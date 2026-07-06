Small Business Idea: ना लाखोंचं भांडवल, ना ऑफिसची गरज; घराच्या एका कोपऱ्यातून सुरु करुन बंपर कमवताहेत लोकं

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यश नावाच्या एका काल्पनिक पात्राच्या माध्यमातून हा संपूर्ण व्यवसाय मॉडेल समजून घेऊयात.
यशला नेहमीच स्वतःचे असं काहीतरी करायचं होतं. त्याला स्वयंपाकाची प्रचंड आवड होती आणि चवीची चांगली जाण होती. मात्र, बाजारात रेस्टॉरंट उघडण्याचा प्रचंड खर्च त्याला मागे खेचत होता. मग त्याच्या लक्षात आले की, आजच्या वेगवान जीवनात लोक बाहेर जेवण्याऐवजी ऑनलाइन जेवण मागवणं पसंत करतात.
बाजारातील ही प्रचंड मागणी लक्षात घेऊन, यशने एका मोठ्या आउटलेटऐवजी एक छोटे ‘क्लाउड किचन’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
सुरुवातीचे बजेट मर्यादित होते. यामुळे किशोरने प्रथम आवश्यक घटकांवर लक्ष केंद्रित केले, जसे की एक उत्कृष्ट शेफ, स्वच्छता आणि अन्न परवाना (FSSAI). आपल्या उपक्रमाला कायदेशीर आणि व्यापक आधार देण्यासाठी, त्याने सरकारच्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ पोर्टलवर या सगळ्याचं चांगलं मार्गदर्शन घेतलं.
यामुळे त्याला केवळ आवश्यक नोंदणी आणि अनुपालन आवश्यकता समजण्यास मदत झाली नाही, तर सुरुवातीच्या कर सवलती आणि सोप्या कर्ज प्रक्रियेचा मार्गही मोकळा झाला. यामुळे त्याचा विश्वास वाढला.
फक्त स्वयंपाकघर उभारणे पुरेसे नव्हते. ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे हे सर्वात मोठे आव्हान होते. यासाठी, त्यांनी झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या ऑनलाइन डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मसोबत भागीदारी केली. त्यांनी त्यांच्या मेन्यूवर जसे की घरगुती पद्धतीचे जेवण किंवा अनोखे कॉम्बो आणि उत्कृष्ट पॅकेजिंगवर जास्त लक्ष दिला. त्यांनी त्यांच्या स्वयंपाकघराच्या स्वच्छतेचे आणि तयारीचे व्हिडिओ शेअर करण्यासाठी सोशल मीडियाचा देखील वापर केला. यामुळे ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला.
|सुरुवातीचा खर्च
|₹५०,००० ते ₹१,००,०००
|यामध्ये स्वयंपाकघरातील भांडी, मूलभूत व्यावसायिक गॅस,पॅकेजिंग साहित्य आणि परवाना शुल्काचा समावेश आहे.
|मासिक परिचालन खर्च
|₹२०,००० ते ₹४०,०००
|यामध्ये कच्चा माल (किराणा), वीज बिल आणि डिलिव्हरी ॲप कमिशनचा समावेश आहे.
|सरासरी ऑर्डर
|मूल्य ₹२००-₹२५०
|प्रति ऑर्डर थाळी, कॉम्बो मील किंवा सानुकूलित फास्ट फूड.
|दैनंदिन ऑर्डर्स
|१५ ऑर्डर्स (सुरुवात) \ १००+ ऑर्डर्स (६ महिन्यांनंतर)
|रिव्ह्यूज आणि रेटिंग्ज जितके चांगले असतील, तितक्या जास्त ऑर्डर्स वाढतील.
|मासिक निव्वळ कमाई
|₹४०,००० ते ₹१५,००,०००+
|सर्व खर्च आणि डिलिव्हरी ॲप कमिशन वजा केल्यानंतर मिळणारा निव्वळ नफा.
आज क्लाउड किचन हा एक फायदेशीर व्यवसाय आहे, कारण त्यात कमी जोखीम आणि जास्त नफा मिळतो. जर तुम्हाला स्वयंपाकाची आवड असेल, तर मोठ्या गुंतवणुकीची वाट पाहू नका. स्थानिक मागणी ओळखा आणि तुमच्या घरगुती जेवणाची चव आजच सगळ्यांच्या घरात पोहोचवा.
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