीनुसार, इथेनॉल मिश्रणामुळे २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी अंदाजे ₹४०,००० कोटींचे उत्पन्न निर्माण झाले आहे आणि भारताने परकीय चलनात अंदाजे ₹४३,००० कोटींची बचत केली आहे. पण सर्वेक्षण केलेल्या अनेक वाहन मालकांचे म्हणणे आहे की, हे फायदे जुन्या वाहन मालकांना दिले जाऊ नयेत. त्यांच्या मते, जर ई२० मुळे जुन्या वाहनांमध्ये बदल आणि दुरुस्तीची आवश्यकता भासली, तर सरकारने त्यातही मदत केली पाहिजे.

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Web Title: E20 petrol owners survey mileage drop engine damage news marathi

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Published On: Jul 06, 2026 | 05:55 PM

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