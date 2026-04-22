Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Bank Of India Crpf Cyber Fraud Awareness Program Marathi Business News

जवानांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी Bank of India चे पाऊल! CRPF मुख्यालयात ‘सायबर फसवणूक जनजागृती’ कार्यक्रमाचे आयोजन

भारतातील अग्रगण्य सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक असलेल्या बँक ऑफ इंडियाने 20 एप्रिल 2026 रोजी नवी दिल्ली येथील केंद्रीय राखीव पोलिस दल (CRPF) मुख्यालयात “सायबर फसवणूक जनजागृती कार्यक्रम” आयोजित केला.

Updated On: Apr 22, 2026 | 07:45 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • जवानांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी Bank of India चे पाऊल!
  • CRPF मुख्यालयात ‘सायबर फसवणूक जनजागृती’ कार्यक्रम
  • आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी
Cyber Fraud Awareness Program : भारतातील अग्रगण्य सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक असलेल्या बँक ऑफ इंडियाने 20 एप्रिल 2026 रोजी नवी दिल्ली येथील केंद्रीय राखीव पोलिस दल (CRPF) मुख्यालयात “सायबर फसवणूक जनजागृती कार्यक्रम” आयोजित केला. या कार्यक्रमाचा उद्देश विविध झोन, सेक्टर, रेंज, ग्रुप सेंटर्स, बटालियन तसेच इतर सीआरपीएफ संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या जवानांना विविध प्रकारच्या सायबर फसवणुकीपासून सजग आणि सक्षम बनवणे हा होता.सीआरपीएफचे उपमहानिरीक्षक (प्रशासन) श्री डी. एस. नेगी यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या कार्यक्रमाला बँक ऑफ इंडियाचे महाव्यवस्थापक श्री वासुदेव तसेच दोन्ही संस्थांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वसामान्यांना बसणार मोठा झटका! Health Insurance 15 टक्क्यांनी महागणार? तुमच्या पॉलिसीवर काय परिणाम होणार?

कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी असा माहितीपूर्ण कार्यक्रम

श्री डी. एस. नेगी यांनी सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी असा माहितीपूर्ण कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल बँक ऑफ इंडियाचे आभार मानले. त्यांनी नमूद केले की, सीआरपीएफचे कर्मचारी अनेकदा दूरस्थ ठिकाणी राहून आर्थिक व्यवहार करतात, त्यामुळे ते प्रगत सायबर फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका अधिक असतो. त्यांनी पुढे सांगितले की, हा कार्यक्रम त्यांना आर्थिक फसवणुकीपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षा विषयक ज्ञान वाढवण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

आर्थिक सुरक्षितता सायबर गुन्हेगारांमुळे धोक्यात

बँक ऑफ इंडियाचे महाव्यवस्थापक श्री वासुदेव यांनी सांगितले, “सीआरपीएफसोबत संलग्न असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे आणि हा जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करताना आम्हाला आनंद होत आहे. सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता सायबर गुन्हेगारांमुळे धोक्यात येऊ नये, ही आमची बँक म्हणून जबाबदारी आहे. आजच्या बँकिंग क्षेत्रात सायबर फसवणूक हा मोठा प्रश्न असून, या कार्यक्रमाद्वारे आम्ही सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांना सायबर फसवणूक ओळखणे, नाकारणे आणि त्याची तक्रार करणे याबाबत सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”

10 लाख रुपयांपर्यंत सायबर फसवणूक विमा

कार्यक्रमाचा समारोप परस्परसंवादी प्रश्नोत्तर सत्राने झाला, ज्यामध्ये विविध केंद्रे आणि ठिकाणांवरून उपस्थित सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांनी आपले प्रश्न विचारले. दरम्यान, सीआरपीएफ आणि बँक ऑफ इंडिया यांनी 18 डिसेंबर 2025 रोजी ‘रक्षक सॅलरी स्कीम’ अंतर्गत वेतन खात्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला होता. ‘रक्षक सॅलरी खाते’ हे संरक्षण व अर्धसैनिक दलातील कर्मचाऱ्यांच्या गरजांनुसार तयार करण्यात आलेले विशेष वेतन खाते असून, यामध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंत सायबर फसवणूक विमा संरक्षणाचा समावेश आहे.

Trade War : Trump यांचं टेन्शन वाढलं! भारताचा ‘प्लॅन बी’ ठरला गेमचेंजर! ‘या’ देशासोबत हातमिळवणी करुन भेदला चक्रव्यूह

Web Title: Bank of india crpf cyber fraud awareness program marathi business news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार
1

शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार

Bank Of India ची ऐतिहासिक झेप! वार्षिक निव्वळ नफा 10 हजार कोटींच्या पार
2

Bank Of India ची ऐतिहासिक झेप! वार्षिक निव्वळ नफा 10 हजार कोटींच्या पार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM