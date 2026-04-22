CBD Belapur News : HomeLane कडून सीबीडी बेलापूरमध्ये नवीन स्टुडिओचे उद्घाटन!

भारतातील तंत्रज्ञान व एआय-आधारित होम इंटीरियर क्षेत्रातील आघाडीचा ब्रँड HomeLane ने नवी मुंबईतील CBD Belapur येथे आपला पहिला स्टुडिओ सुरू केला आहे. या लाँचमुळे कंपनीने नवी मुंबईतील उपस्थिती अधिक मजबूत करत वेगाने वाढणाऱ्या शहरी बाजारपेठांमध्ये विस्ताराची दिशा कायम ठेवली आहे. बेलापूर हे उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आणि मुंबई महानगर क्षेत्राशी उत्तम कनेक्टिव्हिटीमुळे महत्त्वाचे व्यापारी व निवासी केंद्र म्हणून ओळखले जाते.
हा स्टुडिओ संतोष कुमार जे आणि पार्थिबन सुधमन यांच्या भागीदारीत सुरू करण्यात आला आहे. स्थानिक बाजारपेठेतील त्यांचा अनुभव आणि होमलेनचा तंत्रज्ञानाधारित दृष्टिकोन यामुळे ग्राहकांना अधिक पारदर्शक, सोपा आणि त्रासमुक्त इंटीरियर अनुभव मिळणार आहे. घरमालकांना नियोजनापासून ते प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यावर कंपनीचा भर आहे.
होमलेनचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओ) Tanuj Choudhary यांनी सांगितले की, नवी मुंबई ही कंपनीसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ असून बेलापूरसारख्या भागांमध्ये निवासी क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. “घरमालक आता पारदर्शकता, वेग आणि विश्वासार्हतेची अपेक्षा ठेवतात. आमचे तंत्रज्ञान-आधारित डिझाइन-टू-एक्झिक्युशन मॉडेल हा अनुभव अधिक सुलभ आणि अंदाज घेण्याजोगा बनवतो,” असे त्यांनी नमूद केले.
सुमारे १,७५० चौरस फुटांमध्ये पसरलेल्या या स्टुडिओमध्ये ग्राहकांना मॉड्यूलर किचन, वॉर्डरोब आणि घराच्या विविध इंटीरियर डिझाइन्सचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे. डिझाइन आणि अंमलबजावणीसाठी ‘वन स्टॉप सोल्यूशन’ देण्यावर होमलेनचा भर असून, यामुळे घरमालकांची वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहेत. या स्टुडिओचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ‘स्पेसक्राफ्ट’ हे होमलेनचे एआय-संचालित प्लॅटफॉर्म. या प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने ग्राहकांना रिअल-टाइम ३डी व्हिज्युअलायझेशन, त्वरित किंमत अंदाज आणि डिझाइन अंमलबजावणीत अचूकता मिळते. यामुळे ग्राहकांना आपल्या घराचा अंतिम लुक आधीच पाहण्याची सोय उपलब्ध होते.
बेलापूर स्टुडिओमध्ये ग्राहकांना अनेक आकर्षक सेवा दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये एआय-आधारित डिझाइन, कोणताही लपलेला खर्च नसलेली पारदर्शक किंमत, ४५ दिवसांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची हमी, १० वर्षांची मटेरियल वॉरंटी आणि समर्पित डिझाइनर व प्रोजेक्ट मॅनेजर यांचा समावेश आहे. या सहकार्याबाबत संतोष कुमार जे यांनी सांगितले की, “नवी मुंबईसारख्या बाजारपेठांमध्ये संघटित इंटीरियर सोल्यूशन्सची मागणी वाढत आहे. होमलेनसोबत काम केल्यामुळे उच्च दर्जाचे डिझाइन आणि अंमलबजावणी एकत्रितपणे देणे शक्य झाले आहे.” एकूणच, या नवीन स्टुडिओमुळे होमलेनने नवी मुंबईत आपले पाय अधिक भक्कम केले असून, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्राहकांना सुलभ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह इंटीरियर अनुभव देण्याचा प्रयत्न अधिक वेगाने सुरू ठेवला आहे.