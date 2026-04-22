KTM च्या ‘या’ बाईकची वेगळीच हवा, पॉवर इतकी जास्त की नॉर्मल रस्त्यांवर चक्क झाली बॅन

केटीएमने त्यांची आतापर्यंतची 1390 Super Duke RR Track बाईक सादर केली आहे. जाणून घ्या याचे फीचर्स, पॉवर आणि बरंच काही. विशेष म्हणजे ही बाईक नॉर्मल रस्त्यांवर चालवण्यास परवानगी नाही.

Updated On: Apr 22, 2026 | 07:22 PM
फोटो सौजन्य: X.com

  • KTM ची मोस्ट पॉवरफुल बाईक सादर
  • 1390 Super Duke RR Track बाईक सादर
  • फक्त रेसिंग ट्रॅकवर चालवता येणार बाईक
KTM ने त्यांची आतापर्यंतची सर्वात पॉवरफुल बाईक KTM 1390 Super Duke RR Track सादर केली आहे. ही बाईक खास रेस ट्रॅकसाठी तयार करण्यात आली असून ती सामान्य रस्त्यांवर चालवण्यास परवानगी नाही. ही बाईक खास रेसिंगचा खरा अनुभव घेणाऱ्या रायडर्ससाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जगभरात याच्या केवळ 100 युनिट्सच तयार केल्या जाणार आहेत, त्यामुळे ही एक अत्यंत लिमिटेड एडिशन आणि खास बाईक आहे.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

या बाईकची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तिचे इंजिन. यामध्ये KTM चे लेटेस्ट LC8 V-twin इंजिन देण्यात आले आहे, जे 196 bhp पॉवर आणि 151 Nm टॉर्क निर्माण करते. हाय स्पीडवर ही पॉवर सुमारे 202 bhp पर्यंत वाढते. या बाईकचा पॉवर-टू-वेट रेशियो 1:1 पेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच ती अतिशय वेगाने स्पीड पकडू शकते. रेस ट्रॅकवर ही बाइक रॉकेटसारखी धावते आणि रायडरला उत्कृष्ट अनुभव देते.

डिझाइन

ही बाईक हलकी आणि मजबूत बनवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. पेट्रोलशिवाय याचे वजन फक्त 177 किलो आहे, जे तिला खूप हलकी बनवते. यामध्ये कार्बन फायबर बॉडी, फोर्ज्ड मॅग्नेशियम अलॉय व्हील्स आणि टायटॅनियम पार्ट्स वापरण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही बाइक हलकी असूनही अत्यंत मजबूत आहे आणि उच्च वेगावर उत्तम कंट्रोल देते.

रेसिंगसाठी हायटेक फीचर्स

ही बाईक पूर्णपणे रेस ट्रॅक लक्षात घेऊन तयार केली असल्यामुळे यात प्रगत फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये MotoGP प्रेरित WP Pro सस्पेंशन आणि Brembo ब्रेकिंग सिस्टम दिले आहे, जे उच्च वेगावरही उत्कृष्ट कंट्रोल देतात. तसेच, यामध्ये तीन विशेष राइड मोड्स दिले आहेत, ज्यामुळे रायडर आपल्या गरजेनुसार सेटिंग बदलू शकतो. याशिवाय, 4.2-इंच TFT डिस्प्ले दिला आहे, जो आवश्यक माहिती दाखवतो आणि रायडरचे लक्ष विचलित होऊ देत नाही.

रेसिंगसाठी खास डिझाइन

KTM 1390 Super Duke RR Track चा डिझाइन पूर्णपणे रेसिंग लक्षात घेऊन तयार केला आहे. यामध्ये हँडलबार थोडा खाली ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे अधिक चांगला कंट्रोल मिळतो. यामध्ये 17.5 लिटरचा फ्यूल टँक दिला आहे, जो जोरात ब्रेक लावताना रायडरला आधार देतो. ही एक सिंगल-सीट बाइक आहे, जी फक्त रेस जिंकण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे.

'जग मोठ्या संकटात…'; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

फ्रान्सच्या मातीत येणार मराठमोळं वादळ! मराठी सिनेसृष्टीचे 'हे' सितारे झळकणार Cannes Film Festival 2026 सोहळ्यात

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

