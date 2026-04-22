जवानांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी Bank of India चे पाऊल! CRPF मुख्यालयात ‘सायबर फसवणूक जनजागृती’ कार्यक्रमाचे आयोजन

श्री डी. एस. नेगी यांनी सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी असा माहितीपूर्ण कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल बँक ऑफ इंडियाचे आभार मानले. त्यांनी नमूद केले की, सीआरपीएफचे कर्मचारी अनेकदा दूरस्थ ठिकाणी राहून आर्थिक व्यवहार करतात, त्यामुळे ते प्रगत सायबर फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका अधिक असतो. त्यांनी पुढे सांगितले की, हा कार्यक्रम त्यांना आर्थिक फसवणुकीपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षा विषयक ज्ञान वाढवण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल.
बँक ऑफ इंडियाचे महाव्यवस्थापक श्री वासुदेव यांनी सांगितले, “सीआरपीएफसोबत संलग्न असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे आणि हा जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करताना आम्हाला आनंद होत आहे. सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता सायबर गुन्हेगारांमुळे धोक्यात येऊ नये, ही आमची बँक म्हणून जबाबदारी आहे. आजच्या बँकिंग क्षेत्रात सायबर फसवणूक हा मोठा प्रश्न असून, या कार्यक्रमाद्वारे आम्ही सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांना सायबर फसवणूक ओळखणे, नाकारणे आणि त्याची तक्रार करणे याबाबत सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”
कार्यक्रमाचा समारोप परस्परसंवादी प्रश्नोत्तर सत्राने झाला, ज्यामध्ये विविध केंद्रे आणि ठिकाणांवरून उपस्थित सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांनी आपले प्रश्न विचारले. दरम्यान, सीआरपीएफ आणि बँक ऑफ इंडिया यांनी 18 डिसेंबर 2025 रोजी ‘रक्षक सॅलरी स्कीम’ अंतर्गत वेतन खात्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला होता. ‘रक्षक सॅलरी खाते’ हे संरक्षण व अर्धसैनिक दलातील कर्मचाऱ्यांच्या गरजांनुसार तयार करण्यात आलेले विशेष वेतन खाते असून, यामध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंत सायबर फसवणूक विमा संरक्षणाचा समावेश आहे.